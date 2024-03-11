SIPRI: Імпорт зброї в Європу зростає, експорт з Росії падає

Війна Росії проти України здійснює значний вплив на світову торгівлю зброєю. Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) у своїй щорічній доповіді порівняв останній період 2019-2023 років із 2014-2018 роками і виявив низку кардинальних змін. При тому, що глобальний обсяг міжнародних поставок зброї за останні п'ять років незначно знизився - на 3,3 відсотка - європейські держави майже вдвічі збільшили імпорт основних видів озброєнь (+94 відсотки). Набагато більші обсяги озброєнь надходили в Азію й Океанію, а також на Близький Схід, де розташовані дев'ять з десяти основних імпортерів.

Експорт США та Франції зростає

У порівнянні з торішньою доповіддю в трійці лідерів з експорту озброєнь відбулася одна зміна. Як і раніше, першу позицію впевнено утримують Сполучені Штати, чий експорт за останні п'ять років зріс на 17 відсотків, що, зокрема, призвело до збільшення з 34 до 42 відсотків їхньої частки в загальному обсязі світового експорту озброєнь. У 2019-2023 роках США поставили основні озброєння в 107 держав, що більше, ніж за всі попередні п'ятирічні періоди, і набагато більше, ніж у будь-якого іншого експортера зброї. "У той час, коли економічному та геополітичному пануванню США кидають виклик держав, що розвиваються, Америка посилила свою глобальну роль постачальника зброї - важливий аспект своєї зовнішньої політики, - експортуючи більше зброї в більшу кількість країн, ніж будь-коли в минулому", - каже Метью Джордж, директор програми озброєнь SIPRI.

Важливо й те, що саме на США припадає близько 55 відсотків імпорту озброєнь імпортованих європейськими державами у 2019 - 2023 роках, що на 20 відсотків більше, ніж у попереднє п'ятиріччя. Рішення європейських країн НАТО про імпорт озброєнь з США визначаються багатьма факторами - технологічними, військовими, фінансовими - і в тому числі необхідністю підтримувати трансатлантичні відносини, наголошується в документі. "Якщо в найближчі роки трансатлантичні відносини зміняться, політика європейських держав в галузі закупівель озброєнь також може зазнати змін", - вважає директор SIPRI Ден Сміт.

На друге місце серед експортерів, потіснивши Росію, вийшла Франція, чий експорт озброєнь зріс на 47 відсотків, а частка в загальносвітових поставках зросла до 11 відсотків (у 2014-2018 рр. - 7,2 відсотка). Зростання французького експорту озброєнь відбулося в основному внаслідок поставок бойових літаків в Індію, Катар і Єгипет. Найбільшим імпортером французької зброї стала Індія, на частку якої припало майже 30 відсотків військових поставок з Франції.

Російський експорт скоротився майже вдвічі

Росія в рейтингу світових постачальників озброєнь перемістилася на третю сходинку. За 2019-2023 роки експорт озброєнь з РФ скоротився майже вдвічі - на 53 відсотки. У загальносвітових поставках частка Росії скоротилася на 10 відсотків і зрівнялася з французькою.

Російські ЗРК С-400 і "Панцирь-С1" (архівне фото) до 2022 року активно купували на зовнішніх ринках Фото: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP/picture alliance

Протягом останніх п'яти років падіння російського військового експорту було стрімким, наголошується в доповіді. Ще однією ознакою зниження ролі Росії як глобального постачальника озброєнь є те, що якщо в 2019 році Москва постачала зброю у 31 державу, то у 2022 році - лише у 14, а у 2023 році - у 12. У 2019-2023 роках трохи менш як дві третини російського експорту озброєнь припало на три держави: Індію (34 відсотки), Китай (21 відсоток) і Єгипет (7,5 відсотка).

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Індія і в минулому п'ятиріччі була найбільшим одержувачем російської зброї, але в порівнянні з 2014-2018 роками експорт в Індію скоротився на 34 відсотки, в Китай - на 39 відсотків, а в Єгипет - на 54 відсотки. Експерти вважають, що в короткостроковій перспективі російський експорт озброєнь, швидше за все, залишиться значно нижче рівня, досягнутого в 2014 - 2018 роках.

Німеччина замикає першу п'ятірку

Німеччина зберегла за собою п'яту сходинку в рейтингу основних експортерів зброї. За розглянутий період її експорт скоротився на 14 відсотків, також незначно знизилася і частка країни в загально світових поставках - 5,6 відсотка проти 6,3. При цьому Берлін разом з Парижем входять до трійки основних постачальників зброї в європейські країни. На частку Німеччини й Франції тут припало 6,4 і 4,6 відсотка відповідно.

2023 рік був особливо вдалим для німецької оборонної промисловості. "Звичайно, це пов'язано з військовою допомогою Україні, але також, наприклад, з постачанням підводних човнів до Сінгапуру, фрегатів і корветів до Ізраїлю та Єгипту", - каже старший науковий співробітник SIPRI Пітер Веземан.

Німецькі танки Leopard 2 Фото: Fabian Bimmer/REUTERS

Україна - найбільший імпортер зброї в Європі

Тим часом Україна стала найбільшим європейським імпортером зброї в 2019-2023 роках і четвертим за величиною в світі після того, як з лютого 2022 року не менше 30 держав поставили Україні основні озброєння в межах військової допомоги. Частка країни в глобальному світовому ринку імпорту зброї склала 4,9 відсотка в порівнянні з 0,1 відсотка за попереднє п'ятиріччя. При цьому загальне зростання військового імпорту проти 2014-2018 років становило рекордні 6633 відсотки. Основними постачальниками озброєнь Києву стали США (39 відсотків), Німеччина і Польща, відповідно 14 і 13 відсотків.

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Повномасштабна агресивна війна Росії проти України, частиною якої стали масовані повітряні удари по об'єктах інфраструктури, вплинула не тільки на зростання імпорту озброєнь Києвом, а й на структуру замовлень. Реакцією країн Західної та Центральної Європи, які побоюються розширення російської агресії, стало зростання імпорту систем протиповітряної оборони. Приміром, у 2023 році Польща замовила у США 48 пускових установках Patriot, 644 ракети до них, а також різноманітні датчики, допоміжне обладнання та запчастини. Загальна сума угоди оцінена в 15 млрд доларів (13,7 млрд євро).

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Водночас Німеччина має намір заплатити Ізраїлю майже чотири мільярди євро за новітню систему протиракетної оборони Arrow 3, спроможну вражати цілі на висоті понад 100 кілометрів. А німецькі системи ППО будуть поставлені в Австрію, Естонію, Латвію і Словенію. "В останні два роки ми спостерігаємо значно збільшений попит на системи протиповітряної оборони в Європі, підштовхнутий ракетною кампанією Росії проти України", - підтверджує старший науковий співробітник SIPRI Пітер Веземан.