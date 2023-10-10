Зимовий пакет допомоги Києву: ФРН надасть Patriot та IRIS-T

Уже у жовтні Україна отримає від Німеччини третю систему IRIS-T SLM з керованими ракетами середньої дальності і другу систему IRIS-T SLS з ракетами також типу.

Міністерство оборони Німеччини у вівторок, 10 жовтня, повідомило про підготовку нового зимового пакета допомоги для України на суму близько одного мільярда євро, до якого увійдуть додаткові ЗРК Patriot та IRIS-T, а також зенітні самохідні установки Gepard.

"Німеччина готує другий зимовий пакет для України: для захисту критично важливої інфраструктури та подальшої підтримки ФРН надає додаткові засоби протиповітряної оборони з Patriot, IRIS-T SLM та SLS на суму приблизно один мільярд євро, а також три зенітні самохідні установки Gepard", - ідеться в повідомленні оборонного відомства Німеччини у соцмережі Х.

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"У жовтні Україна отримає третю систему IRIS-T SLM з керованими ракетами середньої дальності і другу систему IRIS-T SLS малої дальності, також з керованими ракетами", - зазначається на сайті відомства. Також у німецькому міноборони повідомили, що найближчими тижнями в Україну прибудуть ще десять бойових танків Leopard1 А5, 15 броньованих автомобілів і майже 20 броньованих медичних машин.

"Німеччина продовжить підтримувати Україну тим, чого вона потребує найбільше - протиповітряною обороною, боєприпасами і танками", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.