Петро Порошенко стверджує, що особисто санкціонував спецоперацію щодо "вагнерівців"

Лідер партії "Європейська солідарність" та експрезидент України Петро Порошенко заявляє, що санкціонував проведення операції українських спецслужб із затримання бійців так званої приватної військової компанії "Вагнера" ще у 2018 році.

Про це він заявив у середу, 30 грудня, у ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі", посилання на запис програми він виклав на своїй сторінці у Twitter.

"Можу сказати певний ексклюзив... Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній верховний головнокомандувач Збройних сил України, тодішній Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції", - сказав Порошенко.

При цьому він розцінив зрив операції як державну зраду та наголосив, що наполягатиме на притягненні причетних до відповідальності.

Історія із затриманням "вагнерівців"

Як повідомлялося, 29 липня у Білорусі затримали 33 членів російської приватної військової компанії "Вагнер". 12 серпня Офіс генпрокурора України звернувся до генеральної прокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 осіб із російської ПВК "Вагнер".

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"Усім 28 особам, серед яких дев'ятеро громадян України, було повідомлено про підозру в участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваним застережні заходи у вигляді тримання під вартою", - повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

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Проте 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". 18 серпня низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та головне управління розвідки міністерства оборони готували спецоперацію з затримання членів ПВК "Вагнера".

За версією ЗМІ, вони мали вилетіти з Мінська до Стамбула, але в польоті один із пасажирів повинен був імітувати погіршення стану здоров'я, через що літак мав здійснити вимушену посадку в Україні, де "вагнерівців" мали затримати.

ЗМІ стверджували, що про операцію було повідомлено президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, після чого внаслідок витоку інформації про неї довідалися російські і білоруські спецслужби.

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Інформацію спростували офіційні органи. Так, начальник головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов заявив, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнера", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розцінив інформацію про нібито причетність українських спецслужб до появи і затримання російських бойовиків у Білорусі як сплановану дезінформацію. У Службі безпеки України також спростували свою причетність до історії з появою і затриманням "вагнерівців" у Білорусі.

Bellingcat знімає фільм про історію з "вагнерівцями"

22 грудня керівник групи Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що журналісти групи Bellingcat роблять розслідування і знімають документальний фільм про операцію українських спецслужб з вивезення найманців ПВК Вагнера з Росії.

За інформацією Грозєва, операція, яку українська влада заперечує, була. І закінчилася не зовсім провалом - провалилася тільки остання фаза, імовірно тому, що українська влада вирішила відкласти її на кілька днів. При цьому розслідувач не назвав джерело своєї інформації.