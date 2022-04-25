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SIPRI

Міжнародний науково-дослідницький інститут.

Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) є міжнародним дослідницьким інститутом, який спеціалізується на проблемах миру, конфліктів, контролю за озброєнням та роззброєнням. Інститут було створено в 1966 році. Його штаб-квартиру розташовано в Стокгольмі. Щорічно SIPRI публікує "Звіт щодо світових військових витрат".

SIPRI: Перед нападом на Україну РФ нарощувала оборонні витрати

SIPRI: Перед нападом на Україну РФ нарощувала оборонні витрати 25.04.2022

У 2021 році світові витрати на оборону вперше в історії перевищили два трильйони доларів, повідомляє SIPRI. За обсягом військового бюджету РФ посідає п'яте місце у світі, поступаючись США, КНР, Індії та Великобританії.
Доповідь SIPRI: обсяг постачання зброї до Європи перебуває на піку

Доповідь SIPRI: обсяг постачання зброї до Європи перебуває на піку 14.03.2022

Особливо помітно зріс імпорт озброєнь у Великобританії, Норвегії та Нідерландів. Обсяг імпорту основних видів озброєння Україною з 2017 до 2021 року був дуже обмеженим.

SIPRI: торгівля зброєю процвітає, попри пандемію

SIPRI: торгівля зброєю процвітає, попри пандемію 06.12.2021

Понад пів трильйона доларів наторгували за рік виробники зброї по всій планеті. Згідно зі звітом SIPRI, глобальний експорт зброї 2020 року зріс - попри пандемію. Росія втратила позиції, в Україні - стагнація.
У світі зростає кількість ядерної зброї, готової до застосування - SIPRI

У світі зростає кількість ядерної зброї, готової до застосування - SIPRI 14.06.2021

За рік число ядерних боєголовок, які перебувають на озброєнні оперативних сил, збільшилось у світі з 3720 до 3825. З них близько двох тисяч одиниць перебували у стані підвищеної оперативної готовності.
Звіт SIPRI: Військові витрати України зросли, незважаючи на пандемію

Звіт SIPRI: Військові витрати України зросли, незважаючи на пандемію 26.04.2021

У 2020 році Україна залишалася у топ-40 країн світу за обсягами видатків на оборонну сферу, повідомляє SIPRI. Загалом світові витрати на оборону досягли у 2020-му рекордних показників.
Найбільшим експортером зброї у світі залишаються США - SIPRI

Найбільшим експортером зброї у світі залишаються США - SIPRI 15.03.2021

Лідером із продажу озброєнь у світі залишаються США. Росія, яка займає друге місце, за останні десять років знизила обсяги експорту. Україна втратила позиції й посіла 12 сходинку.
США залишаються найбільшим продавцем зброї у світі - SIPRI

США залишаються найбільшим продавцем зброї у світі - SIPRI 07.12.2020

У перелік 25 світових лідерів збройного ринку потрапили 12 американських фірм, зазначається у доповіді SIPRI. На них припадає 61 відсоток продажів зброї.
Експерти SIPRI застерігають від нової гонки ядерних озброєнь

Експерти SIPRI застерігають від нової гонки ядерних озброєнь 15.06.2020

У світі зафіксували незначне зменшення ядерної зброї у 2019 році. Утім, це пов'язують із радше утилізацією застарілого арсеналу. Натомість країни все більше зосереджуються на модернізації своїх ядерних озброєнь.
SIPRI: Коронавірус загострить конфлікти у світі

SIPRI: Коронавірус загострить конфлікти у світі 12.05.2020

Одним із найгірших наслідків нинішньої пандемії може виявитися посилення збройного протистояння в багатьох конфліктних зонах, застерігають аналітики SIPRI. Ексрадник Обами теж занепокоєний.
Видатки на оборону у світі сягнули майже двох трильйонів доларів США - SIPRI

Видатки на оборону у світі сягнули майже двох трильйонів доларів США - SIPRI 27.04.2020

Видатки країн світу на оборону в 2019 році зросли до 1917 мільярдів доларів США. Найбільше грошей на оборону витратили США, Китай та Індія. Україна за видатками на оборону посіла 35 позицію у світі.
Доповідь SIPRI: Кризи стимулюють торгівлю зброєю в світі

Доповідь SIPRI: Кризи стимулюють торгівлю зброєю в світі 09.03.2020

США зміцнюють лідерство в світовій торгівлі зброєю. Німеччина, за даними SIPRI, на четвертому місці серед найбільших її експортерів. Здебільшого зброю продають до країн Близького Сходу.
США залишаються найбільшим експортером зброї у світі - SIPRI

США залишаються найбільшим експортером зброї у світі - SIPRI 09.03.2020

Сполучені Штати залишаються найбільшими експортерами зброї у світі. Тим часом найбільше її купляє Саудівська Аравія. Німеччина утримує за собою четверте місце з продажу зброї.
SIPRI: Продаж озброєнь у світі у 2018 році зріс на майже п'ять відсотків

SIPRI: Продаж озброєнь у світі у 2018 році зріс на майже п'ять відсотків 09.12.2019

Упродавж минулого року на світовому ринку озброєнь домінували США. На американські концерни припадало 59 відсотків обсягів продажу озброєнь провідними виробниками.
SIPRI: Ядерні держави модернізують свої арсенали

SIPRI: Ядерні держави модернізують свої арсенали 17.06.2019

США та Росія списують насамперед вже непотрібні заряди, наголошують у SIPRI. Тим часом ядерні держави модернізують свої арсенали.
SIPRI: У світі зростають витрати на оборону

SIPRI: У світі зростають витрати на оборону 29.04.2019

Усі країни світу витратили минулого року на зброю 1,82 трильйона доларів, що стало найвищим показником за останні 30 років. Найбільше грошей спрямували на оборону Сполучені Штати Америки.
Німеччина є четвертим найбільшим експортером зброї в світі - SIPRI

Німеччина є четвертим найбільшим експортером зброї в світі - SIPRI 11.03.2019

За підсумками останніх п'яти років Німеччина стала четвертим найбільшим експортером зброї в світі, свідчать дані Стокгольмського інституту проблем миру SIPRI.
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