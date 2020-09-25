Фактчек DW: Чи каже Зеленський правду про захворюваність через місцеві вибори (відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що якби не місцеві вибори, то захворювань на Covid-19 в Україні було б менше. Чи справді проведення виборів сприяє поширенню коронавірусу? DW зробила фактчек.
Вочевидь, адресати цієї заяви - так звані мери-бунтарі "червоних зон" - Тернополя, Івано-Франківська, Калуша і Коломиї, які в суді оскаржили запровадження в їхніх містах суворіших обмежень. За логікою президента, ці мери підбурюють населення до недотримання карантинів і шкодять боротьбі з епідемією. Мовляв, це прояв передвиборчого популізму.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі вже 29 днів немає "бойових втрат" серед українських військовослужбовців. Чи відповідає це дійсності? DW зробила фактчек.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що до анексії Крим більше перераховував грошей до бюджету України, ніж потім отримував назад у вигляді дотацій. Чи насправді це так, перевіримо у фактчеку DW.