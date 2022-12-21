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Patriot

Тема

"Patriot" - американський зенітно-ракетний комплекс.

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Новини

25 грудня 2023 р.

ЗСУ підтвердили: над Чорним морем знищили винищувач РФ Су-30

20 грудня 2023 р.

WP: Японія розблокує експорт ракет Patriot для США

19 грудня 2023 р.

Зеленський анонсував нові системи Patriot для України

14 грудня 2023 р.

Німеччина передала Україні другу систему ППО Patriot

Пропустити розділ Докладно

Докладно

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Що українська ППО протиставить обстрілам РФ цієї зими?

Що українська ППО протиставить обстрілам РФ цієї зими?

Як Росія змінює тактику обстрілів України напередодні зими і наскільки готова до цього українська ППО?
Конфлікти24 жовтня 2023 р.07:59 хв.
Наслідки атак Росії на критичну інфраструктуру: блекаут у Києві восени 2022 року

Чи готова протиповітряна оборона України до зими?

Чи готова протиповітряна оборона України до зими?

Як ППО України впорається з можливими обстрілами енергетичної інфраструктури? Інтерв'ю з речником ПС ЗСУ Юрієм Ігнатом.
Конфлікти20 жовтня 2023 р.
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Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?

Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?

Низка німецьких політиків підтримує прохання України про постачання ракет Taurus. Але уряд ФРН поки що зволікає. Чому?
Конфлікти11 серпня 2023 р.05:28 хв.
Deutschland Ukraine-Krieg - Ausbildung in Grafenwöhr

Як довго США готові ще постачати зброю Україні?

Як довго США готові ще постачати зброю Україні?

У США зростає кількість противників посилення поставок зброї в Україну. Чи продовжуватиме Вашингтон надавати зброю ЗСУ?
Політика30 червня 2023 р.09:59 хв.
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Patriot проти "Кинджала"

Patriot проти "Кинджала"

Чи можуть російські гіперзвукові ракети пошкодити чи взагалі знищити систему протиракетної оборони Patriot?
Політика17 травня 2023 р.03:26 хв.
Німецький ЗРК IRIS-T в Україні - одна ракета вартістю понад 600 тисяч євро

Німецька зброя для українського контрнаступу

Німецька зброя для українського контрнаступу

Системи озброєнь з ФРН отримують позитивні відгуки від ЗСУ. Боєприпаси ж до них - дорогі, як-от ракети для IRIS-T SLM.
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