Звіт SIPRI: Військові витрати України зросли, незважаючи на пандемію

У 2020-му році Україна залишалася серед топ-40 країн світу за видатками на військові потреби. Про це свідчать дані, представлені у щорічній доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI). Доповідь опубліковано в понеділок, 26 квітня.

За рік позиції України у цьому рейтингу суттєво не змінилися - країна піднялася на один рядок, з 35 місця у 2019 році на 34-те. Стокгольмські дослідники оцінюють видатки Києва на оборонну сферу в 2020 році у 5,9 мільярда доларів США. Йдеться, згідно з наведеними у звіті даними, про збільшення Києвом видатків на ці цілі на 11 відсотків у порівнянні з 2019-м і на 198 відсотків у порівнянні з 2011 роком. Торік військові витрати України дорівнювали 4,1 відсотка ВВП держави, у глобальному вимірі вони становлять 0,3 відсотка усіх військових видатків у 2020-му.

Виступ президента Зеленського під час церемонії відзначення Дня незалежності України, 24 серпня 2020

Президент України Володимир Зеленський минулого року напередодні відзначення Дня незалежності заявив, що йдеться про "найбільший бюджет на оборону в історії" держави. "Ми чудово розуміємо, що супутником бойового досвіду обов'язково має бути сучасне озброєння та техніка. Саме тому загальний ресурс на національну безпеку і оборону порівняно з минулим роком збільшено майже на 28 мільярдів гривень", - сказав тоді Зеленський.

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Дедалі більше країн НАТО витрачають на оборону 2 відсотки ВВП

Загалом у світі, незважаючи на пандемію COVID-19, продовжився тренд щодо нарощування військових витрат. Загалом йдеться про рекордну суму - майже два трильйони (1,98 трильйона) доларів США. Зростання світових витрат на військові потреби в порівнянні з 2019 роком становило 2,6 відсотка, а з 2011-м - 9,3 відсотка. При цьому збільшилася і частка ВВП, що виділяється країнами на оборону. Якщо в 2019 році цей показник становив у середньому 2,2 відсотка, то в 2020 році - вже 2,4 відсотка.

Експерти SIPRI пояснюють це тим, що через наслідки пандемії ВВП більшості країн світу скоротився. А це, своєю чергою, призвело до зростання частки військових витрат відносно обсягу ВВП - незалежно від того, чи збільшилися витрати на оборону в абсолютних цифрах, зазначається в доповіді.

Наприклад, це дозволило низці країн НАТО виконати взяті на себе в рамках Альянсу зобов'язання щодо обсягу видатків на оборону щонайменше у два відсотки від ВВП. Якщо в 2019 році цього цільового показника дясягли лише дев'ять членів НАТО, то в 2020 році - вже 12. До цього переліку вперше з 2009 року увійшла і Франція.

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Корективи COVID-19

Минулого року деякі країни (наприклад, Чилі та Південна Корея) офіційно перенаправили частину коштів, що призначалися на військові потреби, на боротьбу з пандемією COVID-19.

Низка інших держав, включно з Росією та Бразилією, також витратили на оборону менше, ніж спочатку планувалося. В цілому ж у 2020 році пандемія істотно не вплинула на світові військові витрати, констатує експерт SIPRI Дієго Лопес да Сільва.

Понад 80 відсотків усіх асигнувань - 1,603 трильйона доларів - припадають на 15 країн-лідерів рейтингу SIPRI за військовими витратами. У свою чергу в топ-п'ятірку рейтингу входять США, Китай, Індія, Росія і Великобританія: на ці країни припадає 62 відсотки всіх глобальних військових витрат.

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США лідирують у списку SIPRI з великим відривом

Незмінним лідером списку залишаються США. У період з 2010 по 2017 бюджет Пентагону скорочувався, проте за президента Дональда Трампа знову встановився тренд на його збільшення. У 2020 році витрати США на оборону зросли на 4,4 відсотка, досягнувши 778 мільярдів доларів - це 39 відсотків загальносвітових витрат.

Американські військові в Афганістані

Як пояснює дослідниця SIPRI Александра Маркштайнер (Alexandra Marksteiner), основні статті витрат американського військового бюджету - це великі інвестиції у галузь високих технологій. Також триває програма модернізації армії, яка стосується як звичайного, так і ядерного озброєння. "Це відображає стурбованість США, що зростає, у зв'язку з погрозами, які, як вважають у Вашингтоні, лунають з боку його стратегічних конкурентів, зокрема Китаю та Росії", - зазначає експертка.

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Військові витрати Китаю зростають 26 років поспіль

Друге місце в рейтингу SIPRI стабільно посідає Китай, який безперервно нарощує оборонний бюджет вже 26 років поспіль. У 2020 році Пекін витратив на озброєння і модернізацію своєї армії 252 мільярда доларів - на 76 відсотків більше, ніж десять років тому.

Китай посідає друге у світі місце за військовими видатками

При цьому, на відміну від інших світових лідерів рейтингу SIPRI, частка витрат на оборону відносно обсягу китайського ВВП не збільшилася. Це пояснюється тим, що ВВП Китаю в 2020 році не скоротився, а навпаки - зріс, підкреслюють автори звіту.

Слідом за США і КНР третю позицію в списку посідає Індія. У 2020 році військові витрати Нью-Делі зросли на 2,1 відсотка і досягли майже 73 мільярдів доларів.

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Росія витрачає на оборону 4,3 відсотка ВВП

РФ посідає четверте місце в рейтингу другий рік поспіль. У 2020 році Москва витратила на оборону 61,7 мільярда доларів - на 2,5 відсотка більше, ніж роком раніше, і на 26 відсотків більше, ніж десять років тому. Незважаючи на це, витрати Кремля на військові потреби в 2020 році виявилися на 6,6 відсотка нижчими, ніж було передбачено спочатку: автори SIPRI пояснюють це економічними наслідками пандемії.

Варто зазначити, що Росія входить в десятку країн світу з найвищою часткою оборонних витрат щодо ВВП: в РФ цей показник становить 4,3 відсотка. На сьогодні Москва залишається беззаперечним лідером за обсягом військових витрат у Східній Європі.

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Військовий бюджет нарощує і Німеччина

П'ятірку лідерів списку замикає Великобританія, яка виділила у 2020 році на оборонні потреби 59,2 мільярда доларів.

У свою чергу Німеччина із загальним військовим бюджетом в 52,8 міяльрда доларів посідає в рейтингу SIPRI сьому позицію: ця сума становить 1,4 відстка від ВВП країни. Витрати ФРН на оборону при цьому постійно зростають: за останні десять років на 28 відсотків, а в порівнянні з 2019 роком - на 5,2 відсотка. Очікується, що Берлін продовжить нарощувати військові витрати і в 2021 році.