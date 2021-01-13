Харкову загрожує банкрутство через борги Кернеса? (відео)

Через кредит, взятий міськрадою Харкова за Геннадія Кернеса, під заставою опинилися майно метрополітену, зоопарк і навіть будівля самої мерії. Місцеві активісти вказують на корупційні схеми у міській владі.
Сучасні гойдалки, креативні місця відпочинку, цікаві тематизовані локації, спортивні майданчики. Родзинка Харкова - Центральний парк імені Горького, на який команда померлого мера Геннадія Кернеса не перший рік витрачає мільйони гривень і вважає символом успішного Харкова, може стати причиною банкрутства міста. Виплати кредиту, взятого у "Промінвестбанку" на реконструкцію парку і всі ці атракціони, тепер вимагають у суді.
Смерть Геннадія Кернеса переплутала всі карти в Харкові. Які настрої панують у місті, що раптом залишилось без свого багаторічного мера? Репортаж DW.
Місцева влада, за якої Харків ледь не став столицею самопроголошеної "ХНР", не змінюється останні 10 років. Чи є ризик, що після місцевих виборів у місті знов активізуються проросійські сили? Репортаж DW з Харкова.