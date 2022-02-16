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Політична партія "Європейська солідарність"

"Європейська солідарність" - українська політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Європейська солідарність".

Після поразки на президентських виборах 2019 року Петро Порошенко вирішив оновити свою партію "Блок Петра Порошенка "Солідрарність". 24 травня 2019 року ця політична сила змінила назву на партію "Європейська солідарність". Як пояснив сам Порошенко, мета переформатованої політичної сили - продовження руху України в ЄС і НАТО. За його словами, тепер акцент робиться на молоді, волонтерах, громадських активістах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Опитування: Європейська солідарність випередила б Слугу народу на виборах

Опитування: "Європейська солідарність" випередила б "Слугу народу" на виборах 16.02.2022

Якби парламентські вибори відбулися зараз, партія "Європейська солідарність" дістала б найбільше голосів. Однак у президентському рейтингу лідирує Володимир Зеленський, свідчать результати соціологічного опитування.
Порошенко і прокуратура оскаржують запобіжний захід експрезиденту

Порошенко і прокуратура оскаржують запобіжний захід експрезиденту 21.01.2022

Захист Петра Порошенка та Офіс генерального прокурора оскаржують запобіжний захід для п'ятого президента України. Суд призначив йому особисте зобов'язання без права виїзду з області, тоді як обвинувачення просило арешту.
Порошенко повернувся до України

Порошенко повернувся до України 17.01.2022

Петро Порошенко повернувся в Україну рейсовим літаком з Польщі. У понеділок він має намір відвідати засідання Печерського суду Києва з обрання йому запобіжного заходу у справі про державну зраду. 
У членів Євросолідарності провели обшуки в справі Порошенка

У членів "Євросолідарності" провели обшуки в справі Порошенка 29.12.2021

У представників партії "Європейська солідарність" провели обшуки в рамках так званої "вугільної справи".
У партії Порошенка закидають Зеленському держзраду

У партії Порошенка закидають Зеленському держзраду 23.12.2021

Депутати "Європейської солідарності" стверджують, що "за каденції Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора".

Порошенко полетів у турне після невдалої спроби вручити йому повістку

Порошенко полетів у турне після невдалої спроби вручити йому повістку 18.12.2021

У ДБР стверджують, що Порошенко відмовився отримати повістку про виклик, поїхавши у "невідомому напрямку". Того ж дня у "Європейській солідарності" заявили, що політик вирушив у турне до Туреччини та Польщі.

Зеленський впевнено лідирує: електоральний рейтинг у грудні

Зеленський впевнено лідирує: електоральний рейтинг у грудні 10.12.2021

Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг, у трійці з ним - Тимошенко і Порошенко, свідчать дані соцопитування. До Ради пройшли б вісім політичних партій, якби парламентські вибори провели на початку грудня.
У Раді зареєстрували 24 постанови про скасування антиахметівського закону

У Раді зареєстрували 24 постанови про скасування "антиахметівського" закону 03.12.2021

Верховна Рада планує розглянути постанови про скасування закону, яким запроваджене податкове зобов'язання для власників земельних паїв та підвищено ренту на видобуток залізної руди.
Рада відсторонила депутатку Третьякову через слова про Полякова

Рада відсторонила депутатку Третьякову через слова про Полякова 05.11.2021

Депутати тимчасово позбавили права брати участь у засіданнях Галину Третьякову за висловлювання про смерть Антона Полякова. Водночас Ірину Геращенко за слова про "зелених чоловічків" не відсторонили.

Європейська солідарність випередила Слугу народу в рейтингу партій - КМІС

"Європейська солідарність" випередила "Слугу народу" в рейтингу партій - КМІС 21.10.2021

Опозиційна "Європейська солідарність" вперше з мінімальним відривом обігнала владну "Слугу народу" в партійному рейтингу. Про це свідчать дані опитування КМІС.

У Слузі народу назвали конфронтацію з Разумковим складною виробничою ситуацією

У "Слузі народу" назвали конфронтацію з Разумковим "складною виробничою ситуацією" 21.09.2021

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив характер конфронтації з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та не виключив його відставки. Опозиційні партії в Раді - проти зміни спікера.
Голова ТСК Ради: Порошенко не міг санкціонувати посадку літака з вагнерівцями

Голова ТСК Ради: Порошенко не міг санкціонувати посадку літака з "вагнерівцями" 10.09.2021

Петро Порошенко не міг санкціонувати примусову посадку турецького літака з "вагнерівцями", переконані в ТСК Верховної Ради. У "Євросолідарності" кажуть, що це - брехня.
Порошенко користувався офшорами для власних оборудок - розслідування

Порошенко користувався офшорами для власних оборудок - розслідування 04.05.2021

Петро Порошенко контролював кілька офшорних компаній, через які проводив трансакції на десятки мільйонів доларів, з'ясував міжнародний журналістський проєкт. У "Євросолідарності" це спростовують.

Вибори мера Харкова після Кернеса: які шанси у проєвропейських сил на кордоні з Росією (20.04.2021)

Вибори мера Харкова після Кернеса: які шанси у проєвропейських сил на кордоні з Росією (20.04.2021) 20.04.2021

Позачергові вибори мера Харкова - 31 жовтня. Але задовго до офіційного старту виборчої кампанії в місті вже почалась запекла боротьба за крісло мера. Які шанси у проєвропейських сил, у послідовників Кернеса, у "опоблоку" в Харкові?

Костянтин Єлісєєв: Військова авантюра в Україні має дорого обійтися Путіну

Костянтин Єлісєєв: Військова авантюра в Україні має дорого обійтися Путіну 16.04.2021

На тлі військової ескалації на російсько-українському кордоні DW поговорила з українським дипломатом, експредставником Києва при ЄС та соратником експрезидента Петра Порошенка Костянтином Єлісєєвим.
Порошенко підтримав санкції проти Медведчука і чекає на його арешт

Порошенко підтримав санкції проти Медведчука і чекає на його арешт 21.02.2021

Санкції, запроваджені проти Віктора Медведчука, експрезидент Петро Порошенко вважає такими, що відповідають національним інтересам.

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