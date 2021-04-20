 Вибори з проросійським реваншем загрожують Харкову (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.04.2021

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Політика й суспільство

Вибори з проросійським реваншем загрожують Харкову (відео)

У Харкові вже почалась запекла боротьба за крісло мера. Хто з кандидатів захищатиме зближення з Європою, а хто з Росією?

Mikhail Dobkin Charkow Krim Ukraine

Михайло Добкін був мером Харкова ще до Геннадія Кернеса

На тлі стягування Росією своїх військових до українського кордону у Харкові фактично стартувала виборча кампанія. На позачергових виборах має бути обрано нового мера замість померлого Геннадія Кернеса. Хоча вибори - 31 жовтня, в місті вже почалась запекла боротьба за крісло мера. Бо хто керуватиме Харковом, стратегічно важливим містом на сході, матиме значення для усієї країни. Проєвропейські демократичні сили наразі - аутсайдери, але ними розроблена нова тактика, яка може спрацювати. 

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