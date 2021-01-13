 Харкову загрожує банкрутство через борги Кернеса? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.01.2021

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Економіка

Харкову загрожує банкрутство через борги Кернеса? (відео)

Через кредит, взятий міськрадою Харкова за Геннадія Кернеса, під заставою опинилися майно метрополітену, зоопарк і навіть будівля самої мерії. Місцеві активісти вказують на корупційні схеми у міській владі.

Харків піде з-під молотка через борги Кернеса?

Харків піде з-під молотка через борги Кернеса?

Сучасні гойдалки, креативні місця відпочинку, цікаві тематизовані локації, спортивні майданчики. Родзинка Харкова - Центральний парк імені Горького, на який команда померлого мера Геннадія Кернеса не перший рік витрачає мільйони гривень і вважає символом успішного Харкова, може стати причиною банкрутства міста. Виплати кредиту, взятого у "Промінвестбанку" на реконструкцію парку і всі ці атракціони, тепер вимагають у суді. 


 

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Докладно

Харків піде з-під молотка через борги Кернеса?

Харкову загрожує банкрутство через борги Кернеса? (відео)

Через кредит, взятий міськрадою Харкова при Кернесі, під заставою майно метрополітену, зоопарк і навіть сама мерія.  

Харкову загрожує банкрутство через борговий спадок Кернеса? (13.01.2021)

Через кредит, взятий міськрадою Харкова в часи правління Геннадія Кернеса, під заставою опинилися майно метрополітену, зоопарк, кіноконцертний зал і навіть будівля самої мерії. Місцеві антикорупціонери марно намагаються привернути увагу до безчинств міської влади.  

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