Харків і місцеві вибори: реванш сепаратистів неможливий? (відео)

Російські назви вулиць. Пам’ятники радянським генералам. Книжки російською та навіть ще з радянських часів. Російське телебачення в квартирах і домінуюча присутність церков московського патріархату. Шість років тому, у квітні 2014 року прихильники "русского мира" ледь не перетворили Харків у столицю Новоросії, а регіон не вивели зі складу України як самопроголошену "Харківську народну республіку". Що змінилося з того часу і які настрої в місті напередодні місцевих виборів? Репортаж DW: