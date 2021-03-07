Найбільшим експортером зброї у світі залишаються США - SIPRI

Світовим лідером із продажу зброї й військової техніки залишаються США, а перше місце у закупівлі озброєнь займає Саудівська Аравія. В цілому обсяги міжнародної торгівлі зброєю за період з 2016-го по 2020 роки у порівнянні з показниками за попередні п'ять років не змінилися: істотне збільшення поставок трьома з п'яти найбільших експортерів зброї - США, Францією і Німеччиною - було значною мірою компенсоване скороченням російського і китайського експорту озброєнь. До таких висновків дійшли автори доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), опублікованої у понеділок, 15 березня.

Обсяг продажів озброєнь за 10 років не виріс

Уперше з 2001-2005 років обсяг продажів основних видів зброї в період між 2011-2015 і 2016-2020 роками не збільшився. Тим не менш, масштаб торгівлі озброєнням залишається близьким до найвищого рівня з часів закінчення "холодної війни".

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Пітер Веземан

"Поки що рано робити висновки про те, що двадцятирічний період швидкого нарощування постачань зброї завершився, - говорить експерт SIPRI Пітер Веземан. - Економічні наслідки пандемії коронавірусу ще можуть змусити ряд держав у найближчі роки переглянути свої обсяги імпорту озброєння. Водночас навіть у розпал пандемії у 2020 році деякі країни підписали великі контракти на поставку основних видів озброєнь".

США - світовий лідер із продажу озброєнь

Сполучені Штати продовжують залишатися найбільшим у світі експортером зброї, на США припадає більше третини загальносвітового обсягу. При цьому частка американського експорту у світовій торгівлі зброєю за вказаний термін зросла з 32-х до 37 відсотків. За минулі п'ять років США продали озброєнь і військової техніки 96 країнам, що набагато перевищує показники інших постачальників зброї.

Майже половина поставок зброї з США (47 відсотків) припадає на країни Близького Сходу, основним її покупцем (24 відсотки) є Саудівська Аравія. За період з 2011-го по 2020 роки американський експорт озброєнь зріс на 15 відсотків, що ще сильніше збільшило розрив між США і другим за величиною експортером озброєнь - Росією.

Продажі російської зброї знизилися

Російський експорт зброї, що становив у 2016-2020 роках 20 відсотків від усіх світових продажів, упав за цей період на 18 відсотків (що можна порівняти з періодом з 2011-го по 2015 роки). Близько 90 відсотків від цього скорочення пояснюється тим, що за минулі п'ять років на 53 відсотки знизилися продажі російських озброєнь до Індії.

"У 2011-2020 роках Росія суттєво збільшила обсяг постачань зброї Китаю, Алжиру і Єгипту, але це не компенсувало втрат від значного зниження експорту озброєнь до Індії", - говорить наукова співробітниця програми SIPRI Олександра Куімова. Хоча, за її словами, Росія нещодавно підписала з кількома державами нові великі контракти на постачання зброї і в найближчі роки вона, ймовірно, нарощуватиме обсяги експорту озброєнь, у більшості регіонів світу РФ стикається із сильною конкуренцією з боку США.

Німецький танк "Леопард 2A7"

Німеччина і Франція нарощують обсяги експорту озброєнь

Третім у світі продавцем зброї є Франція, яка в 2016-2020 роках наростила обсяг продажів основних видів озброєнь на 44 відсотки, забезпечивши 8,2 відсотка світового ринку зброї. Великі угоди Париж уклав з Індією, Єгиптом і Катаром: на ці три країни припадає 59 відсотків французького експорту озброєнь.

Німеччина, як і раніше, залишається на четвертому місці серед найбільших світових постачальників зброї. За останні 10 років країна збільшила експорт озброєнь на 21 відсоток, на її частку припадає 5,5 відсотка світової торгівлі зброєю. Серед основних клієнтів Німеччини - Південна Корея, Алжир і Єгипет.

Замикає п'ятірку найбільших у світі експортерів зброї Китай. Обсяг його продажів за останні п'ять років скоротився на 7,8 відсотка і склав 5,2 відсотка світової торгівлі військовою технікою. Основними покупцями китайської зброї були Пакистан, Бангладеш і Алжир.

Китай є п'ятим за величиною експортером зброї у світі

Україна втрачає позиції

Україна у вказаному рейтингу через зменшення експорту втратила позиції і тепер посідає 12 сходинку. Її частка у світовій торгівлі зброєю в період з 2016-го по 2020 роки становить 0,6 відсотка, у той час як у період з 2011-го по 2015 рік ця частка становила 2,6 відсотка. Найбільшими експортерами зброї з України, за даними доповіді SIPRI, є Китай (на який припадає 36 відсотків експорту), Росія (20 відсотків) і Таїланд (17 відсотків).

Нагадаємо, що Росія, попри конфлікт з Україною, вже не вперше потрапляє у список найбільших клієнтів української оборонки за даними SIPRI. У попередні роки після публікації таких звітів українські посадовці стверджували, що Україна не співпрацює з "державою-агресором".

Основні імпортери зброї - країни Близького Сходу

Найбільше зброї експортується на Близький Схід. Частка імпорту основних видів озброєння в цьому регіоні за останні п'ять років зросла на 25 відсотків у порівнянні з попереднім аналогічним періодом. Це стало відображенням регіональної стратегічної конкуренції між кількома державами регіону Перської затоки.

Найбільший світовий імпортер зброї - Саудівська Аравія - збільшила закупівлі озброєнь на 61 відсоток, а Катар - на 361 відсоток. Імпорт зброї Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) скоротився на 37 відсотків, але кілька контрактів на постачання великих озброєнь, у тому числі договір про купівлю 50 американських винищувачів-бомбардувальників F-35, підписаний у 2020 році, дозволяють припустити, що країна буде нарощувати імпорт озброєнь у великих обсягах.

Єгипет збільшив закупівлю озброєнь за минулі 10 років на 136 відсотків. Країна, що змагається з Туреччиною в освоєнні вуглеводневих ресурсів у Східному Середземномор'ї, інвестувала значні кошти у зміцнення військово-морського флоту.

Турецький імпорт зброї між 2011 і 2020 роками скоротився на 59 відсотків. Багато в чому на це вплинула відмова США у 2019 році продавати Анкарі винищувачі-бомбардувальники F-35 після того, як Туреччина купила у Росії зенітно-ракетні комплекси. Щоб зменшити залежність від імпорту, Туреччина також нарощує внутрішнє виробництво основних видів озброєнь.