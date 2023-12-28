Японія: Експорт зброї має слугувати Україні

Черговий крок Японії у відході від політики пацифізму не тільки має підтримати Україну, але й стимулювати японську оборонну промисловість.

Японія послаблює обмеження на експорт зброї, щоб опосередковано допомогти Україні отримати вкрай необхідні американські зенітно-ракетні комплекси Patriot. 22 грудня японський уряд дозволив постачання систем озброєнь, вироблених за ліцензією, до країн-ліцензіарів. Першими японські ракети для ЗРК Patriot отримають США. Таким чином прем'єр-міністр Фуміо Кісіда задовольнив прохання президента США Джо Байдена.

Ухваленням такого рішення Японія на ще один великий крок відступає від своєї політики пацифізиму, що реалізувалася після Другої світової війни. "Експорт зброї позиціонує Японію як активного гравця у міжнародній політиці безпеки та як надійного партнера США", - каже німецький політолог Себастіан Маслов (Sebastian Maslow), який викладає у жіночому університеті Шіраюрі в японському місті Сендай. Таким чином, на його думку, Японія також бере безпосередню участь у конструюванні європейської безпеки. "Тож нинішній крок треба розглядати як частину більш тісної співпраці Японії з НАТО, яка розвивається від минулого року", - зазначив Маслов.

Ракети Patriot виробляються японською компанією Mitsubishi Heavy Industries за ліцензією американських компаній Lockheed Martin та RTX. За інформацією Financial Times, уряд Японії також розглядає можливість надання ліцензії на експорт до Великобританії артилерійських снарядів калібру 155 мм, які виробляються за ліцензією британської оборонної компанії BAE System. Україна має дефіцит цих снарядів.

Заборона реекспорту до країн-учасниць конфліктів

Як і Німеччина, Японія дозволяє країнам-реципієнтам реекспорт до третіх країн після отримання попереднього дозволу, але лише за умови, що вони не беруть участі у збройному конфлікті. Це випливає з внутрішнього документа міністерства закордонних справ Японії від 2014 року, який є у розпорядженні DW.

Тож Вашингтон не може передати ракети безпосередньо Україні. Однак Вашингтон міг би поповнити ними запаси, що зменшуються, як у США, так і в своїх європейських партнерів по НАТО, і таким чином забезпечити постачання озброєнь для України. Ці ракети "уможливлюють нам певну гнучкість у наших глобальних запасах і зобов'язаннях", - пояснив Рам Емануель, посол США в Японії.

У 2014 році тодішній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе скасував багаторічну заборону на експорт зброї, яка випливала з повоєнної пацифістської конституції. Однак тодішнє рішення стосувалося лише компонентів подвійного призначення, які містяться в американській зброї або в системах, які можуть використовуватися як у військових, так і в цивільних цілях. Відтоді Японія уклала угоди про постачання з 15 країнами, переважно в Південно-Східній Азії. Бангладеш, наприклад, наступного року отримає чотири патрульні кораблі, а Філіппіни - системи радіолокаційного попередження "Made in Japan".

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Експорт летальних систем озброєнь

Ракети Patriot стануть першим експортом летальної системи озброєнь і таким чином ознаменує ще один поворотний момент у безпековій політиці Японії, яка реагує на озброєння своїх сусідів - Китаю та Північної Кореї.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда прагне подвоїти оборонний бюджет до двох відсотків валового внутрішнього продукту до 2027 року. Таке нарощування військового потенціалу зробить Японію на 80 відсотків "нормальною країною", заявив представник правлячої в Японії Ліберально-демократичної партії Акіхіса Нагасіма. "Решта 20 відсотків - це скасування експортних обмежень", - додав він.

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Допомога японській оборонній промисловості

Розширення правових рамок для експорту зброї також має підтримати японських виробників озброєнь. Попередні обмеження й тривала відсутність на світовому ринку досі перешкоджали отриманню великих замовлень. "Незважаючи на амбітну політику безпеки прем'єр-міністра Абе, оборонна промисловість Японії майже не є конкурентоспроможною на міжнародному рівні", - пояснив експерт Маслов.

США і НАТО тепер можуть використовувати японські виробничі потужності для швидшого озброєння. Перегляд приписів також дозволяє Японії продавати компоненти нелетального озброєння, наприклад авіаційні двигуни, і постачати оборонне обладнання країнам, котрі захищаються від протиправного вторгнення, наприклад Україні.

Крім того, спільна розробка винищувача з Великобританією та Італією покликана полегшити доступ до зовнішніх ринків. Однак політична партія "Комейто", менший коаліційний партнер ліберальних демократів по уряду, яку підтримують виборці-буддисти, блокує експорт озброєнь, які не виробляються за ліцензією. Цей опір спрямований проти подальшого продажу майбутнього винищувача, що його планують побудувати Японія, Великобританія та Італія.

Коли минулого тижня в Токіо три країни підписували угоду про розробку літака, міністр оборони Великобританії Грант Шаппс задався питанням, як можна просувати цей проєкт, якщо Японія не погодиться на продаж літака третім країнам? Він мав на увазі, що розробка винищувача не окупиться без можливості продажу. Остаточного рішення ще немає. Ліберальні демократи хочуть домовитися з партією "Комейто" до кінця лютого про подальше послаблення правил експорту.