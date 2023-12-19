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Зеленський анонсував нові системи Patriot для України

Степан Смишляєв
19 грудня 2023 р.

Партнери передадуть Україні ще кілька нових ЗРК Patriot узимку, повідомив Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві.

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Володимир Зеленський
Фото: AFP/Getty Images

Узимку Україна отримає від партнерів додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема, зенітні ракетні комплекси Patriot, повідомив президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції у вівторок, 19 грудня.

"Було у мене серйозне відрядження з моєю командою. Декілька, не буду казати кількість, нових систем Patriot будуть в Україні, будуть захищати нашу державу взимку. Це важливий дуже результат", - зазначив він.

Згодом президент зауважив, що будуть "і Patriot, і NASAMS, потужний новий пакет" та подякував партнерам за допомогу.

Він також зазначив, що "ця зима - інша" ніж попередня, і хоча Україна й надалі стикається з викликами і втратами, "але все ж таки - з меншими". "Ми стаємо щомісяця потужнішими", - наголосив Володимир Зеленський.

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14 грудня повідомлялося, що  Україна отримала від Німеччини другий зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot в рамках так званого "зимового пакета".

Нині ЗРК Patriot вважається одним із найсучасніших комплексів ППО в світі. Як показала практика його бойового застосування в Україні, комплекс спроможний успішно вражати літаки, гелікоптери, безпілотники, а також крилаті, балістичні й аеробалістичні ракети, зокрема російські Х-47 "Кинджал", котрі російська пропаганда називала "невразливими".

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