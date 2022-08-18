Ігор Терехов

Сергій Жадан: "У нас вибору немає - потрібно перемагати" (відео)

Письменник Сергій Жадан в інтерв'ю DW розповів про те, як волонтерить у Харкові, чому харків'яни переходять на українську мову і як Україна позиціонує себе у світі після повномасштабного вторгнення РФ.