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Володимир Ар'єв
Тема
Володимир Ар'єв - український політик.
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Докладно
Суд зобов'язав СБУ порушити справу проти Єрмака - Ар'єв
Суд зобов'язав СБУ порушити справу проти Єрмака - Ар'єв
Причина - ознаки держзради в провалі операції з "вагнерівцями", повідомив депутат ВР Володимир Ар'єв.
Політика
09.09.2020
9 вересня 2020 р.
У "ЄС" хочуть ТСК через екстрадицію "вагнерівців" до Росії
У "ЄС" хочуть ТСК через екстрадицію "вагнерівців" до Росії
"Європейська солідарність" вимагає створити ТСК через екстрадицію "вагнерівців" із Білорусі в Росію.
Політика
04.09.2020
4 вересня 2020 р.
Парубій скасував запрошення на вибори для спостерігачів ПАРЄ
Парубій скасував запрошення на вибори для спостерігачів ПАРЄ
Серед міжнародних спостерігачів на виборах Верховної Ради не можуть бути представники країни-агресора, заявив Парубій.
Політика
02.07.2019
2 липня 2019 р.
Ар'єв: Повернення Росії викличе нову кризу в Раді Європи
Ар'єв: Повернення Росії викличе нову кризу в Раді Європи
Чому зніма регламенту ПАРЄ загрожує кризою Раді Європи? - в інтерв’ю DW пояснив Володимир Ар'єв.
Політика
03.06.2019
3 червня 2019 р.
У ПАРЄ хочуть не допустити повернення РФ без умов - Ар'єв
У ПАРЄ хочуть не допустити повернення РФ без умов - Ар'єв
Делегати ПАРЄ від 20 країн у декларації закликають не допустити повернення Росії без виконання нею резолюцій асамблеї.
Політика
15.12.2017
15 грудня 2017 р.
Венеціанська комісія і закон про освіту: реакція Києва
Венеціанська комісія і закон про освіту: реакція Києва
Уряд України каже, що готовий реалізувати рекомендації Венеціанської комісії щодо мовного питання в законі "Про освіту".
Освіта
11.12.2017
11 грудня 2017 р.
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