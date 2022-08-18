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Ігор Терехов

Ігор Терехов - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Терехов".

У листопаді 2021 року Ігор Терехов обійняв посаду міського голови Харкова. Раніше Ігор Терехов був депутатом Харківської міської ради, очолював фракцію партії "Блок Кернеса - Успішний Харків". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Харкові РФ знову вдарила по гуртожитку, є жертви

У Харкові РФ знову вдарила по гуртожитку, є жертви 18.08.2022

Росія вранці знов ударила по гуртожитку в Харкові. Двоє людей загинули, 18 отримали поранення. Напередодні ввечері РФ влучила в інший гуртожиток. Там семеро загиблих і 20 постраждалих.

Удару по колонії в Оленівці завдали не з HIMARS - CNN

Удару по колонії в Оленівці завдали не з HIMARS - CNN 11.08.2022

169-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 11 серпня.
У Києві під час тривог зупинятимуть рух наземного громадського транспорту

У Києві під час тривог зупинятимуть рух наземного громадського транспорту 01.08.2022

Пасажири повинні будуть залишити салон і пройти до найближчого укриття.
Сергій Жадан: У нас вибору немає - потрібно перемагати (відео)

Сергій Жадан: "У нас вибору немає - потрібно перемагати" (відео) 26.04.2022

Письменник Сергій Жадан в інтерв'ю DW розповів про те, як волонтерить у Харкові, чому харків'яни переходять на українську мову і як Україна позиціонує себе у світі після повномасштабного вторгнення РФ.
Сергій Жадан про Харків, допомогу ЗСУ і роль письменника в часи війни (25.04.2022)

Сергій Жадан про Харків, допомогу ЗСУ і роль письменника в часи війни (25.04.2022) 25.04.2022

Український письменник Сергій Жадан в інтерв'ю DW розповів, чому не покинув Харків, а разом з волонтерами допомагає ЗСУ, чи варто критикувати владу у часи війни і яка допомога від ФРН потрібна для перемоги України.
Ігор Терехов офіційно став мером Харкова

Ігор Терехов офіційно став мером Харкова 12.11.2021

На позачерговій сесії Харківської міськради 11 листопада Ігор Терехов склав присягу та офіційно заступив на посаду міського голови Харкова.
Мер у шпагаті: чого чекати від міського голови Харкова

Мер у шпагаті: чого чекати від міського голови Харкова 05.11.2021

Ігор Терехов десятиріччями був у тіні більш впливових харківських політиків. Чи стане він самостійною фігурою тепер - після обрання мером другого за величиною міста в Україні?
Михайло Добкін оскаржуватиме результати виборів мера Харкова в суді

Михайло Добкін оскаржуватиме результати виборів мера Харкова в суді 02.11.2021

Ексголова Харківської ОДА Михайло Добкін, який посів друге місце на виборах мера Харкова, заявив про начебто фальсифікації голосування. Він має намір оскаржити результати в суді.

На виборах мера Харкова переміг Ігор Терехов

На виборах мера Харкова переміг Ігор Терехов 02.11.2021

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов стане наступним очільником Харкова. На позачергових виборах міського голови його підтримали майже 51% виборців.

В Харкові на виборах мера лідирує Ігор Терехов - екзитполи

В Харкові на виборах мера лідирує Ігор Терехов - екзитполи 31.10.2021

Виборчі дільниці в Харкові зачинилися о 20.00. За даними двох екзитполів, чинний виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов набирає понад 50 відсотків голосів.

У Харкові проходять вибори міського голови

У Харкові проходять вибори міського голови 31.10.2021

У Харкові 31 жовтня містяни обирають мера замість Геннадія Кернеса, який помер у грудні 2020 року. Також у неділю проходять вибори депутатів парламенту у двох виборчих округах Херсонської та Черкаської областей.

Терехов чи Добкін: у Харкові за крісло мера борються друзі Кернеса (відео)

Терехов чи Добкін: у Харкові за крісло мера борються "друзі Кернеса" (відео) 29.10.2021

31 жовтня в Харкові відбудуться позачергові вибори міського голови. Харків'янам, які тричі обирали мером Геннадія Кернеса, доведеться зробити вибір між його "друзями". Репортаж DW.

Добкін vs. Терехов: хто стане новим мером Харкова після Кернеса? (29.10.2021) 29.10.2021

В Харкові 31 жовтня пройдуть позачергові вибори мера. Кандидати змагаються за електорат померлого Геннадія Кернеса. Головний двобій відбувається між "правою рукою" Кернеса Ігорем Тереховим та одіозним Михайлом Добкіним, якому закидають проросійські позиції. Чи стикнеться місто з новими реваншистськими загрозами?
Харкову загрожує банкрутство через борги Кернеса? (відео)

Харкову загрожує банкрутство через борги Кернеса? (відео) 13.01.2021

Через кредит, взятий міськрадою Харкова за Геннадія Кернеса, під заставою опинилися майно метрополітену, зоопарк і навіть будівля самої мерії. Місцеві активісти вказують на корупційні схеми у міській владі.
Після смерті Геннадія Кернеса: куди прямує Харків? (відео)

Після смерті Геннадія Кернеса: куди прямує Харків? (відео) 30.12.2020

Смерть Геннадія Кернеса переплутала всі карти в Харкові. Які настрої панують у місті, що раптом залишилось без свого багаторічного мера? Репортаж DW.

Харків без Кернеса: чи є загроза проросійського реваншу? (29.12.2020) 29.12.2020

Хто керує Харковом після смерті Геннадія Кернеса? Наскільки сильний політичний гравець Ігор Терехов? Коли будуть перевибори? І чи є загроза, що в Харкові реванш візьмуть проросійські сили? Дивіться ексклюзивний репортаж DW з Харкова.

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