WP: Японія розблокує експорт ракет Patriot для США

Після змін у правилах оборонного експорту Японія передасть США десятки ракет для ЗРК Patriot, що забезпечить Вашингтону гнучкість у допомозі Києву, пише Washington Post.

Цього тижня Японія, найімовірніше, офіційно затвердить зміни в політиці, які дозволять їй експортувати кілька десятків ракет до ЗРК Patriot до Сполучених Штатів, що дасть змогу Вашингтону гнучкіше допомагати Україні засобами протиповітряної оборони. Про це повідомило американське видання The Washington Post з посиланням на джерела в ніч на середу, 20 грудня.

Як очікується, японський уряд оголосить про зміни вже 22 грудня. Системи Patriot не поїдуть безпосередньо в Україну, замість цього Японія розглядає можливість відправити десятків ракет власного виробництва до США для поповнення запасів. У такому разі вивільняться ті ракети ЗРК Patriot, які б США в іншому разі тримали б у резерві, що підвищить гнучкість для їх поставки в Україну, зауважує WP.

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За словами співрозмовника видання, хоча Токіо ще не представив графік відправки снарядів, рішення про кількість ракет очікується "відносно скоро". Як пише WP, йдеться про ракети-перехоплювачі PAC-2 і PAC-3. Перші призначені для знищення деяких типів балістичних ракет шляхом вибуху поблизу, а другі - це боєприпаси "на ураження", що мають більшу маневреність та безпосередньо мають уражати прямим влучанням ракети і літаки. За оцінками аналітиків, досконаліші ракети-перехоплювачі PAC-3 коштують близько чотирьох мільйонів доларів за штуку.

Зміна правил оборонного експорту Японії не міститиме прямої згадки про систему Patriot, але відповідатиме ключовому запиту адміністрації президента Джо Байдена, наголосили джерела видання.

Президент США неодноразово порушував це питання на переговорах з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, нагадує WP. Інший союзник Вашингтона в Азії - Сеул - також негласно пообіцяв надати Україні за посередництва США сотні тисяч артилерійських боєприпасів за минулий рік, що є більшим показником, ніж надали усі європейські країни разом узяті. За словами джерел видання, значна частина цих боєприпасів вже надана.

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