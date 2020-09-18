Як "задобрюють" виборців перед місцевими виборами (відео)

Безкоштовні кавуни, спільні прибирання та навіть молебні. Агітувати виборців політики почали ще до офіційного старту виборчої кампанії. Коли "задобрювання" виборців незаконне і чи впливає підкуп виборців на їхній вибір?
"Креатив" перед місцевими виборами в Україні вже є традиційним. Нині ж мотивація політиків, схоже, зашкалює. Адже внаслідок децентралізації місцеві можновладці отримали більше повноважень. Зріс і бюджет громад, яким вони можуть розпоряджатися. Тож, аби отримати доступ до "годівнички", деякі політики часу не гаяли і почали агітацію ще задовго до офіційного старту виборчої кампанії 5 вересня. Ось, як це відбувається, і чи "ведуться" виборці?
Напередодні місцевих виборів Володимир Зеленський розпочав активне турне регіонами, де представляє кандидатів від "Слуги народу". Експерти нарікають на порушення президентом міжнародних виборчих стандартів.
Марина Порошенко балотуватиметься до Київської міської ради, очоливши список "Євросолідарності". Утім, на виборах мера столиці "Євросолідарність" підтримуватиме чинного міського голову Віталія Кличка.
Віталій Кличко також очолив список партії "УДАР" на виборах до Київради. Під другим номером у списку - ексгравець київського "Динамо" і збірної України з футболу Олександр Шовковський.
Через коронавірус Україна розділена на зони. У "червоній" опинилися Тернопіль і Луцьк. Там мають знову закрити кафе та зупинити громадський транспорт. Місцева влада категорично проти. Як каратимуть за непослух Києву?