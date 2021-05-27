Німецька зброя для Києва? Посол України "за", уряд ФРН "проти"

Посол України в Німеччині Андрій Мельник був одним з дуже небагатьох берлінських ньюсмейкерів, які позитивно поставилися до несподіваної пропозиції Роберта Габека (Robert Habeck) почати поставки німецьких оборонних озброєнь для української армії. Таку ідею співголова партії "Союз-90 / Зелені" озвучив в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk у вівторок, 25 травня, під час відвідування передової лінії на сході України.

Роберт Габек поступився правом стати кандидатом Зелених у канцлери Анналені Бербок

"Україні, на мою думку, важко відмовити в зброї для оборони, для самооборони, в оборонних озброєннях", - заявив тоді Габек, який ледь не став кандидатом від Зелених в канцлери на прийдешніх восени у Німеччині виборах. День по тому він уточнив, що під оборонними озброєннями мав на увазі, зокрема, прилади нічного бачення, розвідувальну техніку, засоби для розмінування та транспорт для евакуації поранених. Але суті справи це не змінило. Зброя є зброя, і майже будь-яку можна застосувати як в оборонних, так і в наступальних цілях. Політичний Берлін відреагував на пропозицію одного з двох Зелених лідерів переважно негативно.

Зброя для Києва може спровокувати Росію

"Росія використовувала б поставки зброї Україні як привід для нарощування своїх військ у Криму, на сході України, а також уздовж російсько-українського кордону", - заявив зовнішньополітичний експерт парламентської фракції правлячого в Німеччині блоку ХДС/ХСС Юрґен Гардт (Jürgen Hardt). Не в інтересах німецького уряду, пояснив він, підігрівати конфлікт на Донбасі.

Рольф Мютценіх

Таку точку зору поділяє і голова фракції соціал-демократів - партнерів консерваторів у правлячій коаліції Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich). "Вимога поставити Україні так звані оборонні озброєння легковажна й показує вчергове, наскільки нещирі Зелені й наскільки мало вони здатні керувати країною", - заявив він, явно натякаючи на останні опитування, що обіцяють цій партії відносну більшість на прийдешніх у вересні виборах, а з нею - шанс очолити наступний уряд Німеччини.

"Зброя - останнє, чого потребує цей регіон, вона здатна тільки підлити олії в конфлікт, а не розрядити його", - упевнений і лідер фракції посткомуністичної Лівої партії Дітмар Барч (Dietmar Bartsch). Примітно, що не тільки політичні опоненти, а й деякі однопартійці Роберта Габека, який користується в середовищі Зелених беззаперечним авторитетом, поставилися до його пропозиції негативно.

Так, Зелений "патріарх", колишній голова партії Юрґен Тріттін (Jürgen Trittin) висловився проти його пропозиції: "Поставки зброї в Україну стали б порушенням нашого основоположного принципу, згідно з яким ми не експортуємо озброєння в регіони бойових дій".

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Що залишилося від Зеленого пацифізму?

Пацифізм - одна з основних догм німецьких Зелених, вони традиційно виступають проти експорту озброєнь. Ось і в проєкті своєї передвиборної програми вони вимагають "шляхом суворого контролю за експортом покласти край постачанню озброєнь у кризові регіони й регіони, охоплені війнами". Україна - або, принаймні, її схід - безсумнівно один з таких регіонів. За оцінками ООН, конфлікт на Донбасі вже забрав життя понад 13 тисяч осіб.

Гергард Шредер (ліворуч) і Йошка Фішер

Можна нагадати, що ініціатором обмеження німецького експорту озброєнь свого часу виступив уряд соціал-демократичного канцлера Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder), заступником якого і міністром закордонних справ був Зелений Йошка Фішер (Joschka Fischer). Відтоді у Німеччині діє заборона на експорт озброєнь до країн, "які залучені в збройні зіткнення або якщо такі їм загрожують".

І змінювати таку практику уряд ФРН не має наміру, заявив у середу, 26 травня, офіційний представник канцлерки Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Німецький уряд залишається при своїй думці, що це конфлікт (на Донбасі. - Ред.) між Росією і Україною, який вимагає політичного рішення, передумовою якого є всеосяжна реалізація мінських домовленостей", - заявив Зайберт і нагадав, що Німеччина надає Україні дипломатичну, політичну й економічну допомогу. "Що ж стосується експорту озброєнь, то ми проводимо обмежувальну й відповідальну політику, - додав Зайберт, - і не видаємо дозволів на поставки в Україну бойової зброї".

Висловилася на тему постачання озброєнь Україні і співголова партії Зелених, офіційна кандидатка від цієї політсили на посаду канцлера Анналена Бербок (Annalena Baerbock). В ефірі першого каналу німецького суспільно-правового телебачення ARD вона підтвердила, що програма партії виключає постачання німецьких озброєнь у кризові регіони світу. "Так записано у нашій програмі й обоє співголів партії займають єдину позицію щодо цього", - запевнила вона і додала, що її колега Роберт Габек, говорячи про постачання зброї Україні, мав на увазі постачання військових амуніцій та підтримку місії ОБСЄ в Україні. Німецькі ЗМІ уточнюють, однак, що про підтримку місії ОБСЄ Габек у своєму інтерв'ю взагалі не згадував.

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Німеччина продає в Україну тільки мисливську та спортивну зброю

За даними мінекономіки ФРН, яке видає дозволи на експорт будь-яких видів зброї, в 2019 році в Україну було продано лише мисливські та спортивні рушниці і пістолети на загальну суму 2,1 мільйона євро. Це становило 0,03 відсотка від загальних поставок німецьких озброєнь за рубіж, сума яких торік перевищила 8 мільярдів євро.

Точні цифри за 2020 рік будуть вказані у звіті, який уряд має намір представити в червні. Але, відповідаючи на запит DW, мінекономіки ФРН, вже повідомило, що, за попередніми даними, в 2020 році воно видало в цілому 63 ліцензії на продаж в Україну мисливської та спортивної зброї на суму 3,5 мільйона євро.

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Посол України уповноважений заявити...

Німецький підхід до експорту озброєнь не влаштовує посла України в Німеччині Андрія Мельника. В інтерв'ю агентству dpa він привітав пропозицію Роберта Габека і розкритикував політику уряду Анґели Меркель (Angela Merkel), заявивши, що той поводиться як "моральний апостол".

Андрій Мельник

"Путін має намір стерти Україну з карти і знищити українську державу, - цитує посла інформаційне агентство dpa. - Тому ми, українці, не можемо зрозуміти стриманість уряду Німеччини в тому, що стосується поставок Україні німецьких оборонних озброєнь".

Мельник закликав офіційний Берлін відмовитися від такої "дивної позиції" і ставитися до України так само, як до Ізраїлю. "Київ має таке ж право на самооборону, як і Ізраїль, який раз у раз зазнає нападів і погроз. Одночасно саме Німеччина несе таку ж історичну відповідальність за право України на існування, як перед державою Ізраїль", - пояснив посол, маючи на увазі мільйони українців, які загинули у війні з нацистською Німеччиною.

Для Ізраїлю і справді діє виняток зі суворих німецьких правил експорту озброєнь. Мотивуючи історичною відповідальністю за Голокост, Німеччина продає Ізраїлю підводні човни, бойові кораблі та іншу військову техніку.

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Нова "зелена" Realpolitik?

У своїй критиці німецької експортної політики український посол не зовсім самотній. З ним згоден директор Центру ліберальної сучасності (Zentrum Liberale Moderne) Ральф Фюкс (Ralf Fücks), який називає тезу про відмову від експорту озброєнь в кризові регіони "аполітичною відмовкою".

Такий "псевдонейтралітет", на його переконання, створює перевагу для агресора. "А жертві агресії таким чином відмовляють у праві себе захищати. Поставки в Україну систем ППО, протитанкових озброєнь і розвідувальної техніки підвищило б для Кремля поріг нападу, - заявив Фюксе. - Це називається стримуванням".

До речі, до переходу в Центр ліберальної сучасності Ральф Фюксе очолював Фонд імені Генріха Белля (Heinrich-Böll-Stiftung), який вважають не просто близьким до партії Зелених, а й її "мозковим центром".