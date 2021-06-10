Голова ТСК Ради: Порошенко не міг санкціонувати посадку літака з "вагнерівцями"

Голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України Мар'яна Безугла, яка представляє фракцію "Слуга народу", заявила, що Петро Порошенко не міг санкціонувати примусову посадку турецького літака з найманцями ПВК Вагнера. Про це вона розповіла в п'ятницю, 10 вересня, на брифінгу.

"У мене дуже складна роль як у голови ТСК - не допустити тих чи інших політичних оцінок, але, на жаль, ми можемо зробити висновок, що Петро Олексійович не міг санкціонувати такий спеціальний захід. Відповідно до заяв п'ятого президента, він особисто санкціонував спецоперацію у 2018 році. Але як ми бачимо, у 2018-му, у 2014 році - це була рутинна робота з планування заходу на липень 2020 року", - сказала голова ТСК, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

"Спеціальний розвідувальний захід", а не "спецоперація"

Вона також наголосила, що "безпосередньо санкціонованої спецоперації" щодо посадки турецького літака з "вагнерівцями" в Україні не було, а це був "спеціальний розвідувальний захід, що проводився в рамках постійної роботи Головного управління розвідки (ГУР)". "А саме триває робота з 2014 року з документування, збору інформації про осіб, яких залучали тією чи іншою мірою до агресії з боку Російської Федерації, до дій в ОРДЛО", - додала Безугла.

За словами депутатки, було створено фейковий сайт, на якому співробітники ГУР міноборони України проводили "співбесіди" з метою отримання інформації про те, як діють ПВК і хто є їхніми учасниками. "Було опитано сотні людей, і в подальшому метою цього розвідувального заходу і було збирання інформації, ідентифікація. І цей спеціальний захід завершився 6 липня 2020 року", - зазначила вона.

Проте, за даними ТСК ВР, у липні минулого року до ГУР міноборони звернулася Служба безпеки України "з ідеєю використовувати цю інформацію для певних активних дій, а саме - щоб спробувати витягнути частину ймовірних учасників збройних конфліктів, насамперед на сході України, з території Росії в Україну". У липні Служба безпеки України отримала інформацію за результатами документування даних, після чого "було відібрано кілька десятків осіб, що становлять оперативний інтерес, з яких у подальшому було відібрано 33", повідомила Безугла.

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Вона уточнила, що основним сценарієм реалізації цього "спеціального розвідувального заходу" щодо "витягування" з території РФ і затримання ймовірних бойовиків було здійснення доставки їх літаком з Москви до Стамбула. Але в зв'язку з карантинними обмеженнями пізніше було схвалено рішення про заміну рейсу на "Мінськ-Стамбул". "Не передбачалось якоїсь примусової посадки, а основний сценарій передбачав просто перевезення і, відповідно, затримання в рамках міжнародної правового взаємодії, оскільки були дані, що серед тих 33-х осіб, які були відібрані (як члени ПВК Вагнера - Ред.) , багато брали участь у війні в Сирії, а понад 20-ти - у збройній агресії Російської Федерації в Україні", - пояснила парламентарій.

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За даними ТСК, "вагнерівців" повинні були затримати після прибуття в Стамбул "через те, що такі особи проходять у різних базах даних і, відповідно, затримуються в кожній цивілізованій країні, а з огляду на їх участь у сирійській війні, в Туреччині - тим більше". Водночас, вона зазначила, що цей спецзахід не був спільною спецоперацією з міжнародними партнерами України або ж спецслужбами інших країн. Окрім того, Безугла додала, що серед додаткових сценаріїв цього розвідувального заходу ГУР Міноборони була і посадка літака, зокрема, примусова.

У Порошенка кажуть, що все брехня

Тим часом пресслужба партії "Європейська солідарність" звинуватила Мар'яну Безуглу в поширенні відвертої брехні про справу "вагнерівців", зокрема щодо ролі в цьому експрезидента України Петра Порошенка. На цьому наголошується у відповідній заяві пресслужби Євросолідарності.

"Саме п'ятий президент України Петро Порошенко санкціонував початок спецоперації проти т. зв. ПВК Вагнера. Так само як президент Зеленський завалив її фінал, перекресливши ризиковану високофахову роботу українських спецслужб. Володимир Зеленський визнав, що попередив Лукашенка. Невже це не підстава, щоб допитати його? ПсевдоТСК винятково з вірних "Слуг", у роботі якої сьогодні не брала участі жодна інша фракція чи депутатська група, має одну мету - прикрити та захистити зрадників в Офісі президента", - йдеться в заяві політсили. У партії Порошенка пояснили, що через це "Європейська солідарність" "не брала і не братиме участі в їхній виставі".

"Ми вимагаємо голосування повноважної ТСК за участі всіх політичних сил парламенту, за винятком проросійської "ОПЗЖ". ТСК - це інструмент опозиції. Влада мала б розслідувати зрив спецоперації силами правоохоронних органів, насамперед СБУ", - вважають у партії.

Також у пресслужбі "Євросолідарності" наголосили, що Порошенко готовий дати свідчення СБУ, але "вона за 13 місяців не провела жодної слідчої дії з розслідування злочину". "Це означає, що служба, замість того щоб встановити істину і захистити державу, ховає кінці у воду і покриває злочинців. Не вийде. Надто багато слідів і свідків. І злочин - без терміну давності", - підсумували в політсилі.