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Геннадій Кернес

Геннадій Кернес - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Геннадій Кернес".

Геннадій Кернес (1959-2020) упродовж цілого десятиріччя обіймав посаду міського голови Харкова. До цього Геннадій Кернес працював в.о. міського голови, був секретарем Харківської міської ради. Низка видань писала про "кримінальне минуле" Кернеса до початку його політичної діяльності. У квітні 2014 року на Кернеса було скоєно замах, він дістав кульове поранення. Вперше посаду міського голови Геннадій Кернес виборов як кандидат від Партії регіонів у листопаді 2010 року. 2015 року Кернес переобрався на цій посаді. Тоді у виборах він уже брав участь як кандидат від партії "Відродження". На місцевих виборах 2020 року Геннадій Кернес знову переобрався як мер Харкова. Однак у грудні того самого року помер від наслідків коронавірусної хвороби COVID-19. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ігор Терехов офіційно став мером Харкова

Ігор Терехов офіційно став мером Харкова 12.11.2021

На позачерговій сесії Харківської міськради 11 листопада Ігор Терехов склав присягу та офіційно заступив на посаду міського голови Харкова.
На виборах мера Харкова переміг Ігор Терехов

На виборах мера Харкова переміг Ігор Терехов 02.11.2021

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов стане наступним очільником Харкова. На позачергових виборах міського голови його підтримали майже 51% виборців.

В Харкові на виборах мера лідирує Ігор Терехов - екзитполи

В Харкові на виборах мера лідирує Ігор Терехов - екзитполи 31.10.2021

Виборчі дільниці в Харкові зачинилися о 20.00. За даними двох екзитполів, чинний виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов набирає понад 50 відсотків голосів.

Терехов чи Добкін: у Харкові за крісло мера борються друзі Кернеса (відео)

Терехов чи Добкін: у Харкові за крісло мера борються "друзі Кернеса" (відео) 29.10.2021

31 жовтня в Харкові відбудуться позачергові вибори міського голови. Харків'янам, які тричі обирали мером Геннадія Кернеса, доведеться зробити вибір між його "друзями". Репортаж DW.

Добкін vs. Терехов: хто стане новим мером Харкова після Кернеса? (29.10.2021) 29.10.2021

В Харкові 31 жовтня пройдуть позачергові вибори мера. Кандидати змагаються за електорат померлого Геннадія Кернеса. Головний двобій відбувається між "правою рукою" Кернеса Ігорем Тереховим та одіозним Михайлом Добкіним, якому закидають проросійські позиції. Чи стикнеться місто з новими реваншистськими загрозами?
Коаліції, газ чи література: чому Арсена Авакова зарано списувати з політики

Коаліції, газ чи література: чому Арсена Авакова зарано списувати з політики 26.07.2021

Арсен Аваков так довго очолював МВС, що уявити його в іншій ролі важко. А втім, колишній міністр завжди був багатогранною особою. DW нагадує про широке коло його інтересів.
Вибори з проросійським реваншем загрожують Харкову (відео)

Вибори з проросійським реваншем загрожують Харкову (відео) 20.04.2021

У Харкові вже почалась запекла боротьба за крісло мера. Хто з кандидатів захищатиме зближення з Європою, а хто з Росією?
Вибори мера Харкова після Кернеса: які шанси у проєвропейських сил на кордоні з Росією (20.04.2021)

Вибори мера Харкова після Кернеса: які шанси у проєвропейських сил на кордоні з Росією (20.04.2021) 20.04.2021

Позачергові вибори мера Харкова - 31 жовтня. Але задовго до офіційного старту виборчої кампанії в місті вже почалась запекла боротьба за крісло мера. Які шанси у проєвропейських сил, у послідовників Кернеса, у "опоблоку" в Харкові?

Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня

Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня 30.03.2021

Харків'яни обиратимуть свого мера в останній день жовтня. За відповідну постанову проголосували більшість депутатів ВР.

Корупція в Україні: чому досі немає посадок? (відео)

Корупція в Україні: чому досі немає "посадок"? (відео) 02.03.2021

Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". За словами президента, це мінімізує корупцію. При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання й підозри нічим не закінчуються. Чому?

Корупція і суди в Україні: чому кримінальні справи без "посадок" (02.03.2021) 02.03.2021

Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання та оголошення підозр нічим не закінчуються. Чому ситуація не змінюється ані за Порошенка, ані за Зеленського? Три основні причини.

Харкову загрожує банкрутство через борги Кернеса? (відео)

Харкову загрожує банкрутство через борги Кернеса? (відео) 13.01.2021

Через кредит, взятий міськрадою Харкова за Геннадія Кернеса, під заставою опинилися майно метрополітену, зоопарк і навіть будівля самої мерії. Місцеві активісти вказують на корупційні схеми у міській владі.

Харкову загрожує банкрутство через борговий спадок Кернеса? (13.01.2021) 13.01.2021

Через кредит, взятий міськрадою Харкова в часи правління Геннадія Кернеса, під заставою опинилися майно метрополітену, зоопарк, кіноконцертний зал і навіть будівля самої мерії. Місцеві антикорупціонери марно намагаються привернути увагу до безчинств міської влади.
Після смерті Геннадія Кернеса: куди прямує Харків? (відео)

Після смерті Геннадія Кернеса: куди прямує Харків? (відео) 30.12.2020

Смерть Геннадія Кернеса переплутала всі карти в Харкові. Які настрої панують у місті, що раптом залишилось без свого багаторічного мера? Репортаж DW.

Харків без Кернеса: чи є загроза проросійського реваншу? (29.12.2020) 29.12.2020

Хто керує Харковом після смерті Геннадія Кернеса? Наскільки сильний політичний гравець Ігор Терехов? Коли будуть перевибори? І чи є загроза, що в Харкові реванш візьмуть проросійські сили? Дивіться ексклюзивний репортаж DW з Харкова.

У Харкові прощаються з Геннадієм Кернесом

У Харкові прощаються з Геннадієм Кернесом 23.12.2020

У Харкові прощаються з мером міста Геннадієм Кернесом. На вулиці розтягнулася велика черга людей, які прийшли на церемонію.

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