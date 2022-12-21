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"Patriot" - американський зенітно-ракетний комплекс.
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Новини
25.12.2023
25 грудня 2023 р.
ЗСУ підтвердили: над Чорним морем знищили винищувач РФ Су-30
20.12.2023
20 грудня 2023 р.
WP: Японія розблокує експорт ракет Patriot для США
19.12.2023
19 грудня 2023 р.
Зеленський анонсував нові системи Patriot для України
14.12.2023
14 грудня 2023 р.
Німеччина передала Україні другу систему ППО Patriot
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Докладно
Що українська ППО протиставить обстрілам РФ цієї зими?
Що українська ППО протиставить обстрілам РФ цієї зими?
Як Росія змінює тактику обстрілів України напередодні зими і наскільки готова до цього українська ППО?
Конфлікти
24.10.2023
24 жовтня 2023 р.
07:59 хв.
Чи готова протиповітряна оборона України до зими?
Чи готова протиповітряна оборона України до зими?
Як ППО України впорається з можливими обстрілами енергетичної інфраструктури? Інтерв'ю з речником ПС ЗСУ Юрієм Ігнатом.
Конфлікти
20.10.2023
20 жовтня 2023 р.
Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?
Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?
Низка німецьких політиків підтримує прохання України про постачання ракет Taurus. Але уряд ФРН поки що зволікає. Чому?
Конфлікти
11.08.2023
11 серпня 2023 р.
05:28 хв.
Як довго США готові ще постачати зброю Україні?
Як довго США готові ще постачати зброю Україні?
У США зростає кількість противників посилення поставок зброї в Україну. Чи продовжуватиме Вашингтон надавати зброю ЗСУ?
Політика
30.06.2023
30 червня 2023 р.
09:59 хв.
Patriot проти "Кинджала"
Patriot проти "Кинджала"
Чи можуть російські гіперзвукові ракети пошкодити чи взагалі знищити систему протиракетної оборони Patriot?
Політика
17.05.2023
17 травня 2023 р.
03:26 хв.
Німецька зброя для українського контрнаступу
Німецька зброя для українського контрнаступу
Системи озброєнь з ФРН отримують позитивні відгуки від ЗСУ. Боєприпаси ж до них - дорогі, як-от ракети для IRIS-T SLM.
Конфлікти
17.05.2023
17 травня 2023 р.
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Конфлікти
12.05.2023
12 травня 2023 р.
01:06 хв.
Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу
DW підготувала перелік основної західної зброї, яка вже надійшла в Україну. Як вона може змінити роботу ЗСУ?
Конфлікти
13.04.2023
13 квітня 2023 р.
06:14 хв.
Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході
DW подає огляд деяких нових систем озброєнь, які Україна отримала чи може отримати найближчим часом від західних країн.
Конфлікти
20.01.2023
20 січня 2023 р.
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Чому Крим - це пастка для російських військ? Колишній командувач військами США у Європі Бен Ходжес в інтерв'ю DW.
Конфлікти
03.01.2023
3 січня 2023 р.
12:52 хв.
Зеленський у США: який сигнал отримала Європа і Путін
Чому візит Зеленського у США став без перебільшення історичним? Та чому на Заході більше впевненості в перемозі України?
Конфлікти
22.12.2022
22 грудня 2022 р.
07:46 хв.
ЗРК Patriot: чому ця американська зброя така важлива для ЗСУ
Володимир Зеленський - до США, а ЗРК Patriot - в Україну. Ці системи ППО Вашингтон має надати Києву найближчим часом.
Конфлікти
21.12.2022
21 грудня 2022 р.
06:16 хв.