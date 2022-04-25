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Міжнародний науково-дослідницький інститут.
Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) є міжнародним дослідницьким інститутом, який спеціалізується на проблемах миру, конфліктів, контролю за озброєнням та роззброєнням. Інститут було створено в 1966 році. Його штаб-квартиру розташовано в Стокгольмі. Щорічно SIPRI публікує "Звіт щодо світових військових витрат".