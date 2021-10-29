Терехов чи Добкін: у Харкові за крісло мера борються "друзі Кернеса" (відео)

"Харьков - наш дом!" - так російською мовою звертається до харків'ян з білбордів Михайло Добкін в якості кандидата на посаду мера міста. Головний опонент Добкіна - виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов - із виборцями спілкується здебільшого теж російською, але з білбордів промовляє українською.

Основна боротьба за посаду мера Харкова, позачергові вибори якого відбудуться в неділю, 31 жовтня, точиться між цими двома кандидатами. Терехова на харківських білбордах набагато більше, ніж Добкіна. Реклами решти вісьмох кандидатів у міському просторі практично не видно.

Харків не може забути Кернеса

Попередній мер міста Геннадій Кернес, який помер 17 грудня минулого року від наслідків коронавірусної хвороби, все ще відіграє помітну роль у передвиборчій боротьбі. Він зустрічає відвідувачів мерії у вигляді бюсту й на меморіальній дошці. Про нього постійно - добре чи не дуже - говорять усі кандидати на посаду мера, у тому числі й головні претенденти. Терехов колись був заступником Кернеса. Добкін - партнером та другом. За померлим все ще ностальгують і деякі харків'яни. "От Кернес був реально мером!" - каже чоловік похилого віку, розглядаючи білборди з Добкіним та Тереховим. Молодий хлопець, посміхаючись, додає: "Так, він міг "помножити на нуль усіх".

Меморіальна дошка Геннадію Кернесу на фасаді Харківської міськради

В харківському осередку Комітету виборців України (КВУ) стверджують, що боротьба за крісло мера Харкова фактично почалася ще наприкінці березня, коли Верховна Рада ухвалила рішення про проведення позачергових виборів міського голови. На думку експертів, передвиборча кампанія ведеться "в дусі Кернеса", який активно використовував адмінресурс. "Свого часу Кернес та Добкін теж не пускали на білборди й на місцеві телеканали нікого, крім себе, або активно цьому протидіяли. Тепер Добкін сам може відчути, як це", - говорить DW голова місцевого КВУ Михайло Камчатний.

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Війна компроматів у соцмережах

За словами Камчатного, двобій Терехова й Добкіна за голоси виборців здебільшого ведеться на різних каналах у соцмережах. "Там іде війна компроматів різного ґатунку, спрямованих на підняття рейтингу чи антирейтингу кандидатів", - розповідає Камчатний. Приміром, Терехов до 2020 року не був широко відомим у Харкові, перебуваючи "в тіні" Кернеса. Тож у соцмережах пишуть про його нібито зв'язки з Арсеном Аваковим, про начебто сумнівне використання бюджетних коштів перед виборами на різні міські проєкти, про наявність у нього бізнесу.

Головна боротьба за симпатії виборців у Харкові точиться в соцмережах

Добкіну ж закидають сумнівну роздачу земель під час перебування на посадах мера і губернатора, неправомірне використання, знову ж таки, коштів з бюджету чи "затяту любов" до Віктора Януковича.

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Обговорюють і те, чи дійсно Кернес погодив кандидатуру Терехова на посаду секретаря міськради та чи не був він проти передачі своїх повноважень, коли важко захворів.

Михайло Добкін теж ставить це під сумнів і розповідає DW, що не дуже розумів Гену (Геннадія Кернеса. - Ред.), коли "бачив Терехова, який колись працював на Арсена Авакова" (свого часу Кернес та Аваков активно ворогували один з одним у Харкові. - Ред.) "Він був добрим професійним заступником. Але на перше обличчя Харкова він сьогодні не тягне, бо Харків - це не лише дахи, підвали, прибирання", - вважає Добкін.

Терехов теж не залишився в боргу. "Геннадій Адольфович називав Добкіна, особливо в останні роки свого життя, "листом, забутим на пошті", - заявив він DW та додав, що останні кілька років між Кернесом і Добкіним були "такі стосунки, що він (Геннадій Кернес. - Ред.) його на поріг не пускав".

Росія як тема на харківських виборах

Михайло Добкін обіцяє харків'янам повернути більш урочисте й широке святкування Дня перемоги на рівні міста. Також він хоче повернути до харківських шкіл російську мову як окремий предмет, а не лише як іноземну мову на вибір.

Про Росію на виборах в Харкові теж говорять багато. Приміром, про ймовірну причетність Добкіна та Кернеса до подій 2014 року, коли Харків міг перетворитися на так звану "Харківську народну республіку".

Ігор Терехов взагалі прямо звинувачує в цьому лише Михайла Добкіна. "Добкін хотів принести до Харкова війну. А ми з Геннадієм Адольфовичем відстояли", - заявив він DW. Добкін це заперечує і каже, що "Харків уникнув долі, за якої про місто можна було говорити в умовному способі". "Харків сьогодні є частиною України", - додає політик.

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При чому обидва головні претенденти на посаду мера міста відверто висловлюються про дружбу з РФ. "На мій погляд, ми маємо бути країною, яка дружить з Росією. І ми маємо бути європейською країною, яка дружить з ЄС та Америкою", - заявив Терехов. Добкін теж виступає за відновлення відносин з усіма державами, зокрема, і з РФ: "Я загалом пацифіст і вважаю, що без торгівлі з Росією наші підприємства не виживуть". Він додав, що "торгівля та економічні відносини не означають, що до Харкова прийде інша влада під чужими прапорами".

Михайло Добкін під час спілкування з харків'янами

Обидва кандидати при цьому акцентують увагу на тому, що вони негативно ставляться до війни на Донбасі і виступають за повернення Україною своїх територій. Як зазначає у розмові з DW голова місцевого відділення КВУ Михайло Камчатний, "навряд чи будь-хто з переможців виборів мера Харкова захоче обрати відверто проросійський вектор". "Ці кандидати тримають нейтральну проукраїнську позицію. Зараз немодно бути проросійським. Політики підлаштовуються під це", - додає експерт.

Агітація в темряві

Боротьба за голоси харків'ян, понад 60 відсотків яких на минулих виборах у 2020 році проголосували за Кернеса, активізується, щойно на Харків спускаються сутінки. Претенденти на посаду мера йдуть у звичайні харківські двори в очікуванні, що в неробочий час до них вийде більше людей. І Терехов, і Добкін розповідають харків'янам, якою вони бачать міську медицину в майбутньому, як збираються боротися з наркотиками, "наливайками", збирають скарги харків'ян на роботу комунальних служб чи благоустрій та розповідають, як це можна змінити.

Ігор Терехов агітує у харківському дворі

Терехов, на відміну від Добкіна, має для цього відповідний адміністративний ресурс. Городяни розповідають DW, що інколи на скарги є практично миттєва реакція. "Я просила зрізати металеві штирі перед під'їздом вчора ввечері, а сьогодні зранку їх вже не бачу, зрізали", - розповідає DW харків'янка Вікторія. "Було б добре, якби чиновники або кандидати частіше ходили по дворах. Подивимося, чи виконають", - каже вчителька Олена Петрівна, яка передала обом кандидатам прохання полагодити дах старої багатоповерхівки.

Доля Харкова в найближчі п'ять років залежить від результатів вибрів міського голови. Однак через стрімке поширення коронавірусу експерти не прогнозують високої явки виборців. Якщо жоден з кандидатів не набере понад 50 відсотків голосів, через три тижні у місті відбудеться другий тур виборів.