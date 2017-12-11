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Володимир Ар'єв

Тема

Володимир Ар'єв - український політик.

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Докладно

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак

Суд зобов'язав СБУ порушити справу проти Єрмака - Ар'єв

Суд зобов'язав СБУ порушити справу проти Єрмака - Ар'єв

Причина - ознаки держзради в провалі операції з "вагнерівцями", повідомив депутат ВР Володимир Ар'єв.
Політика9 вересня 2020 р.
Кадри затримання бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусі

У "ЄС" хочуть ТСК через екстрадицію "вагнерівців" до Росії

У "ЄС" хочуть ТСК через екстрадицію "вагнерівців" до Росії

"Європейська солідарність" вимагає створити ТСК через екстрадицію "вагнерівців" із Білорусі в Росію.
Політика4 вересня 2020 р.
ПАРЄ

Парубій скасував запрошення на вибори для спостерігачів ПАРЄ

Парубій скасував запрошення на вибори для спостерігачів ПАРЄ

Серед міжнародних спостерігачів на виборах Верховної Ради не можуть бути представники країни-агресора, заявив Парубій.
Політика2 липня 2019 р.
Пленарна зала ПАРЄ в Страсбургу

Ар'єв: Повернення Росії викличе нову кризу в Раді Європи

Ар'єв: Повернення Росії викличе нову кризу в Раді Європи

Чому зніма регламенту ПАРЄ загрожує кризою Раді Європи? - в інтерв’ю DW пояснив Володимир Ар'єв.
Політика3 червня 2019 р.
Делегати 20 країн ПАРЄ хочуть не допустити безумовного повернення Росії

У ПАРЄ хочуть не допустити повернення РФ без умов - Ар'єв

У ПАРЄ хочуть не допустити повернення РФ без умов - Ар'єв

Делегати ПАРЄ від 20 країн у декларації закликають не допустити повернення Росії без виконання нею резолюцій асамблеї.
Політика15 грудня 2017 р.
Вчитися рідною мовою в Україні представники нацменшин зможуть лише у початковій школі

Венеціанська комісія і закон про освіту: реакція Києва

Венеціанська комісія і закон про освіту: реакція Києва

Уряд України каже, що готовий реалізувати рекомендації Венеціанської комісії щодо мовного питання в законі "Про освіту".
Освіта11 грудня 2017 р.
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