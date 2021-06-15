 Зеленський заявив, що про ″вагнерівців″ у Білорусі Лукашенку розповів він | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2021

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Зеленський заявив, що про "вагнерівців" у Білорусі Лукашенку розповів він

Операція з захоплення "вагнерівців" не була операцією України, заявив Володимир Зеленський. За його словами, він був впевнений, що Білорусь передасть їх Україні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський, архівне фото

Президент України Володимир Зеленський заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак не причетний до зриву так званої операції щодо затримання "вагнерівців". Зеленський назвав ідею такої операції "ідеєю інших країн".

"До пана Єрмака нуль питань у СБУ (...) Ми з вами бачили, що відбулося в Білорусі, як посадили літак, чим це закінчилося. Чим закінчуються такі випадки (...), до якої ізоляції країни призводять такі спецоперації. Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції - це була ідея інших країн", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "1+1", оприлюдненому у четвер, 24 червня. 

За словами Зеленського, востаннє він спілкувався з Олександром Лукашенком щодо "вагнерівців", яких затримали в Білорусі і потім передали Росії.

"Коли "вагнерівці" були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, попередив його, сказав, що ми готові передати повну інформацію про цих людей", - сказав президент України.

За його словами, Лукашенко запевняв Зеленського, що "не підведе" і "розбереться". "Я був впевнений, що він передасть нам цих вбивць, але потім відбулось те, що відбулось, і це була моя остання з ним розмова", - сказав Зеленський.

Зеленський хоче винести на референдум питання про відділення ОРДЛО від України

У цьому ж самому інтерв'ю Зеленський заявив, що має намір винести на референдум питання про відділення ОРДЛО від України, якщо не буде прогресу у врегулюванні ситуації в "нормандському форматі" (за участі України, Росії, Німеччини і Франції - Ред.), а також переговорів з США, Росією та в інших альтернативних форматах.

"Стіна - це повний розрив відносин у тому або іншому вигляді. Я вважаю, що цей план може бути. Але рішення про запуск цього плану має приймати народ України (...) Якщо у нас не вийде будь-яких альтернативних домовленостей із США тепер же, з Росією тепер же, окремо з Європою і паралельно, у будь-якому випадку "нормандський формат" - буде він працювати чи ні. Якщо все це не вдасться, то про "стіну" буде голосувати народ України", - сказав Зеленський.

Зеленський про альтернативу "нормандському формату"

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що його запланована зустріч з президентом США Джо Байденом і можлива зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним стануть альтернативою "нормандського формату" або мінським домовленостями щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Сьогодні "Нормандія", спираючись на "Мінськ", або "Мінськ", спираючись на зустрічі в "Нормандії" - це єдиний документ або єдина адженда. Це правда. Її не потрібно закривати, але потрібно відкривати нову адженду. Я вважаю, зустріч з президентом Росії і моя зустріч з президентом Сполучених Штатів може дати іншу, іншу адженду у вирішенні цих питань. У будь-якому разі нам треба все зробити, спробувати", - сказав Зеленський.

Говорячи про можливу зустріч в Путіним, Зеленський зазначив, що адміністрації двох президентів вже зв'язалися і зараз "м'яч" на боці Росії. 

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