Сергій Жадан - український письменник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Жадан".

Сергій Жадан народився на Луганщині, живе в Харкові. Як письменника Сергія Жадана добре знають і за межами України. У Німеччині в 2014 році Жадану та його перекладачам присудили премію Brücke Berlin за німецький переклад роману "Винахід джазу в Донбасі" (українська назва - "Ворошиловград"). Загалом німецькою вийшли п’ять романів, вірші й оповідання Жадана. До ФРН він привозить і панк-концерти разом із "Собаками в космосі". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.