Якою західною зброєю Україна битиме по Росії

Німеччина, США і низка інших західних партнерів погодили використання наданої Україні зброї по цілях у Росії. Що це дасть на практиці і яка зброя має ключове значення?

Нідерланди й Данія дозволили завдавати удари по цілях у Росії бойовими літаками F-16, які невдовзі будуть передані Україні, а Бельгія - ні. Італія днями повідомила про надання ще однієї системи протиповітряної оборони SAMP/T, але зазначила, що її використання не санкціоноване над територією Росії. Натомість Німеччина і США після довгих вагань у владних кабінетах таки дали "зелене світло" ударам по Росії "в рамках міжнародного права", тобто з метою самозахисту. Серед західних партнерів немає єдності щодо питання ударів по російській території на тлі того, як російський президент Володимир Путін продовжує відкрито залякувати країни Європи, натякаючи на свою ядерну "червону кнопку". Чи може таке часткове застосування західної зброї взагалі бути ефективним і що саме може полетіти по території Росії?

Німецькі "Патріоти" як ключовий фактор

Коментуючи рішення Німеччини дозволити використання наданої Україні зброї по цілях на території Росії, генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінґ (Christian Freuding) звернув увагу, зокрема, на роль систем протиповітряної оборони. Берлін надав Києву дві батареї одного з найпотужніших зенітно-ракетних комплексів світу - Patriot. "Цілком можна уявити, що системи Patriot тепер використовуватимуться у районі Харкова і над територією Росії. Вони чудово придатні до того, щоби протидіяти російським літакам, які скидають жахливі керовані авіабомби", - зазначив Фройдінґ в інтерв'ю телеканалу ARD у неділю, 2 червня.

Заява німецького генерала, який координує допомогу Україні у Бундесвері, перегукується з пресрелізом уряду Німеччини від п'ятниці, 31 травня. У ній рішення надати дозвіл на використання німецької зброї по цілях на території Росії було обґрунтоване передовсім ударами з території Росії по Харківщині. Особливу руйнівну силу мають КАБи - керовані авіабомби, які скидають літаки з території Росії. Росія дедалі частіше використовує їх, бо вони є значно дешевшими за високоточні крилаті ракети. Через свою неточність ці авіабомби несуть особливу небезпеку для цивільного населення. Найбільші з них знищують все навколо у радіусі кількасот метрів, залишаючи вирви від вибуху глибиною до декількох метрів.

До складу батареї Patriot входить до восьми пускових установок Фото: Ints Kalnins/REUTERS

"Патріотами" проти КАБів?

Експерт Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel) у розмові з DW також назвав саме Patriot ключовою зброєю, яка може бути застосована по російській території. "Якщо використовувати ці системи для захисту Харкова та інших прикордонних міст, вони можуть збивати російські винищувачі по той бік російського кордону, перш ніж вони зможуть скинути свої керовані авіабомби", - зазначив Ґрессель. Експерт додає, що літаки, які скидають КАБи, є вразливими для систем ППО наземного базування, оскільки щоб відправити плануючу бомбу на максимальну відстань, вони мають здійснити скидання з великої висоти.

Керовані або, як їх ще називають, плануючі авіабомби можуть летіти на відстань до 70 кілометрів, пояснив DW авіаексперт Валерій Романенко. Тож у разі розташування неподалік російського кордону систем Patriot російським літакам доведеться залітати у зону досяжності української ППО, щоб скинути ці бомби. "Жоден радянський зенітно-ракетний комплекс, який перебуває на озброєнні України, не може за своєю дальністю збивати літаки, які запускають КАБи. Це можуть робити лише Patriot, дальність яких сягає 160 кілометрів", - констатує Романенко.

Російська керована авіабомба: до звичайної авіабомби прикріплені крила Фото: DW

Ґустав Ґрессель, однак, застерігає від зависоких очікувань щодо дальності ураження. "Земля - кругла. Починаючи від 40 кілометрів відстані вигин обрію призводить до того, що об'єкти можуть летіти за горизонтом радарів. Якщо на шляху є пагорби або будівлі, це може ще збільшити "сірі плями" для радарів", - нагадує експерт.

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Дефіцитна система, яку ще й важко маскувати

Ще одна проблема: цих американських систем на озброєнні ЗСУ нині лише кілька одиниць. Щоб захистити від російських ракет і бомб всю Україну, як у квітні заявив президент Володимир Зеленський, їх потрібно щонайменше 25. Дотепер Patriot прикривали від російських ракет Київ, базування інших батарей невідоме. Найрезоннішим використанням для них в умовах дефіциту систем ППО експерти називають прикриття великих міст та ключових об'єктів критичної інфраструктури.

Ґустав Ґрессель зазначає, що поблизу лінії фронту розташовувати Patriot ризиковано через загрозу виявлення російськими безпілотниками-розвідниками, такими як "Орлан", і подальшого ураження дронами-камікадзе широкого радіуса дії на кшталт "Ланцета". "Проблема батарей Patriot у тому, що вони доволі великі і їх важко маскувати", - зауважує Ґрессель. Втрата будь-якої системи Patriot була би болючою для ЗСУ з огляду на їхню дорожнечу і дефіцитність.

Якщо Київ усе ж ризикне передислокувати якийсь із Patriot ближче до кордону, то статися це може радше після того, як захист інших регіонів від російських ракет візьмуть на себе літаки F-16, перші партії яких очікуються до кінця цього року. Як пояснювали раніше у військово-повітряних силах України, ракетами повітря-повітря західні бойові літаки можуть ефективно збивати крилаті ракети і прикривати значні території.

Пріоритетна ціль: С-300 і С-400

Поки ж пріоритетною ціллю Збройних сил України, після того, як західні партнери частково скасували обмеження на використання зброї на російській території, стали зенітно-ракетні комплекси. Зокрема, у понеділок, 3 червня, українські військові блогери та OSINT-експерти поширили у соцмережі Х відео ураження російського зенітного комплексу С-400. Як місце удару фахівці ідентифікували Бєлгородську область Росії. Це стало, імовірно, першою значною втратою російської сторони після того, як західні партнери скасували заборону бити по території Росії своєю зброєю.

Аналітики українського фахового видання Defense Express, проаналізувавши фото та відео, зняті після удару, визначили, що ураження було здійснене американськими ракетами GMLRS, запущеними з ракетної системи залпового вогню HIMARS. Ці ракети оснащені вольфрамовими кульками, які при ураженні цілі розлітаються на великій площі. Це дозволяє вивести з ладу одночасно декілька одиниць техніки, розосередженої на певній території. Удар саме такою ракетою, як констатували аналітики Defense Express, дозволив нейтралізувати не лише кілька пускових установок батареї С-400, але й радіолокаційну техніку. Експерти називають удар по російській установці С-400 у Бєлгородській області РФ прикладом ефективного використання переваг саме західного озброєння.

Наслідки російського удару із застосуванням С-400. Харків, травень 2024 року Фото: Anadolu/picture alliance

Аналітик берлінського Фонду "Наука і політика" Вольфґанґ Ріхтер (Wolfgang Richter) іншими потенційними цілями ударів по той бік кордону в розмові з DW назвав транспортні вузли, логістичні об'єкти і штаби, позиції артилерії, а також авіабази. "Якщо говорити про авіабази або точки запуску ракет, можуть бути застосовані французько-британські ракети Scalp/Storm Shadow. Їх запускають з літаків, які можуть близько підходити до кордону", - зазначив Ріхтер. Знищення батарей ППО росіян поблизу кордону, як це сталося у Бєлгородській області, може розширити простір для маневру українських літаків у прикордонних районах, додає він.

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Невиправданий ризик ескалації?

Водночас Вольфґанґ Ріхтер нагадує, що удари західними ракетами вглиб Росії мають потенціал для ескалації прямого протистояння між Заходом і Москвою. На думку берлінського експерта, українська сторона вже завдавала успішних ударів по російської території власними дронами-камікадзе. Тому застосування західних ракет, враховуючи всі ризики, може бути недоцільним, вважає Ріхтер.

Ґустав Ґрессель називає логічними удари, перш за все, саме по російських зенітно-ракетних комплексах С-300 або С-400 поблизу кордону. Крім небезпеки для українських літаків, ці установки становлять проблему і для цивільного населення прикордонних міст України. Росіяни вже неодноразово били ракетами цих систем по Харкову, застосовуючи їх у режимі "земля-земля". Враховуючи надвисоку швидкість цих балістичних ракет і невелику відстань Харкова від кордону, руйнівні вибухи застають цивільне населення зненацька - ще до сигналу тривоги.

Проте Ґрессель зауважує, що для ударів по російських зенітних комплексах є лише невелике вікно можливостей. "Слід виходити з того, що Росія протягом наступних тижнів пристосує власне розташування до українських ударів. Отже, українці намагаються вразити якнайбільшу кількість цілей одразу після зняття заборони на застосування західної зброї по Росії. У майбутньому росіяни вже не будуть так легковажно виставляти свої ресурси напоказ", - прогнозує німецький експерт.