Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня

Верховна Рада України призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року. Відповідну постанову підтримали на засіданні у вівторок, 30 березня, 249 народних депутатів.

25 жовтня 2020 року було мером Харкова було переобрано Геннадія Кернеса. Однак він помер 16 грудня 2020 року на 62-му році життя в берлінській клініці, де проходив курс лікування. Кернеса поховали в Харкові 23 грудня.

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24 лютого 2021 року Харківська міська рада на сесії ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса, а 3 березня 2021 року міська влада Харкова надала до Верховної Ради документи для призначення позачергових виборів мера. Парламент мав протягом 90 днів ухвалити рішення, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Згідно із законодавством, вибори призначаються або на останню неділю березня, або на останню неділю жовтня. Для призначення виборів на березень Харківська міськрада не встигла подати всі необхідні документи у встановлений законом термін. Таким чином, найближча можлива дата виборів - 31 жовтня, уточнюють "Українські новини".