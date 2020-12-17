 У Харкові прощаються з Геннадієм Кернесом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2020

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У Харкові прощаються з Геннадієм Кернесом

У Харкові прощаються з мером міста Геннадієм Кернесом. На вулиці розтягнулася велика черга людей, які прийшли на церемонію.

У Харкові прощаються з міським головою Геннадієм Кернесом

У Харкові прощаються з міським головою Геннадієм Кернесом

У Харківському театрі опери і балету в середу, 23 грудня, розпочалася церемонія прощання з міським головою Геннадієм Кернесом.

Як передає агентство "Інтерфакс-Україна", попрощатися з ним приїхав міський голова Києва Віталій Кличко, народні депутати Євген Мураєв і Вадим Новинський, а також колишній міський голова й ексголова Харківської облдержадміністрації, Михайло Добкін. На церемонії також присутні бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс і секретар Харківської міськради.

Перед оперним театром вишукувалась велика черга людей, які прийшли попрощатися з Кернесом. Уранці, до початку церемонії прощання, відбулося відспівування Кернеса у Благовіщенському соборі Харкова, де митрополит Онуфрій правив службу.

Нагадаємо, Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня 2020 року. Тоді у нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували в одну з харківських лікарень, а у ніч на 17 вересня транспортували спеціалізованим літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку Charité. Там Кернес перебував на лікуванні.

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса обраним міським головою. На місцевих виборах 25 жовтня він набрав найбільшу кількість голосів виборців, що взяли участь у виборах, - за нього проголосували 60,34 відсотка людей.

11 грудня директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко повідомляв, що у Кернеса відмовили обидві нирки і він перебував на гемодіалізі. 17 грудня Кернес помер на 62-му році життя.

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