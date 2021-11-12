Геннадій Кернес - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Геннадій Кернес".

Геннадій Кернес (1959-2020) упродовж цілого десятиріччя обіймав посаду міського голови Харкова. До цього Геннадій Кернес працював в.о. міського голови, був секретарем Харківської міської ради. Низка видань писала про "кримінальне минуле" Кернеса до початку його політичної діяльності. У квітні 2014 року на Кернеса було скоєно замах, він дістав кульове поранення. Вперше посаду міського голови Геннадій Кернес виборов як кандидат від Партії регіонів у листопаді 2010 року. 2015 року Кернес переобрався на цій посаді. Тоді у виборах він уже брав участь як кандидат від партії "Відродження". На місцевих виборах 2020 року Геннадій Кернес знову переобрався як мер Харкова. Однак у грудні того самого року помер від наслідків коронавірусної хвороби COVID-19. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.