Передвиборчі гастролі Зеленського: чи має президент право агітувати

За останній місяць президент України Володимир Зеленський здійснив понад десять робочих поїдок у різні області України, представляючи команди партії "Слуга народу" на місцевих виборах-2020. Ці візити відбуваються за приблизно однаковим сценарієм. Поміж урочистостей та відвідувань заводів, дитячих садків та відремонтованих доріг, глава держави бере участь у партійних заходах. Де-юре, під час них відбувається презентація так званих "Стратегій розвитку" регіонів. Де-факто, президент особисто агітує за кандидатів у мери та депутати місцевих рад на виборах, які відбудуться 25 жовтня.

Президент як VIP-агітатор

Представлення кандидатів президентом у регіонах відбувається у робочий час, сам Зеленський виступає на брендованій гаслами "Зе! місцеві" сцені, а висвітлення інформації про такі заходи відбувається на медійних майданчиках глави держави - офіційному сайті та сторінках у соцмережах.

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Такі дії є неприпустимими із точки зору міжнародних виборчих стандартів, наголошує у розмові з DW радниця з юридичних питань громадянської мережі "Опора" Ольга Коцюруба. "Фактично президент є VIP-агітатором, що створює нерівність умов. Загалом, якщо одна з партій отримує у зв'язку із спорідненістю з владою додаткові бонуси, то міжнародною спільнотою це сприймається як адміністративний ресурс", - стверджує експертка.

Вона звертає увагу на те, що на таких партійних заходах Зеленський є ключовою фігурою і фактично проводить агітацію за кандидатів. "Немає порушення, якщо президент в свій вільний час прийшов на партійний захід, він має право це зробити. Але якщо президент є центром партійного заходу, то тут виникають питання", - каже юристка. Разом з тим, прямого порушення в таких діях президента, відповідно до українського законодавства, немає, можна говорити лише про невідповідність міжнародним стандартам, підкреслює представниця "Опори".

"Президент України як громадянин може вільно агітувати за або проти. Але якщо він це робить під час виконання службових обов'язків, то яким чином це класифікувати? На жаль, чіткої відповіді законодавство нам не дає, тут утворена така собі сіра зона", - коментує експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ Олександр Марусяк.

Він пояснює, що, відповідно до Виборчого кодексу, наразі немає ані прямої заборони, ані дозволу щодо агітації президентом. Окрім того, за словами експерта, в Україні на законодавчому рівні врегульовані не усі питання щодо статусу і повноважень інституту президента, тому і виникають дискусії у трактуванні певних понять, як-от поведінка під час виборчої кампанії. "Це питання морально-етичне і кожен президент любив цим погрішити, попередній так само це робив. На жаль, це загальна тенденція в нашому виборчому процесі. Вона можлива через те, що низка питань у нас умисно проігноровані у законодавстві. Особисто я вважаю, що президент мав би утримуватися від агітації, оскільки у нього все-таки державний пост, він не є винятково політичною фігурою", - коментує Марусяк.

Ціна агітаційних турів

Концентрація робочих візитів у передвиборний період викликає чимало запитань у громадській організації "Комітет виборів України" (КВУ). "Є всі ознаки того, що проводиться агітація, в тому числі із залученням коштів платників податків. Бо з державного бюджету оплачується авіатранспорт, проживання, харчування, державна охорона і низка інших видатків", - коментує у розмові з DW голова КВУ Олексій Кошель.

На його переконання, президент Зеленський повинен більш ефективно використовувати робочий час. "Йдеться не лише про нього, а і про робочий час цілої команди, коли використовуються серйозні ресурси. Скажімо, згідно з відкритими даними, один авіапереліт коштує в середньому 250 тисяч гривень. А разом з президентом приїжджають високопосадовці представники команди", - коментує експерт. За його словами, такі тенденції можуть призвести до того, що міжнародні моніторингові організації відзначать використання адміністративного ресурсу під час виборчого процесу, що становитиме "досить поганий репутаційний сигнал для країни".

Окрім того, Олексій Кошель засуджує використання так званої технології "червоних стрічок", коли глава держави бере участь у заходах поза його компетенцією. Сам президент нерідко наштовхується на критику своєї активності в регіонах. Під час поїздки до Сумської області на початку вересня він так відповів на питання місцевого журналіста про мету своїх поїздок: "Згідно з Конституцією, мене обрав народ України, і я відповідальний за те, що будується в країні. Так, це не мої повноваження, але я хочу відповідати за те, що у нас відбувається. І це - найголовніше повноваження президента".

Ольга Коцюруба із "Опори" зазначає, що наразі в Україні спостерігається злиття держави і політичної партії, коли "немає чіткого розмежування, де власне діяльність і здобутки політичної партії, а де діяльність влади, яка здійснюється за кошти платників податків, і є прямою функцією цих органів влади".

"Фішечка" Зеленського: наслідування попередників

Поїздки країною для агітації за свою політичну силу робили усі українські президенти, нагадує політолог, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. Однак він наголошує, що саме відмова від практик попередників було однією із обіцянок Володимира Зеленського. "Він обіцяв радикальний розрив з минулим, це була, за його власними словами, його "фішечка" - що він діаметрально інший і відрізняється, а виявляється, що не відрізняється. Інший момент, це робиться неприховано і дуже нахабно", - дивується експерт. На його думку, у діях президента Зеленського наразі простежується "комплекс месіанства". "Йому підкидають це люди навколо нього, називаючи то "духовним лідером", то "одним із найвидатніших діячів сучасності", - переконаний експерт.

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У КВУ також звертають увагу на те, що президент є нині ключовою персоною у партії "Слуга народу" на місцевих виборах. Зокрема, через його особисте погодження відбувається відбір кандидатів на мери міст. "Наприклад, Ірина Верещук у Києві розпочинає виборчу кампанію із того, що вона є погодженим кандидатом, і її підтримує і партія, і президент, і парламентська більшість", - коментує Кошель.

Про підтримку Верещук для участі на виборах мера столиці йдеться, зокрема, і на офіційному сайті президента. За словами експерта, такі прийоми можуть незначно підсилити позиції "слуг народу" напередодні виборів за рахунок рейтингу та особистого бренду Зеленського. Однак він підкреслює, що, попри відсутність правових наслідків, такі прийоми особистої агітації "не відповідають духу і принципам закону, стандартам демократичних виборів".