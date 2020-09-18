Як "задобрюють" виборців перед місцевими виборами (відео)

"Креатив" перед місцевими виборами в Україні вже є традиційним. Нині ж мотивація політиків, схоже, зашкалює. Адже внаслідок децентралізації місцеві можновладці отримали більше повноважень. Зріс і бюджет громад, яким вони можуть розпоряджатися. Тож, аби отримати доступ до "годівнички", деякі політики часу не гаяли і почали агітацію ще задовго до офіційного старту виборчої кампанії 5 вересня. Ось, як це відбувається, і чи "ведуться" виборці?