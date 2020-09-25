 Фактчек DW: Чи каже Зеленський правду про захворюваність через місцеві вибори (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.09.2020

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Політика й суспільство

Фактчек DW: Чи каже Зеленський правду про захворюваність через місцеві вибори (відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що якби не місцеві вибори, то захворювань на Covid-19 в Україні було б менше. Чи справді проведення виборів сприяє поширенню коронавірусу? DW зробила фактчек.

Володимир Зеленський: Я вам правду кажу!

Володимир Зеленський: "Я вам правду кажу!"

Вочевидь, адресати цієї заяви - так звані мери-бунтарі "червоних зон" - Тернополя, Івано-Франківська, Калуша і Коломиї, які в суді оскаржили запровадження в їхніх містах суворіших обмежень. За логікою президента, ці мери підбурюють населення до недотримання карантинів і шкодять боротьбі з епідемією. Мовляв, це прояв передвиборчого популізму. 



 

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