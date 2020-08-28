"Слуга народу" визначилася з кандидатами у мери обласних центрів

Партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" визначилася із кандидатами у мери обласних центрів країни на майбутніх місцевих виборах. Імена кандидатів було оголошено під час сьомого позачергового з'їзду політичної сили в Києві, що відбувся в понеділок, 31 серпня.

Зокрема, на крісло міського голови Харкова претендуватиме голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, Дніпра - головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, Запоріжжя - перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Тишечко, Львова - депутат Львівської міської ради Тарас Кльофа.

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За Одесу від "Слуги народу" побореться гуморист

В Одесі від "Слуги народу" за крісло мера змагатиметься гуморист Олег Філімонов. Спілкуючись із журналістами під час з'їзду, він заявив, що балотуватися у мери міста йому запропонував особисто Зеленський.

Також на з'їзді кандидаткою у мери Києва назвали народну депутатку Ірину Верещук. У липні вона перемогла на праймеріз фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. Серед її опонентів були депутати Микола Тищенко і Олександр Дубінський.

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Від "Слуги народу" в мери Києва балотуватиметься Ірина Верещук (у центрі)

Зеленський каже про "дуже важливі" вибори

На партійному з'їзді виступив також і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що майбутні місцеві вибори будуть дуже важливими, складними і визначальними. "Ми точно знаємо, що наша країна може бути успішною тільки тоді, коли успішним будемо кожен регіон нашої України", - сказав Зеленський, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Він також заявив, що поки не має наміру розпускати парламент країни. "Рік тому, в перший день вашої роботи під куполом я сказав, що ця Верховна Рада точно увійде в історію України, але, правда, є два варіанти: як парламент, який зробив усе, що не зробили політики за всі 28 років, або як парламент, який проіснував менше всього. Чи можна сказати, що ви вже пройшли перший шлях? Поки що ні. Але ключове, мені здається, слово "поки що". Чи можна сказати, що ви рухаєтеся до другого сценарію? Поки що також ні, слава богу. Але ключове - "поки що"", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня поточного року.