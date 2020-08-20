 ″Євросолідарність″ хоче створити ТСК через екстрадицію ″вагнерівців″ до РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2020

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"Євросолідарність" хоче створити ТСК через екстрадицію "вагнерівців" до РФ

"Європейська солідарність" вимагає створити ТСК для розслідування можливої причетності найвищих посадовців України до екстрадиції "вагнерівців" із Білорусі в Росію.

Кадри затримання бойовиків ПВК Вагнер у Білорусі

Кадри затримання бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусі

Фракція "Європейської солідарності" у Верховній Раді України вимагає негайно створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування фактів причетності найвищих посадовців України до екстрадиції найманців ПВК "Вагнер" з Білорусі в Росію.

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"Ми вимагаємо негайно створити ТСК. Просто зараз поставте це на голосування. Створіть тимчасову слідчу комісію, щоб родичі (загиблих від рук "вагнерівців" - Ред.) могли дізнатися правду. Якщо ні, то ці документи буде негайно оприлюднено", - заявив народний депутат фракції "Євросолідарність" Володимир Ар'єв на пленарному засіданні в п'ятницю, 4 вересня, передає інформагентство "Інтерфакс-Україна".

Депутат нагадав, що представники Офісу президента України спростовували причетність українських спецслужб до операції, внаслідок якої "вагнерівці" мали опинитися в Україні, де їх планували затримати.

Ар'єв стверджує, що представники ОПУ брехали. За його словами, "Євросолідарність" має неспростовні докази, що представники України причетні до екстрадиції "вагнерівців" із Білорусі в РФ. "Ми маємо неспростовні докази того, що це справді була спецоперація українських спецслужб", - сказав Ар'єв.

Він нагадав, що на сайті Верховної Ради зареєстровано петицію від родичів загиблих військовослужбовців України з проханням розібратися із вбивцями їхніх близьких.

Також Ар'єв опублікував на своїй сторінці у соцмережі Facebook документи імовірних найманців ПВК "Вагнер", яких 29 липня 2020 року затримали у Білорусі, а також копії повідомлень про підозру їм про скоєння злочинів на території України.

Нагадаємо, 29 липня в Білорусі було затримано 33 громадян РФ, яких білоруська влада називала членами ПВК "Вагнер" і підозрювала в намірі організувати масові заворушення в період президентських виборів. Деякі з них мали й українське громадянство. Україна заявила, що затримані брали участь у бойових діях на Донбасі. 12 серпня Офіс генерального прокурора України звернувся до генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28-ми з 33 затриманих осіб. Утім, влада Білорусі повернула 32 бойовиків Росії. Це рішення президент України Володимир Зеленський назвав "м'яко кажучи, несправедливим". 

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