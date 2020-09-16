 Марина Порошенко очолила список ″Євросолідарності″ на виборах до Київради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2020

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Новини

Марина Порошенко очолила список "Євросолідарності" на виборах до Київради

Марина Порошенко балотуватиметься до Київської міської ради, очоливши список "Євросолідарності". Утім, на виборах мера столиці "Євросолідарність" підтримуватиме чинного міського голову Віталія Кличка.

Марина і Петро Порошенки

Марина (ліворуч) і Петро Порошенки (архівне фото)

Дружина п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Марина Порошенко очолила список "Євросолідарності" на виборах до Київської ради. Таке рішення було ухвалене в середу, 16 вересня, на конференції Київської міської організації цієї політичної сили.

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Марина Порошенко у виступі зазначила, що вона "не почувається політиком", запевнивши водночас, що їй "не байдуже, (…) як розвиватиметься наша столиця", цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Марина Порошенко представила також першу п'ятірку партійного списку кандидатів у депутати Київської міської ради. До нього ввійшли секретар Київради Володимир Прокопів, юрист і правозахисник Леонід Ємець, лідерка молодіжної "Євросолідарності" Дінара Габібуллаєва, ветеран і волонтер Олександр Погребиський.

Тим часом голова Київської міської організації Володимир Прокопів заявив, що ця політсила підтримуватиме на виборах мера Києва чинного міського голову Віталія Кличка.

Нефьодов очолив список "Голосу" в Київраду

Цього ж дня колишній глава Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що балотуватиметься на майбутніх виборах до Київської міської ради від партії "Голос". "Настав час вийти за межі зони комфорту - я йду під №1 на вибори в Київраду з командою "Голос", - написав Нефьодов у соцмережі Facebook.

Він пояснив своє рішення тим, що визнає за потрібне присвячувати частину життя громадській діяльності з метою покращити країну. "Тож логічно спробувати щось змінити в місті, де я народився і живу", - зазначив Нефьодов. Він також запевнив, що воліє, аби Київ "реалізував свій потенціал і став сучасним і комфортним для людей містом".

Нагадаємо, кандидатом на посаду мера від партії "Голос" є відомий телеведучий Сергій Притула.

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