У світі зростає кількість ядерної зброї, готової до застосування - SIPRI

За рік число ядерних боєголовок, які перебувають на озброєнні оперативних сил, збільшилось у світі з 3720 до 3825. З них близько двох тисяч одиниць перебували у стані підвищеної оперативної готовності.