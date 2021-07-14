 Коаліції, газ чи література: чому Арсена Авакова зарано списувати з політики | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.07.2021

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Україна

Коаліції, газ чи література: чому Арсена Авакова зарано списувати з політики

Арсен Аваков так довго очолював МВС, що уявити його в іншій ролі важко. А втім, колишній міністр завжди був багатогранною особою. DW нагадує про широке коло його інтересів.

Арсен Аваков

Арсен Аваков понад сім років очолював МВС України

Понад сім років на чолі міністерства внутрішніх справ України - змінювались уряди й президенти, Арсен Аваков, однак, незмінно продовжував керувати внутрішньополітичним відомством. Недарма українські журналісти навіть прозвали його "вічним міністром". І хоча й Аваков врешті-решт звільнив цю посаду, остаточно списувати його з політики, судячи з усього, ще зарано. Але який саме шлях обере цей політик у майбутньому?

Колишній міністр внутрішніх справ хоч і народився в Баку, втім з дитинства мешкав у Харкові і вважає себе патріотом цього міста. З 2005-го до 2010-го року Аваков очолював Харківську ОДА. Та на малій батьківщині 57-річний Аваков не проживає постійно вже десять років: у 2011-му він подався до Італії, а з 2012-го перебував на державній службі в столиці - спочатку як депутат, а згодом як міністр. Щоправда, згідно з декларацією політика, у Києві за цей час він навіть не обзавівся нерухомістю: міністр декларує проживання в номері готелю "Київ" площею 78 квадратних метрів.

На Харківщині ж Арсен Аваков  разом з дружиною Інною безпосередньо володіють трьома квартирами загальною площею близько 800 квадратних метрів, а ще - земельною ділянкою у Чугуївському районі. Чимало інвестує у харківську нерухомість і заснована майбутнім політиком ще 1990 року бізнес-група "Інвестор".

Поборотись за крісло мера?

Після смерті Геннадія Кернеса, якого вважали найзапеклішим ворогом Авакова, Харків має обрати нового голову восени цього року. В 2011 році, змагаючись з Кернесом за мерське крісло, Аваков програв лише з мінімальним відставанням - менше одного відсоткового пункту, які він списував на порушення під час підрахунку.

Тоді за ним стояла міська організація "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Нині Аваков не має формальної партійної підтримки - остання заснована ним партія "Народний Фронт" після парламентьских виборів 2019-го року існує радше тільки на папері. Але Авакову не звикати змінювати партійні прапори: 2010-го року, після поразки Віктора Ющенка на президентських виборах, він перейшов з "Нашої України" до "Батьківщини", а 2014-го - покинув партію разом з  разом з Олександром Турчиновим та Арсенієм Яценюком створивши "Народний фронт".

Нині схоже на те, що за ексміністра готові знову поручитись "слуги народу". "Я для Харкова кращого варіанта (мера. - Ред.), ніж Арсен Борисович, не бачу... Це свідчило би, що там  українська патріотична влада. Господарські якості в Арсена Борисовича теж є", - заявив минулого тижня журналістам заступник голови депутатської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

Однак чи відповідає мерська посада амбіціям політика, якого називали "не першим, але і не другим" в країні? Лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає навіть підвищення ексглави МВС до віце-прем'єра. "Є пропозиція восени, коли почнеться новий політичний сезон, побачити його в якійсь іпостасі в команді, - припускав кілька днів тому Арахамія. За його словами, це за домовленістю сторін вирішуватиметься вже у вересні.

Повернення в бізнес?

Не варто забувати й про бізнесову складову життя Арсена Авакова. Створена ним ще 1990-го року акціонерна компанія "Інвестор" за свою 30-річну історію вкладала гроші у виробництво чаю і в горілчаний бізнес, в супермаркети і теплоелектростанцію. Мала власний банк, до якого за часів губернаторства Арсен Аваков перевів рахунки держкомпанії "Турбоатом". А ще входила до закритого клубу приватних видобувачів українського природного газу.

У 2011-му році журнал "Фокус" оцінював статки Авакова у 283 мільйони доларів США. Тоді ж політик потрапив у немилість режиму Віктора Януковича та харківської влади і змушений був продати частину бізнесу, зокрема й газовидобувний. Та 2014-го "Інвестор" через суди почав повернення активів.

Сам Арсен Аваков стверджує, що давно не керує бізнесом - ще 2005 року, очоливши Харківську ОДА, він пішов з посади президента "Інвестора" і відтоді передав власні активи в управління то приватним фондам, то дружині, а в останні роки - сину Олександру. "Повернення Арсена Авакова безпосередньо до керівництва бізнесом безумовно пішло б на користь компанії, - розмірковує у розмові з DW співзасновник та багаторічний мінорітарій "Інвестора" Геннадій Гаєвой. - Та я певен, цього вже ніколи не станеться".

Єдиний бізнес, яким згідно з деклараціями, екс-міністр досі володіє особисто - італійська компанія Avitalia, яку він оцінює в 8,8 мільйона гривень. Їй зокрема належить і 26-кімнатна вілла, яку 2017 року знайшли журналісти "Наших грошей". Тоді міністр назвав маєток одним з туристичних проєктів дружини. Відсутність його у деклараціях міністра навіть стала приводом для розслідування НАБУ, втім справу закрили 2020 року разом із іншими справами про недекларування чиновників. Інші свої активи в Італії, як і сфери діяльності Avitalia посадовець ніколи не розкривав.

Взагалі доля Авакова тісно пов’язана з Італією. У 2011-2012 роках він знайшов в Італії тимчасовий прихисток: в Україні його оголосили в розшук за звинуваченими у незаконному відчуженні державних земель під час керівництва Харківщиною, італійський суд відмовився екстрадувати майбутнього міністра і він повернувся в Україну лише навесні 2012-го, отримавши депутатську недоторканність. Згодом Аваков тривалий час підтримував з Італією особливу дипломатію: зустрічався з послом, відправляв лікарів зі шпиталів МВС на боротьбу з коронавірусом до Ломбардії, вів власну кампанію за звільнення нацгвардійця Віталія Марківа від кримінального переслідування у Болоньї.

Колекціонер, поціновувач мистецтва та вина, автор...

За 2020 рік зарплата Арсена Авакова в міністерстві внутрішніх справ України скоротилась на третину до 700 тисяч гривень. А втім, людина він більш ніж заможна: на банківських рахунках і в готівці міністр та його дружина 2020 року зберігали суму еквівалентну близько 2,5 мільйона доларів.

А ще родина чимало вклала в коштовності та предмети мистецтва. Їхня грошова оцінка в декларації не наводяться, проте перелік вражає: Авакови володіють близько сотнею картин, малюнків та ескізів українських і закордонних художників, колекціями ікон XVII-XX століття, старовинних монет, ювелірних виробів з діамантами, марок, вінілових платівок, та навіть витриманого вина. Останню міністр якось пообіцяв показати журналістам. "Об'єкти власності лишились незмінними - хіба що книг трохи додалось, а кількість пляшок вина стала меншою", - коментував він у соцмережах свою декларацію за 2020 рік.

Але книги Арсен Аваков не лише колекціонує. За останні роки міністр випустив дві збірки власних Facebook-дописів під назвою "Ленін з нами" та "Зелений зошит". У 2000-х політик видав схожі анталогії  публіцистики, стратегію розвитку Харківщини та спільну з бізнес-партнерами економічну працю про вексельні операції.

У своїй декларації політик згадав і про видану торік власну книгу спогадів "2014. Миттєвості харківської весни", авторські права на яку оцінює в 60 тисяч гривень. На початку року Арсен Аваков з помпою презентував цю книгу в Харкові. Можливо все ж таки підготовка плацдарму для повернення в це місто? Вибори мера Харкова, до речі, заплановані на 31 жовтня.

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