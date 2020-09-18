 Як ″задобрюють″ виборців перед місцевими виборами (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.09.2020

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Політика й суспільство

Як "задобрюють" виборців перед місцевими виборами (відео)

Безкоштовні кавуни, спільні прибирання та навіть молебні. Агітувати виборців політики почали ще до офіційного старту виборчої кампанії. Коли "задобрювання" виборців незаконне і чи впливає підкуп виборців на їхній вибір?

Вибори в Україні

"Креатив" перед місцевими виборами в Україні вже є традиційним. Нині ж мотивація політиків, схоже, зашкалює. Адже внаслідок децентралізації місцеві можновладці отримали більше повноважень. Зріс і бюджет громад, яким вони можуть розпоряджатися. Тож, аби отримати доступ до "годівнички", деякі політики часу не гаяли і  почали агітацію ще задовго до офіційного старту виборчої кампанії 5 вересня. Ось, як це відбувається, і чи "ведуться" виборці?  

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Безкоштовні кавуни, спільні прибирання та навіть молебні. Агітувати виборців політики почали задовго до офіційного старту виборчої кампанії, і креативу їм не бракує. Коли "задобрювання" виборців незаконне і чи впливає підкуп виборців на їхній вибір?

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Докладно

Вибори в Україні

Як "задобрюють" виборців перед місцевими виборами (відео)

Безкоштовні кавуни, спільні прибирання та навіть молебні. Коли "задобрювання" виборців незаконне?  

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