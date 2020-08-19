Суд зобов'язав СБУ порушити справу проти Єрмака за ознаками держзради - Ар'єв

Депутат Верховної Ради України від фракції "Євросолідарність" Володимир Ар'єв повідомив про те, що суд зобов'язав Службу безпеки України (СБУ) відкрити справу проти глави Офісу президента Андрія Єрмака. Про це нардеп написав у середу, 9 вересня, в соцмережах Facebook і Twitter.

"Щойно Шевченківський суд зобов'язав СБУ відкрити провадження за ст. 111 (державна зрада) і 114 (шпигунство) щодо Єрмака! Заяву подав Дмитро Штанько. Справа пов'язана зі зливом операції щодо "вагнерівців", - написав Ар'єв.

"На чесне слідство від Баканова надій, звичайно, мало. Тому ми продовжуємо вимагати створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді", - додав політик.

Як повідомлялося, 29 липня поблизу Мінська затримали 33 членів російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". 12 серпня Офіс генерального прокурора (Україна) звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб із затриманих 33.

Українська сторона заявила, що ці особи брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей на боці бойовиків "ЛНР" і "ДНР".

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Проте 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". 18 серпня низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки міноборони готували операцію із затримання членів ПВК "Вагнера".

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За поширеною у ЗМІ версією, вони мали вилетіти з Мінська до Стамбула, але в польоті один із пасажирів мав імітувати погіршення здоров'я, через що літак мав здійснити вимушену посадку в Києві, де "вагнерівців" мали затримати. У ЗМІ також стверджувалося, що про операцію було повідомлено президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, після чого внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

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Інформацію спростували офіційні органи. Так, начальник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов заявив, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнера", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розцінив інформацію щодо ймовірної причетності українських спецслужб до появи і затримання російських бойовиків у Білорусі як сплановану дезінформацію. У СБУ також спростували свою причетність до історії з появою і затриманням "вагнерівців" у Білорусі, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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4 вересня фракція "Європейська солідарність" виступила з вимогою створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування фактів причетності вищих посадових осіб України до екстрадиції "вагнерівців" з Білорусі до Росії.