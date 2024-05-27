Кількість жертв удару по харківському "Епіцентру" зросла

За даними ДСНС, кількість жертв удару російськими КАБами по харківському гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня зросла до 16. Рятувальники розібрали близько 30 відсотків завалів.

Кількість жертв удару керованими авіабомбами (КАБ), якого війська РФ завдали по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 25 травня, зросла. Як повідомив у понеділок, 27 травня, начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, минулої ночі рятувальники знайшли тіло ще однієї загиблої людини.

"Цієї ночі на місці, де був відділ з продажу світильників, знайшли ще одне тіло. Загиблих вже п'ятнадцять. Також триває і робота в лабораторії - протягом ночі спеціалісти змогли встановити особи ще двох жертв. Водночас пошуки не припиняються, на жаль, в гіпермаркеті можуть ще залишатися тіла", - зазначив він у дописі у Facebook.

Також Болвінов закликав звертатися до поліції громадян, у яких знайомі, рідні чи сусіди могли бути неподалік чи всередині гіпермаркету і не виходять на зв'язок після цієї атаки.

Рятувальники розібрали третину завалів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у понеділок також повідомила про збільшення числа загиблих внаслідок удару по гіпермаркету. "До 15 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету. Ще 44 людини постраждали. Серед загиблих - 12-річна дівчинка та її матір", - спочатку повідомили у ДСНС. Згодом у відомстві повідомилти, що чило жертв зросло до 16.

Наразі рятувальники розібрали близько 30 відсотків завалів. В ДСНС наголошують, що роботи призупиняються під час сигналів повітряної тривоги, адже війська РФ можуть вкотре вдатися до тактики подвійних ударів - поцілити по місцю попереднього удару тоді, коли там працюють служби порятунку.

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Нагадаємо, що напередодні увечері у відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив про те, що на той час було відомо про загибель 14 людей. Водночас очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомляв, що кількість загиблих внаслідок удару по "Епіцентру" у Харкові уже сягнула 16, а восьмеро людей вважаються зниклими безвісти.

У понеділок вранці Синєгубов заявив, що після обстрілу гіпермаркета "Епіцентр" та житлової забудови, які відбулися 25 травня, загалом в лікарнях перебуває 21 людина, серед них - 13-річна дитина. Дві людини перебувають у реанімації у важкому стані, додав він.

Міський голова Харкова Ігор Терехов оголосив 27 травня днем жалоби за загиблими внаслідок удару по гіпермаркету, підписавши відповідне розпорядження.