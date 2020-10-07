Місцеві вибори у Маріуполі: чи загрожує реванш сепаратистів? (відео)

Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів - у репортажі DW.
Про мітинги сепаратистів та вуличні бої навесні 2014 року в Маріуполі нині нагадують лише спалена міська рада та зруйнована будівля управління поліції. Шість років потому півмільйонне місто на Азовському морі оговталось від війни, а політичні баталії тут ведуться не зі зброєю в руках, а на білбордах. Фаворит на виборах міського голови у Маріуполі - чинний мер міста Вадим Бойченко. До обрання у 2015 році він працював топменеджером на Металургійному комбінаті імені Ілліча, який входить у групу "Метінвест" олігархів Ріната Ахметова і Вадима Новинського. У місті Вадим Бойченко - фігура вкрай популярна... Дивіться у репортажі DW:
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