Віталія Кличка висунули кандидатом у мери Києва

Партія "УДАР" висунула чинного мера Києва Віталія Кличка кандидатом на посаду міського голови столиці на виборах, які мають відбутися 25 жовтня. Відповідне рішення ухвалене на зборах Київської міської місцевої організації партії в п'ятницю, 18 вересня.

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За відповідне рішення віддали голоси усі 35 учасників зборів. Також Віталій Кличко очолив список партії на виборах до Київради, під другим номером у списку до Київради йде колишній воротар київського "Динамо" і збірної України з футболу Олександр Шовковський.

Що знову обіцяв Кличко

Під час виступу Віталій Кличко запевнив, що наприкінці наступного року буде здано дві станції метро на Виноградар, добудовано Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, а також розпочнеться будівництво метро на Троєщину, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". Він також стверджує, що в останні роки у столиці відремонтовано 110 кілометрів доріг.

Нагадаємо, про підтримку Кличка на виборах мера заявила партія "Європейська солідарність", водночас список політсили до Київради очолила Марина Порошенко, дружина колишнього президента України.

Кандидатом на посаду мера Києва від партії "Голос" є відомий телеведучий Сергій Притула, а від партії "Слуга народу" - народна депутатка Ірина Верещук, ексголова міста Рава-Руська Львівської області.