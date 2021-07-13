Коментар: Відставка Авакова - крок Зеленського до узурпації влади

Верховна Рада України прийняла відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У своєму зверненні до парламенту глава МВС не пояснив причини, що спонукали його піти з посади, обмежившись лише промовистою фразою: "Честь маю!". Вона адресована, очевидно, тим, хто наполіг на його відставці. Хай там який справжній мотив відставки Авакова, зрозуміло одне: зі зміною глави МВС баланс сил у владі буде остаточно порушено. Після відставки міністра внутрішніх справ команда Зеленського де-факто зосередить у своїх руках абсолютно всі важелі управління країною.

Останній з могікан

Арсен Аваков - єдиний міністр в історії незалежної України, який протримався на своїй посаді так довго - сім з половиною років. Прийшовши в МВС відразу ж після Євромайдану, він пережив одного виконувача обов'язків глави держави, двох президентів, чотирьох прем'єрів і п'ять урядів. Володіючи гострим політичним чуттям, Аваков методично зміцнював своє місце і вплив в українській владі, не уникаючи при цьому публічних конфліктів з Порошенком, Саакашвілі та іншими політиками. Він ніколи не був "ручним" і намагався вести свою гру.

Український журналіст Сергій Руденко

На президентських виборах 2019 року Аваков зробив ставку на Володимира Зеленського. Позиція глави МВС багато в чому й визначила підсумок кампанії, під час якої поліція доклала максимум зусиль для руйнування виборчої інфраструктури Петра Порошенка. Маючи в підпорядкуванні Національну поліцію, Національну гвардію, держслужби з надзвичайних ситуацій і з міграційних питань, Аваков виглядав сильним і надійним партнером для політика-початківця Зеленського. Але минуло всього два роки, і політична опора перетворилася для президента в політичну перешкоду.

Треба сказати, що Аваков завжди був чужорідним тілом в команді шостого президента України. У політичних кулуарах його жартівливо називали "дорослим" серед "дітей", які прийшли в 2019 році до влади. Але "діти" виросли, зміцніли, відчули смак влади і грошей. Їм вже не потрібна опіка Авакова в політичній пісочниці. Особливо в умовах, коли команда Зеленського починає думати про другий похід свого шефа в президенти. Хоча, можливо, саме Арсен Борисович у підсумку й вирішить політичне майбутнє Володимира Олександровича. До слова, за однією з версій, Зеленський попросив Авакова піти у відставку після того, як поліція тричі за останній місяць затримувала депутатів від "Слуги народу" через підозри в керуванні автомобілем в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

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Ангел або чорт?

Про роль Арсена Авакова в новітній історії України, очевидно, ще напишуть фахівці. Як і у будь-якого політика, у нього є свої світлі і темні сторони. У непростому 2014 році Арсен Борисович був одним з тих, хто втримав ситуацію в країні під контролем після втечі Януковича. Він стояв біля витоків створення добровольчих батальйонів, які відіграли важливу роль у війні на Донбасі. У 2015 році під його керівництвом була запущена реформа МВС, яка, на жаль, так і не привела до повного руйнування міліцейської системи, створеної в Україні ще за часів СРСР.

На тлі всього цього Національне антикорупційне бюро звинувачувало сина Авакова - Олександра в причетності до розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків для Національної гвардії України. Самого ж Авакова громадські активісти називали не інакше як "чорт" через численні провали його підлеглих і вимагали від президента відставки міністра. В останні два роки - зокрема й через справу журналіста Павла Шеремета. МВС публічно звинуватило у причетності до вбивства волонтера Юлію Кузьменко та військовослужбовців Андрія Антоненка та Яну Дугарь. Їхня провина досі не доведена, але вони залишаються під арештом.

Не виключено, що після відставки ми дізнаємося багато цікавого й про самого Авакова. Адже для Зеленського ексміністр МВС був і залишається серйозним політичним конкурентом, який володіє достатньою інформацією і про президента, і про те, що відбувається в країні.

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Небезпечна гра Зеленського

Відставка Авакова відкриває нові перспективи перед командою Володимира Зеленського. МВС був останнім бастіоном в українській владі, який через низку суб'єктивних і об'єктивних причин не могли взяти "слуги народу". Тепер на місце Аваковапретендує народний депутат від президентської фракції Денис Монастирський. Після призначення його главою МВС весь силовий блок в країні опиниться в одних руках, чого не було з часів Віктора Януковича.

Відставка Авакова - серйозне випробування для команди Володимира Зеленського. Досі голові МВС вдавалося утримувати баланс сил у владі. Тепер цей баланс порушено. Зеленський і його команда опинилися за крок від повної узурпації влади. І схоже, ніхто, крім вулиці, їх вже не зупинить. Не виключено, що серед протестувальників виявляться і Аваков і сили, які він контролює поза МВС.

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