Коаліції, газ чи література: чому Арсена Авакова зарано списувати з політики

Понад сім років на чолі міністерства внутрішніх справ України - змінювались уряди й президенти, Арсен Аваков, однак, незмінно продовжував керувати внутрішньополітичним відомством. Недарма українські журналісти навіть прозвали його "вічним міністром". І хоча й Аваков врешті-решт звільнив цю посаду, остаточно списувати його з політики, судячи з усього, ще зарано. Але який саме шлях обере цей політик у майбутньому?

Колишній міністр внутрішніх справ хоч і народився в Баку, втім з дитинства мешкав у Харкові і вважає себе патріотом цього міста. З 2005-го до 2010-го року Аваков очолював Харківську ОДА. Та на малій батьківщині 57-річний Аваков не проживає постійно вже десять років: у 2011-му він подався до Італії, а з 2012-го перебував на державній службі в столиці - спочатку як депутат, а згодом як міністр. Щоправда, згідно з декларацією політика, у Києві за цей час він навіть не обзавівся нерухомістю: міністр декларує проживання в номері готелю "Київ" площею 78 квадратних метрів.

На Харківщині ж Арсен Аваков разом з дружиною Інною безпосередньо володіють трьома квартирами загальною площею близько 800 квадратних метрів, а ще - земельною ділянкою у Чугуївському районі. Чимало інвестує у харківську нерухомість і заснована майбутнім політиком ще 1990 року бізнес-група "Інвестор".

Поборотись за крісло мера?

Після смерті Геннадія Кернеса, якого вважали найзапеклішим ворогом Авакова, Харків має обрати нового голову восени цього року. В 2011 році, змагаючись з Кернесом за мерське крісло, Аваков програв лише з мінімальним відставанням - менше одного відсоткового пункту, які він списував на порушення під час підрахунку.

Тоді за ним стояла міська організація "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Нині Аваков не має формальної партійної підтримки - остання заснована ним партія "Народний Фронт" після парламентьских виборів 2019-го року існує радше тільки на папері. Але Авакову не звикати змінювати партійні прапори: 2010-го року, після поразки Віктора Ющенка на президентських виборах, він перейшов з "Нашої України" до "Батьківщини", а 2014-го - покинув партію разом з разом з Олександром Турчиновим та Арсенієм Яценюком створивши "Народний фронт".

Нині схоже на те, що за ексміністра готові знову поручитись "слуги народу". "Я для Харкова кращого варіанта (мера. - Ред.), ніж Арсен Борисович, не бачу... Це свідчило би, що там українська патріотична влада. Господарські якості в Арсена Борисовича теж є", - заявив минулого тижня журналістам заступник голови депутатської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

Однак чи відповідає мерська посада амбіціям політика, якого називали "не першим, але і не другим" в країні? Лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає навіть підвищення ексглави МВС до віце-прем'єра. "Є пропозиція восени, коли почнеться новий політичний сезон, побачити його в якійсь іпостасі в команді, - припускав кілька днів тому Арахамія. За його словами, це за домовленістю сторін вирішуватиметься вже у вересні.

Повернення в бізнес?

Не варто забувати й про бізнесову складову життя Арсена Авакова. Створена ним ще 1990-го року акціонерна компанія "Інвестор" за свою 30-річну історію вкладала гроші у виробництво чаю і в горілчаний бізнес, в супермаркети і теплоелектростанцію. Мала власний банк, до якого за часів губернаторства Арсен Аваков перевів рахунки держкомпанії "Турбоатом". А ще входила до закритого клубу приватних видобувачів українського природного газу.

У 2011-му році журнал "Фокус" оцінював статки Авакова у 283 мільйони доларів США. Тоді ж політик потрапив у немилість режиму Віктора Януковича та харківської влади і змушений був продати частину бізнесу, зокрема й газовидобувний. Та 2014-го "Інвестор" через суди почав повернення активів.

Сам Арсен Аваков стверджує, що давно не керує бізнесом - ще 2005 року, очоливши Харківську ОДА, він пішов з посади президента "Інвестора" і відтоді передав власні активи в управління то приватним фондам, то дружині, а в останні роки - сину Олександру. "Повернення Арсена Авакова безпосередньо до керівництва бізнесом безумовно пішло б на користь компанії, - розмірковує у розмові з DW співзасновник та багаторічний мінорітарій "Інвестора" Геннадій Гаєвой. - Та я певен, цього вже ніколи не станеться".

Єдиний бізнес, яким згідно з деклараціями, екс-міністр досі володіє особисто - італійська компанія Avitalia, яку він оцінює в 8,8 мільйона гривень. Їй зокрема належить і 26-кімнатна вілла, яку 2017 року знайшли журналісти "Наших грошей". Тоді міністр назвав маєток одним з туристичних проєктів дружини. Відсутність його у деклараціях міністра навіть стала приводом для розслідування НАБУ, втім справу закрили 2020 року разом із іншими справами про недекларування чиновників. Інші свої активи в Італії, як і сфери діяльності Avitalia посадовець ніколи не розкривав.

Взагалі доля Авакова тісно пов’язана з Італією. У 2011-2012 роках він знайшов в Італії тимчасовий прихисток: в Україні його оголосили в розшук за звинуваченими у незаконному відчуженні державних земель під час керівництва Харківщиною, італійський суд відмовився екстрадувати майбутнього міністра і він повернувся в Україну лише навесні 2012-го, отримавши депутатську недоторканність. Згодом Аваков тривалий час підтримував з Італією особливу дипломатію: зустрічався з послом, відправляв лікарів зі шпиталів МВС на боротьбу з коронавірусом до Ломбардії, вів власну кампанію за звільнення нацгвардійця Віталія Марківа від кримінального переслідування у Болоньї.

Колекціонер, поціновувач мистецтва та вина, автор...

За 2020 рік зарплата Арсена Авакова в міністерстві внутрішніх справ України скоротилась на третину до 700 тисяч гривень. А втім, людина він більш ніж заможна: на банківських рахунках і в готівці міністр та його дружина 2020 року зберігали суму еквівалентну близько 2,5 мільйона доларів.

А ще родина чимало вклала в коштовності та предмети мистецтва. Їхня грошова оцінка в декларації не наводяться, проте перелік вражає: Авакови володіють близько сотнею картин, малюнків та ескізів українських і закордонних художників, колекціями ікон XVII-XX століття, старовинних монет, ювелірних виробів з діамантами, марок, вінілових платівок, та навіть витриманого вина. Останню міністр якось пообіцяв показати журналістам. "Об'єкти власності лишились незмінними - хіба що книг трохи додалось, а кількість пляшок вина стала меншою", - коментував він у соцмережах свою декларацію за 2020 рік.

Але книги Арсен Аваков не лише колекціонує. За останні роки міністр випустив дві збірки власних Facebook-дописів під назвою "Ленін з нами" та "Зелений зошит". У 2000-х політик видав схожі анталогії публіцистики, стратегію розвитку Харківщини та спільну з бізнес-партнерами економічну працю про вексельні операції.

У своїй декларації політик згадав і про видану торік власну книгу спогадів "2014. Миттєвості харківської весни", авторські права на яку оцінює в 60 тисяч гривень. На початку року Арсен Аваков з помпою презентував цю книгу в Харкові. Можливо все ж таки підготовка плацдарму для повернення в це місто? Вибори мера Харкова, до речі, заплановані на 31 жовтня.