 США залишаються найбільшим продавцем зброї у світі - SIPRI | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2020

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США залишаються найбільшим продавцем зброї у світі - SIPRI

У перелік 25 світових лідерів збройного ринку потрапили 12 американських фірм, зазначається у доповіді SIPRI. На них припадає 61 відсоток продажів зброї.

Багатофункціональний винищувач F-35 американського виробника зброї Lockheed Martin

Багатофункціональний винищувач F-35 американського виробника зброї Lockheed Martin

США залишаються лідером світового ринку зброї. Про це свідчить опубліковане у понеділок, 7 грудня, дослідження Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

При цьому перші п'ять місць у списку 25 найбільших компаній на збройному ринку в 2019 році отримали американські фірми: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon та General Dynamics. Всього ж до переліку потрапили 12 компаній зі Сполучених Штатів. На них припав 61 відсоток продажів зброї.

У рейтинг також потрапили 4 фірми з Китаю, які загалом отримали частку ринку у 16 відсотків. Серед 25 найбільших продавців зброї також опинилися два російські підприємства: "Алмаз-Антей" на 15 місці та "Об'єднана суднобудівна корпорація" - на останньому, 25 місці.

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Також у список 25 найбільших гравців на ринку озброєнь вперше увійшла фірма з Об'єднаних Арабських Еміратів EDGE. За оцінкою експертів SIPRI, вона продала зброї на 4,75 мільярда доларів. Водночас у рейтингу немає жодної компанії з Німеччини.

Обсяг продажів зброї в світі зростає

Слід зазначити, що переважна більшість підприємств США і Китаю у 2019 році наростили продажі власної продукції. Лише одна китайська і одна американська фірма зіткнулися з падінням продажів. Однак усі чотири російські підприємства були змушені зменшити продажі зброї минулого року.

Сумарні продажі озброєнь держав з топ-25 в 2019 році склали 361 мільярдів доларів. Це на 8,5 відсотка більше, ніж роком раніше.

Для порівняння, у 2018 році обсяги продажу озброєнь у світі зросли на 4,6 відсотка у порівнянні з попереднім роком. Також у минулорічному переліку також домінували підприємства з США.

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