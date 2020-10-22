Харків і місцеві вибори: реванш сепаратистів неможливий? (відео)

Місцева влада, за якої Харків ледь не став столицею самопроголошеної "ХНР", не змінюється останні 10 років. Чи є ризик, що після місцевих виборів у місті знов активізуються проросійські сили? Репортаж DW з Харкова.
Російські назви вулиць. Пам’ятники радянським генералам. Книжки російською та навіть ще з радянських часів. Російське телебачення в квартирах і домінуюча присутність церков московського патріархату. Шість років тому, у квітні 2014 року прихильники "русского мира" ледь не перетворили Харків у столицю Новоросії, а регіон не вивели зі складу України як самопроголошену "Харківську народну республіку". Що змінилося з того часу і які настрої в місті напередодні місцевих виборів? Репортаж DW:
Місцеві вибори в Україні проходять за новим виборчим законодавством. Виборець отримає від двох до п'яти бюлетенів, а голосувати доведеться не лише за партію, а й за кандидата. Як правильно заповнити бюлетень?
Харківщина б’є антирекорди за кількістю хворих на COVID-19. Родичі померлих розповідають шокуючі історії про ненадання медичної допомоги, лікарі звільняються через завантаженість, брак захисту й відсутність ліків.
Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів - у репортажі DW.