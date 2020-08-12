 Погана історія - Володимир Зеленський відреагував на ″вагнерівців″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2020

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Погана історія - Володимир Зеленський відреагував на "вагнерівців"

Рішення Мінська про передачу Росії запитуваних Києвом підозрюваних в участі в терористичниій організації президент України Володимир Зеленський назвав "м'яко кажучи, несправедливим".

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

"Це погана історія. Історія, в якій явно знехтували довірою, об’єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків", - прокоментував у суботу, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський рішення Білорусі щодо передачі Росії  бійців приватної військової компанії "Вагнер".

"Людей, які дійсно мають стосунок до безумовного втручання у справи як Білорусі, так і України - перш за все, України - демонстративно віддати третій стороні", - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook і додав, що, на його погляд, "це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах".

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Зеленський нагадав, що щодо бійців приватної військової компанії "Вагнер", яких нещодавно затримали у Білорусі, існували "домовленості про суто юридичний і суто об’єктивний підхід до оцінки цієї справи". Офіс Генерального прокурора України звертався до Генеральної прокуратури Білорусі щодо видачі затриманих до України. "Всім цим особам, серед яких 9 українських громадян, було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі у терористичній організації ... Білоруська сторона залишила звернення без відповіді", - пояснив Зеленський. При цьому він наголосив, що також були активні спроби по дипломатичних та особистих каналах довести білоруській стороні, чому правильно и коректно було б піти саме запропонованим Україною шляхом. 

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Підсумовуючи, Зеленський наголосив: "Вважаємо таке рішення, м'яко кажучи, несправедливим, таким, що не відповідає духу відносин між Україною та Білоруссю, заснованих на принципах поваги та взаємної допомоги".

Глава української держави застеріг владу Білорусі, щоб їй "не довелось на своїй території отримати ще один палаючий знекровлений Донбас , створити який всі ці "вагнерівці" добре вміють".

Нагадаємо, 29 липня в Білорусі затримали 33 громадян РФ та України, яких білоруська влада називала членами ПВК "Вагнер" і підозрювала в намірі організувати масові заворушення в період президентських виборів. Україна заявила, що затримані брали участь у бойових діях на Донбасі на боці самопроголошених республік. 12 серпня Офіс генерального прокурора України звернувся до генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28-ми з 33 затриманих осіб.

Між тим 14 серпня Генеральна прокуратура РФ повідомила, що 32 російських громадян повернулися до Росії. За даними "Інтерфаксу", "вагнерівців" Москві передали без жодних попередніх умов "в рамках жесту доброї волі". Їм не загрожує кримінальне переслідування в Росії.

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