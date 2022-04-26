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Сергій Жадан

Сергій Жадан - український письменник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Жадан".

Сергій Жадан народився на Луганщині, живе в Харкові. Як письменника Сергія Жадана добре знають і за межами України. У Німеччині в 2014 році Жадану та його перекладачам присудили премію Brücke Berlin за німецький переклад роману "Винахід джазу в Донбасі" (українська назва - "Ворошиловград"). Загалом німецькою вийшли п’ять романів, вірші й оповідання Жадана. До ФРН він привозить і панк-концерти разом із "Собаками в космосі". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сергій Жадан: У нас вибору немає - потрібно перемагати (відео)

Сергій Жадан: "У нас вибору немає - потрібно перемагати" (відео) 26.04.2022

Письменник Сергій Жадан в інтерв'ю DW розповів про те, як волонтерить у Харкові, чому харків'яни переходять на українську мову і як Україна позиціонує себе у світі після повномасштабного вторгнення РФ.
Сергій Жадан про Харків, допомогу ЗСУ і роль письменника в часи війни (25.04.2022)

Сергій Жадан про Харків, допомогу ЗСУ і роль письменника в часи війни (25.04.2022) 25.04.2022

Український письменник Сергій Жадан в інтерв'ю DW розповів, чому не покинув Харків, а разом з волонтерами допомагає ЗСУ, чи варто критикувати владу у часи війни і яка допомога від ФРН потрібна для перемоги України.
Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури

Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури 14.03.2022

Українця номінувала Польська академія наук. "Вільна Україна багато в чому говорить та думає словами Жадана", - йдеться у заяві академії.
Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну

Митці закликали світових лідерів запобігти нападу на Україну 13.02.2022

Українські та світові митці виступили проти війни в Україні. У німецькому Кельні пройшла акція "Make Art not War".
Сергій Жадан: Під боком у Мінотавра

Сергій Жадан: Під боком у Мінотавра 06.12.2021

"Одна річ, коли не знаєш, чого чекати від ворога, який веде війну на винищення твоєї країни, зовсім інша річ - коли немає довіри до власної влади", - Сергій Жадан, спеціально для DW.
Ребрендінг класики: Жадан робить з Брехта рок-зірку в Україні

Ребрендінг класики: Жадан робить з Брехта рок-зірку в Україні 14.09.2021

В Україні вийшла невеличка поетична збірка, яка просто не має права залишитись непоміченою. Сергій Жадан переклав вірші Бертольта Брехта.

Меридіан у Чернівцях - це наша гра!

"Меридіан" у Чернівцях - це наша гра! 04.09.2021

Літературний фестиваль зробив ставку на атмосферу Чернівців і не помилився. Про родзинки і цікавинки 12-го фестивалю Meridian Czernowitz, який нині триває у буковинській метрополії, пише критикиня Ганна Улюра.
Директорці фестивалю Meridian Czernowitz вручили орден від президента ФРН

Директорці фестивалю Meridian Czernowitz вручили орден від президента ФРН 03.09.2021

Українці Євгенії Лопаті у день відкриття в Чернівцях 12-го поетичного фестивалю вручили найвищу цивільну відзнаку Німеччини.

Сергій Жадан: Від одного до тридцяти

Сергій Жадан: Від одного до тридцяти 19.08.2021

"Підбивати підсумки, складати топи й говорити про успіхи та перемоги є, як на мене, доброю терапією для суспільства, яке постійно перебуває в силовому полі зради і поразки", - Сергій Жадан, спеціально для DW.
Десять історій про те, як сучукрліт обживав Німеччину

Десять історій про те, як сучукрліт обживав Німеччину 22.07.2021

Українська проза, видана у 2001-2021 роках, місцем дії якої є Німеччина. Як змінились сюжети за 20 років?
Сергій Жадан: Янголи шкільних коридорів

Сергій Жадан: Янголи шкільних коридорів 23.04.2021

"Дорослий світ часто доволі неприємний на дотик, але багато чого залежить від тебе. І добре, коли ці речі пояснюються не лише вдома, але й в шкільних коридорах і на уроках", - Сергій Жадан, спеціально для DW.

Коментар: Пристрасті за правописом, або Сезонне загострення

Коментар: Пристрасті за правописом, або Сезонне загострення 30.01.2021

Річ, звісно, не в тому, чи хочуть українці вживати фемінітиви - це історія про те, що мову в Україні й далі використовуватимуть в політичних іграх, вважає Сергій Жадан.

Коментар: І не кажіть, що вас не попереджали. Підсумки 2020 року

Коментар: І не кажіть, що вас не попереджали. Підсумки 2020 року 28.12.2020

Пандемія не стала для нас жодним переходом, жодним етапом. Головним уроком ковідного 2020 року є наше фатальне невміння робити висновки й учитися на власних провалах, вважає Сергій Жадан.
До 100-річчя Пауля Целана: есеї

До 100-річчя Пауля Целана: есеї 17.12.2020

Deutsche Welle та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв українських та німецьких авторів до 100-річчя Пауля Целана.
Сергій Жадан до 100-річчя Пауля Целана: Троянди мають шанс

Сергій Жадан до 100-річчя Пауля Целана: Троянди мають шанс 29.11.2020

"Пограничний емоційний стан, особливий рівень заглибленості, коли самотність можна відчути на доторк, а мовчання пропікає шкіру". DW та Meridian Czernowitz презентують серію есеїв до 100-річчя Пауля Целана.
Харків і місцеві вибори: реванш сепаратистів неможливий? (відео)

Харків і місцеві вибори: реванш сепаратистів неможливий? (відео) 22.10.2020

Місцева влада, за якої Харків ледь не став столицею самопроголошеної "ХНР", не змінюється останні 10 років. Чи є ризик, що після місцевих виборів у місті знов активізуються проросійські сили? Репортаж DW з Харкова.

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