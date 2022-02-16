Політична партія "Європейська солідарність"

"Європейська солідарність" - українська політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Європейська солідарність".

Після поразки на президентських виборах 2019 року Петро Порошенко вирішив оновити свою партію "Блок Петра Порошенка "Солідрарність". 24 травня 2019 року ця політична сила змінила назву на партію "Європейська солідарність". Як пояснив сам Порошенко, мета переформатованої політичної сили - продовження руху України в ЄС і НАТО. За його словами, тепер акцент робиться на молоді, волонтерах, громадських активістах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.