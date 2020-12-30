 Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2021

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Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня

Харків'яни обиратимуть свого мера в останній день жовтня. За відповідну постанову проголосували більшість депутатів ВР.

Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня

Верховна Рада України призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року. Відповідну постанову підтримали на засіданні у вівторок, 30 березня, 249 народних депутатів.

25 жовтня 2020 року було мером Харкова було переобрано Геннадія Кернеса. Однак він помер 16 грудня 2020 року на 62-му році життя в берлінській клініці, де проходив курс лікування. Кернеса поховали в Харкові 23 грудня.

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24 лютого 2021 року Харківська міська рада на сесії ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса, а 3 березня 2021 року міська влада Харкова надала до Верховної Ради документи для призначення позачергових виборів мера. Парламент мав протягом 90 днів ухвалити рішення, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Згідно із законодавством, вибори призначаються або на останню неділю березня, або на останню неділю жовтня. Для призначення виборів на березень Харківська міськрада не встигла подати всі необхідні документи у встановлений законом термін. Таким чином, найближча можлива дата виборів - 31 жовтня, уточнюють "Українські новини".

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