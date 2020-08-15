Коментар: РФ має бути задоволена скандалом навколо ПВК Вагнера в Україні

До Росії повернулися 32 бойовики приватної військової компанії (ПВК) Вагнера, затримані під Мінськом: Білорусь передала їх Москві, проігнорувавши прохання України про екстрадицію. На знак протесту українське МЗС уперше в історії відносин з Білоруссю вимушене було відкликати до Києва для консультацій свого посла з Мінська. Дружні відносини, якими так пишалися обидві сторони, виявилися хисткими та нестійкими. У ситуації, коли Олександрові Лукашенку довелося обирати між Києвом і Москвою, він обрав Кремль. Але на цьому історія із затриманими "вагнерівцями" не завершилася. В Україні розпалюється нежартівливий скандал, у який втягнуті спецслужби, президент Володимир Зеленський і його команда.

Навіщо до Білорусі приїхали бойовики ПВК Вагнера?

Історія із затриманими в Білорусі "вагнерівцями" від самого початку нагадувала поганий спектакль. Люди, які воювали в гарячих точках, в тому числі на Донбасі, за версією білоруського КДБ, прибули до країни для дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів. При цьому вони пересувалися групою, не дотримуючись жодних заходів обачності та періодично потрапляючи у поле зоре прихованих камер. Як і мають робити справжні диверсанти. Офіційний Мінськ запевняв: 33 бійці - частина групи з 200 людей, які, за даними білоруських спецслужб, мали влаштувати безлади в Білорусі.

Сергій Руденко

Напередодні виборів Лукашенко намагався грати роль неугодного Москві кандидата і переконати виборців у тому, що цілі загони диверсантів із Росії борознять білоруські простори лише для одного - аби не допустити його перемоги. "Знешкодивши" 33 "вагнерівців", глава Білорусі заявив, що готовий за запитом української сторони видати Києву тих, хто воював на Донбасі. А таких, за попередніми даними, було не менше 13. При цьому звернення Офісу генпрокурора України Олександр Лукашенко попри всі публічні запевнення проігнорував. І поводився як справжній господар слова: слово дав, слово забрав. 14 серпня Мінськ вислав 32 з 33 затриманих "вагнерівців" до Росії.

Скандал навколо спецоперації з викрадення "вагнерівців"

Після екстрадиції бойовиків ПВК Вагнера до Москви історія набула неочікуваного продовження в Києві. Відомий український журналіст, головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов 18 серпня з посиланням на свої джерела виклав у Facebook свою версію того, що сталося в Мінську, заявивши, що йдеться про невдалу спецоперацію СБУ та Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України. За його словами, українські спецслужби більш ніж пів року "вели" бойовиків, що воювали на Донбасі, намагаючись доставити їх в Україну. Для цього агенти СБУ начебто рекрутували "вагнерівців" для охорони нафтових вишок у Венесуелі. Туди вони мали вилетіти з Мінська, транзитом через Стамбул. План був такий, що на шляху до Туреччини літак здійснить вимушену посадку в Києві у зв'язку з тим, що одному з пасажирів начебто стало погано. Ну а в українській столиці "вагнерівців" повинні були прийняти українські спецслужби.

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Головний редактор "Цензор.нет" стверджує, що всю спецоперацію провалило вище керівництво України, яке, дізнавшись про подробиці напередодні чергового запланованого перемир'я на Донбасі, вирішило відкласти виліт до Стамбула. У результаті рейс був перенесений з 25 на 30 липня, а за день до цього "вагнерівців" затримали білоруські спецпризначенці.

Після цього, за даними Бутусова, керівниц ГУР міноборони Василь Бурба на засіданні в офісі президента 3 серпня заявив, що причиною зриву спецоперації стала зрада, і висунув вимогу перевірити на поліграфі найближче оточення Зеленського: голову офісу Андрія Єрмака та його заступника Романа Машовця, а також першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка. Два дні потому Бурба був відправлений у відставку, а розслідування причин, через які спецоперація провалилася, так і не розпочалося, пише головний редактор "Цензор.нет".

Наступного дня, 19 серпня, СБУ, ГУР міноборони і Служба зовнішньої розвідки Україні категорично відкинули версію про проведення спецоперації з "вагнерівцями". Щоправда, від спецслужб навряд чи можна було очікувати іншої реакції. Особливо у разі, коли український журналіст публічно звинувачує у провалі операції найвище керівництво держави. Бутусов стверджує, що у цьому винне рішення про перенесення термінів вильоту бойовиків, ухвалене керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком і схвалене президентом Зеленським. А на цей крок Єрмак пішов тому, що він начебто не хотів псувати стосунки з Дмитром Козаком - помічником (президента Росії Володимира. - Ред.) Путіна, вважає Юрій Бутусов.

В оточенні українського президента шукають "руку Кремля"

Андрій Єрмак усі звинувачення заперечує. При цьому він стверджує: автори версії про причетність українських спецслужб до історії з "вагнерівцями" сидять у Москві. Ну а ті, хто її тиражує в Україні, на його думку, беруть участь в дезінформаційній кампанії. Іншими словами, Єрмак фактично звинуватив у роботі на російську пропаганду і журналіста Юрія Бутусова, і відому телеведучу Яніну Соколову, яка опублікувала на своєму Youtube-каналі записи розмов начебто вербовки "вагнерівців" офіцером СБУ, який детально розпитує їх про участь у воєнних діях на Донбасі.

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Враховуючи репутацію Бутусова і Соколової, ці звинувачення звучать абсурдно. Навряд чи обоє українських журналісти погодилися б озвучувати версію про спецоперацію українських спецслужб, підготовану в Росії. Набагато більш імовірно, що оприлюднену інформацію журналісти отримали від надійних джерел. Утім, про це ми напевно ще дізнаємося.

Крапку в потоці взаємних звинувачень може поставити слідча комісія Верховної Ради, яку вимагає утворити опозиція. Але вже зараз очевидно одне: переможцем у цій історії виявилася Москва. 32 "вагнерівці" повернені до Росії. Лукашенко проігнорував прохання офіційного Києва, поставивши під удар не лише особисті стосунки з Зеленським, але й відносини між двома країнами.

Зараз президент Білорусі публічно звинувачує Україну в можливій причетності до акцій протесту в його країні. Історія з диверсантами-"вагнерівцями" забута, наче її й не було. Москва може бути задоволена: Білорусь і Україна переживають кризу в своїх відносинах, в Києві в оточенні Зеленського шукають "руку Кремля". А тим часом російська Федеральна служба безпеки 20 серпня повідомила про затримання в Росії сімох українців-співробітників СБУ, які начебто намагалися викрасти "лідерів донецьких ополченців".

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