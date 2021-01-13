Харкову загрожує банкрутство через борги Кернеса? (відео)

Сучасні гойдалки, креативні місця відпочинку, цікаві тематизовані локації, спортивні майданчики. Родзинка Харкова - Центральний парк імені Горького, на який команда померлого мера Геннадія Кернеса не перший рік витрачає мільйони гривень і вважає символом успішного Харкова, може стати причиною банкрутства міста. Виплати кредиту, взятого у "Промінвестбанку" на реконструкцію парку і всі ці атракціони, тепер вимагають у суді.



