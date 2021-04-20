Вибори з проросійським реваншем загрожують Харкову (відео)

На тлі стягування Росією своїх військових до українського кордону у Харкові фактично стартувала виборча кампанія. На позачергових виборах має бути обрано нового мера замість померлого Геннадія Кернеса. Хоча вибори - 31 жовтня, в місті вже почалась запекла боротьба за крісло мера. Бо хто керуватиме Харковом, стратегічно важливим містом на сході, матиме значення для усієї країни. Проєвропейські демократичні сили наразі - аутсайдери, але ними розроблена нова тактика, яка може спрацювати.