Місцеві вибори у Маріуполі: чи загрожує реванш сепаратистів? (відео)

Про мітинги сепаратистів та вуличні бої навесні 2014 року в Маріуполі нині нагадують лише спалена міська рада та зруйнована будівля управління поліції. Шість років потому півмільйонне місто на Азовському морі оговталось від війни, а політичні баталії тут ведуться не зі зброєю в руках, а на білбордах. Фаворит на виборах міського голови у Маріуполі - чинний мер міста Вадим Бойченко. До обрання у 2015 році він працював топменеджером на Металургійному комбінаті імені Ілліча, який входить у групу "Метінвест" олігархів Ріната Ахметова і Вадима Новинського. У місті Вадим Бойченко - фігура вкрай популярна... Дивіться у репортажі DW:



