 11 країн-членів НАТО досягли цільового показника щодо оборонних видатків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2021

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11 країн-членів НАТО досягли цільового показника щодо оборонних видатків

У 2020 році 11 країн-членів НАТО витрачали на оборону щонайменше два відсотки від ВВП. У Німеччини цей показник поки значно нижчий попри нарощування видатків.

Європейські країни-члени НАТО останніми роками суттєво збільшили видатки на оборону

Європейські країни-члени НАТО останніми роками суттєво збільшили видатки на оборону

Торік 11 з 30-ти країн-членів НАТО досягли цільового для держав Альянсу показника щодо обсягу оборонних видатків у щонайменше два відсотки від валового внутрішнього продукту (ВВП). Як повідомили у вівторок, 16 березня, у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі, в 2020 році вперше цього показника досягли Франція, Норвегія та Словаччина. Утім, варто зауважити, що зростанню цього відносного показника сприяло суттєве падіння економік у багатьох країнах.

Минулого року загальний обсяг оборонних видатків в країнах Альянсу становив 1,03 мільярда доларів США (864 мільярди євро). Обсяг видатків країн-членів, не враховуючи США, зростав шостий рік поспіль - торік на 3,9 відсотка. З 2014 року Канада та європейські держави-члени НАТО збільшили свої річні витрати на оборону на 190 мільярдів доларів.

Столтенберг очікує збереження тренду

"Ми очікуємо, що цей тренд у поточному році буде продовжено", - зазначив, коментуючи дані щодо оборонних видатків, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, цитує інформагенція AFP. За його словами, "життєво необхідно, щоб ця динаміка збереглася". Безпекові загрози для країн Альянсу не зникли, наголосив Столтенберг, вказавши при цьому на Росію, загрози в кіберпросторі, тероризм та подальше нарощування військової могутності Китаєм.

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Столтенберг визнав, що окремим країнам вдалося досягти цільового показника лише через падіння економік внаслідок спричиненої пандемією коронавірусної хвороби кризи. Таким чином, оскільки обсяги оборонних видатків країни не скорочували, то їхнє співвідношення до ВВП зросло. Але "головною причиною", наголосив генсек НАТО, є все ж постійне збільшення витрат на оборону країнами-членами.

Цільовий показник у два відсотки від ВВП

Країни-члени НАТО зобов'язалися нарощувати оборонні видатки до двох відсотків від ВВП на саміті Альянсу в Уельсі в 2014 році. Це рішення було ухвалено на тлі незаконної анексії Криму Росією та агресії Москви на Донбасі. Відтоді більшість країн-членів суттєво збільшили оборонні видатки. На досягненні партнерами по Альянсу цільового показника активно наполягав колишній президент США Дональд Трамп.

Серед країн-членів НАТО минулого року лідерами за цим показником залишалися США - 3,73 відсотка від ВВП. Показника у два відсотки від ВВП в 2020 році досягли також Греція (2,68), Естонія (2,33), Великобританія (2,32), Польща (2,31), Латвія (2,27), Литва (2,13), Румунія (2,07), Франція (2,04), Норвегія (2,0) та Словаччина (2,0).

У ФРН на оборону витрачають менше двох відсотків від ВВП

Німеччина, попри суттєве збільшення оборонних видатків останнім часом, не змогла поки досягути цільового показника. Торік її оборонні витрати становили 1,56 відсотка від ВВП. Утім, з 2014 по 2020 рік у Німеччині відбулося зростання оборонних видатків, обчислених за методологією НАТО, на близько 35 відсотків. Так само на відносне зростання витрат ФРН на оборону почасти вплинула криза. Раніше планувалося, що в 2020 році оборонні видатки крахни не перевищать 1,42 відсотка від ВВП.

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Утім, ФРН посідає далеко не останнє місце в Альянсі за цим показником. Приміром, Іспанія витратили в 2020 році на оборонні потреби 1,2 відсотка від ВВП, Бельгія - 1,1 відсотка, а Люксембург - 0,6 відсотка.

Обсяг оборонних видатків, обчислений за методологією НАТО (з огляду на визначення Альянсом таких видатків), може відрізнятися від обсягу, розрахованого на основі прийнятих в окремих країнах класифікацій видатків.  

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