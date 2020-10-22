 Харків і місцеві вибори: реванш сепаратистів неможливий? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.10.2020

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Політика й суспільство

Харків і місцеві вибори: реванш сепаратистів неможливий? (відео)

Місцева влада, за якої Харків ледь не став столицею самопроголошеної "ХНР", не змінюється останні 10 років. Чи є ризик, що після місцевих виборів у місті знов активізуються проросійські сили? Репортаж DW з Харкова.

Чинний міський голова Геннадій Кернес хоче стати мером втретє

Чинний міський голова Геннадій Кернес хоче стати мером втретє

Російські назви вулиць. Пам’ятники радянським генералам. Книжки російською та навіть ще з радянських часів. Російське телебачення в квартирах і домінуюча присутність церков московського патріархату. Шість років тому, у квітні 2014 року прихильники "русского мира" ледь не перетворили Харків у столицю Новоросії, а регіон не вивели зі складу України як самопроголошену "Харківську народну республіку". Що змінилося з того часу і які настрої в місті напередодні місцевих виборів? Репортаж DW:

 

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Як проголосувати на місцевих виборах, не змарнувавши бюлетень (відео)

Місцеві вибори в Україні проходять за новим виборчим законодавством. Виборець отримає від двох до п'яти бюлетенів, а голосувати доведеться не лише за партію, а й за кандидата. Як правильно заповнити бюлетень?  

Коронавірус: чи стане Харків українським Бергамо? (відео)

Харківщина б’є антирекорди за кількістю хворих на COVID-19. Родичі померлих розповідають шокуючі історії про ненадання медичної допомоги, лікарі звільняються через завантаженість, брак захисту й відсутність ліків.  

Місцеві вибори у Маріуполі: чи загрожує реванш сепаратистів? (відео)

Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів - у репортажі DW.  

Як "задобрюють" виборців перед місцевими виборами (відео)

Безкоштовні кавуни, спільні прибирання та навіть молебні. Агітувати виборців політики почали ще до офіційного старту виборчої кампанії. Коли "задобрювання" виборців незаконне і чи впливає підкуп виборців на їхній вибір?  

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Докладно

Чинний міський голова Геннадій Кернес хоче стати мером втретє

Харків і місцеві вибори (відео)

Чи є ризик, що після місцевих виборів у місті знов активізуються проросійські сили? Репортаж DW з Харкова.  

Новий Донбас від Зеленського

Зеленський і Донбас: кому вигідні ВЕЗ для регіону (відео)

Президент Зеленський запевняє, що будується "новий Донбас". Що насправді стоїть за ідеєю вільних економічних зон?  

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