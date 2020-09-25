Фактчек DW: Чи каже Зеленський правду про захворюваність через місцеві вибори (відео)

Вочевидь, адресати цієї заяви - так звані мери-бунтарі "червоних зон" - Тернополя, Івано-Франківська, Калуша і Коломиї, які в суді оскаржили запровадження в їхніх містах суворіших обмежень. За логікою президента, ці мери підбурюють населення до недотримання карантинів і шкодять боротьбі з епідемією. Мовляв, це прояв передвиборчого популізму.





