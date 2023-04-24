SIPRI: У Європі найбільш різке зростання військових витрат

Війна Росії проти України призвела до зростання військових видатків у Європі на 13% - більше, ніж в інших регіонах світу. Загальний обсяг витрат на військові потреби у світі досяг рекордної суми у 2,24 трильйона доларів.

Загальний обсяг військових витрат у світі зростає восьмий рік поспіль і в 2022 році збільшився на 3,7 відсотка до рекордної суми 2,24 трильйона доларів США, йдеться в доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), опублікованій у понеділок, 24 квітня .

При цьому різке зростання відбулося на європейському континенті, за рік цей показник збільшився на 13 відсотків. Значною мірою це викликано витратами Росії та України на війну, військовою допомогою європейських країн Україні та збільшенням витрат на власну оборону багатьма країнами континенту, які побоюються російської загрози, зазначають експерти.

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Країни Центральної Європи подвоїли військові витрати після анексії Криму Росією

Військові витрати держав Західної та Центральної Європи минулого року становили 345 мільярдів доларів. Вперше вони перевищили показник 1989 року і були на 30 відсотків вищими, ніж у 2013 році. Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року кілька країн Європи різко збільшили свої військові бюджети - Фінляндія (+36%), Литва (+27%), Швеція (+12%) та Польща (+11%). Інші держави континенту, зокрема, Данія, оголосили про плани послідовного збільшення витрат на оборону протягом найближчого десятиліття.

"Хоча російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року, безумовно, вплинуло на рішення про військові витрати, побоювання щодо російської агресії виникли набагато раніше", - сказав дослідник програми SIPRI з військових витрат та виробництва озброєнь Лоренцо Скараццато. Тому, за словами експерта, багато країн колишнього Варшавського договору більш ніж подвоїли свої військові витрати у період з 2014 року, коли Росія анексувала український Крим.

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Найбільші військові бюджети в Європі були у Великобританії, Німеччині та Франції. У світовому рейтингу ці країни посіли відповідно шосте, сьоме та восьме місце. У Великобританії витрати на оборону зростали шостий рік поспіль і досягли 68,5 мільярда доларів, на 3,7 відсотка вище, ніж у 2021-му, і на 9,7 відсотка вище, ніж у 2013 році. За даними SIPRI, це зростання минулого року багато в чому зумовлене великою військовою допомогою Лондона Україні (на другому місці після США), яка склала 2,5 мільярда доларів або 3,6 відсотка військових витрат країни.

Військові витрати Німеччини 2022 року зросли на 2,3 відсотка до 55,8 млрд доларів. Порівняно з 2013 роком зростання становило 33 відсотки. Після початку російської агресії проти України Німеччина створила позабюджетний фонд у розмірі 105 мільярдів доларів (100 мільярдів євро), які будуть використані з 2023 року для переозброєння Бундесверу. Як зазначає SIPRI, це призведе до суттєвого збільшення військових витрат країни найближчими роками. Їхнє збільшення у ФРН також пов'язане з наданням військової допомоги Україні, яка минулого року досягла 2 млрд доларів. За цим показником Німеччина стала другою країною у Європі після Великобританії.

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Оборонний бюджет України збільшився на 640 відсотків

Боротьба з російською агресією призвела до того, що в Україні відбувся найвищий річний приріст військових витрат, коли-небудь зафіксований SIPRI в одній країні. У 2022 році обсяг фінансування оборонної галузі в країні досяг 44 мільярдів доларів, збільшившись на 640 відсотків. Внаслідок цього, а також збитків, завданих війною економіці країни, військовий тягар України підскочив до 34 відсотків ВВП порівняно з 3,2 відсотка у 2021 році.

SIPRI: Війна обійшлася Росії дорожче, ніж вона передбачала

Військові витрати Росії минулого року, за даними SIPRI, зросли на 9,2 відсотка до приблизно 86,4 млрд доларів і становили 4,1 відсотка ВВП країни (третє місце у світі після США та Китаю). Цифри, опубліковані Росією наприкінці 2022 року, показують, що "витрати на національну оборону" - найбільшу статтю військових видатків у держбюджеті - у номінальному вираженні вже на 34 відсотки перевищували бюджетні плани, складені у 2021 році. Ця різниця показує, що "вторгнення в Україну обійшлося Росії набагато дорожче, ніж вона передбачала", сказала директор програми SIPRI з військових витрат та виробництва озброєнь Люсі Беро-Судро.

Як зазначає SIPRI, протягом 2022 року у зв'язку з війною в Україні зросли й інші військові статті російського бюджету. Наприклад, на 23 відсотки у номінальному вираженні зросло фінансування Росгвардії. На думку експертів Інституту, це пов'язано з тим, що підрозділи Росгвардії брали участь у вторгненні до України разом із регулярними військами. Крім того, за російськими даними від 1 вересня 2022 року, сума, виділена на "мобілізацію та додаткову підготовку", склала 245 млн доларів, удвічі перевищивши аналогічний показник 2021 року.

США надали військову допомогу Україні на 19,9 млрд доларів

Сполучені Штати, як і раніше, з великим відривом лідирують у світі за обсягом військових витрат. Минулого року вони становили 877 мільярдів доларів - 39 відсотків від загальних світових показників і втричі більше, ніж сума, витрачена для цього Китаєм. У реальному вираженні зростання становило 0,7 відсотка і було б ще вищим, якби США не переживали найвищу інфляцію з 1981 року. За даними SIPRI, це зростання "багато в чому було зумовлене безпрецедентним рівнем військової допомоги, яку Вашингтон надав Україні".

Фінансова військова допомога США Україні 2022 року становила 19,9 млрд доларів. Хоча це була найбільша річна сума військової допомоги, наданої якоюсь країною одному бенефіціару в період після закінчення "холодної війни", вона становила лише 2,3 відсотка від загальних американських військових витрат. У 2022 році США витратили 295 мільярдів доларів на військові операції та технічне обслуговування, 264 мільярди доларів на закупівлі, дослідження та розробки, а також 167 мільярдів доларів на військовослужбовців.

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Військові витрати Китаю зростають 28 років поспіль

Китай залишається другою у світі країною за розміром військових витрат, 2022 року вони досягли близько 292 млрд доларів. Це на 4,2 відсотка більше, ніж минулого року, і на 63 відсотка більше, ніж у 2013 році. Військовий бюджет КНР зростає 28 років поспіль.

Водночас на 5,9 відсотка збільшився військовий бюджет Японії, який становив 46 млрд доларів. Хоча це найвищі військові витрати Токіо з 1960 року, вони становили лише 1,1 відсотка ВВП країни. Стратегія безпеки, опублікована в 2022 році, містить амбітні плани щодо збільшення військового потенціалу Японії протягом десятиліття у відповідь на ймовірні зростання загроз з боку Китаю, Північної Кореї та Росії.

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Четверте та п'яте місця у списку країн із найбільшими військовими бюджетами посіли Індія та Саудівська Аравія. Індія витратила на армію 81,4 мільярди доларів, на 6 відсотків більше, ніж у 2021 році, що, за оцінкою SIPRI, стало результатом напруженості на кордонах країни з Пакистаном і КНР. Військові витрати Саудівської Аравії минулого року зросли на 16 відсотків і сягнули 75 млрд доларів. Вони становили 7,4% ВВП країни, за цим показником Саудівська Аравія посіла друге місце у світі після України. При цьому військовий бюджет країни виявився на 2,7 відсотка нижчим, ніж у 2013 році.