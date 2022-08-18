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Ігор Терехов - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Терехов".
У листопаді 2021 року Ігор Терехов обійняв посаду міського голови Харкова. Раніше Ігор Терехов був депутатом Харківської міської ради, очолював фракцію партії "Блок Кернеса - Успішний Харків". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Український письменник Сергій Жадан в інтерв'ю DW розповів, чому не покинув Харків, а разом з волонтерами допомагає ЗСУ, чи варто критикувати владу у часи війни і яка допомога від ФРН потрібна для перемоги України.
В Харкові 31 жовтня пройдуть позачергові вибори мера. Кандидати змагаються за електорат померлого Геннадія Кернеса. Головний двобій відбувається між "правою рукою" Кернеса Ігорем Тереховим та одіозним Михайлом Добкіним, якому закидають проросійські позиції. Чи стикнеться місто з новими реваншистськими загрозами?
Хто керує Харковом після смерті Геннадія Кернеса? Наскільки сильний політичний гравець Ігор Терехов? Коли будуть перевибори? І чи є загроза, що в Харкові реванш візьмуть проросійські сили? Дивіться ексклюзивний репортаж DW з Харкова.