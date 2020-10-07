 Місцеві вибори у Маріуполі: чи загрожує реванш сепаратистів? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.10.2020

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Політика й суспільство

Місцеві вибори у Маріуполі: чи загрожує реванш сепаратистів? (відео)

Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів - у репортажі DW.

За чинного мера Маріуполя готові проголосувати близько сімдесяти відсотків виборців (DW)

За чинного мера Маріуполя готові проголосувати близько сімдесяти відсотків виборців

Про мітинги сепаратистів та вуличні бої навесні 2014 року в Маріуполі нині нагадують лише спалена міська рада та зруйнована будівля управління поліції. Шість років потому півмільйонне місто на Азовському морі оговталось від війни, а політичні баталії тут ведуться не зі зброєю в руках, а на білбордах. Фаворит на виборах міського голови у Маріуполі - чинний мер міста Вадим Бойченко. До обрання у 2015 році він працював топменеджером на Металургійному комбінаті імені Ілліча, який входить у групу "Метінвест" олігархів Ріната Ахметова і Вадима Новинського. У місті Вадим Бойченко - фігура вкрай популярна... Дивіться у репортажі DW:


 

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