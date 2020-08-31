Стопами Зеленського: за крісла мерів в Україні змагатимуться шоумени

Політичні сили в Україні уже на повну представляють своїх кандидатів на місцеві вибори-2020, які відбудуться 25 жовтня, - хоча офіційно виборчий процес стартує 5 вересня, а його учасників реєструватимуть до кінця місяця. DW з'ясовувала, хто претендує на крісла мерів та чим вирізнятимуться цьогорічні виборчі перегони.

Гумористи і ноунейми від "Слуги народу"

Першими повний список усіх кандидатів у мери обласних центрів оголосили у президентській партії "Слуга народу". Серед доволі строкатого переліку учасників знайшлося місце кільком колегам колишнього коміка, а тепер президента Володимира Зеленського. Це артист Олег Філімонов, який спробує скласти конкуренцію нинішньому меру Одеси Геннадію Труханову. Філімонова знають віддавна передусім як учасника команди "Одеські джентельмени" гумористичного шоу "КВН" та ведучого популярної свого часу телепередачі "Джентльмен-шоу". Два місяці тому президент присвоїв йому звання народного артиста України. За словами кандидата, піти на вибори йому особисто запропонував сам Зеленський.

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Віктор Гевко - ще один актор комедійного жанру, який балотуватиметься в мери Тернополя. Він відомий участю у низці гумористичних проєктів Зеленського, зокрема є учасником студії "Квартал 95". За посаду мера Гевко змагатиметься, намагаючись "посунути" теперішнього міського голову - свободівця Сергія Надала. Брат Гевка Володимир є народним депутатом від "Слуги народу". Решта кандидатів від президентської сили - це здебільшого невпізнавані фігури без політичного і управлінського досвіду: підприємці, громадські діячі, лікарі та викладачі. Хоча ще донедавна мерські перегони у різних містах пророчили таким шоуменам, як Микола Тищенко, Олександр Скічко та Юрій Коряченков (Юзік).

У Києві уже наприкінці серпня по місту розставлені бігборди на місцеві вибори

Зрештою, майже усі представники від "Слуги народу" наразі мають досить примарні шанси на перемогу й у політсилі більше розраховують завести якнайбільше депутатів до місцевих рад, кажуть опитані DW експерти.

Ведучі проти Кличка

Водночас медійна упізнаваність та приклад Володимира Зеленського підштовхують до великої політики інших артистів. Так, від партії "Голос", яку у березні залишив її лідер Святослав Вакарчук, у мери Києва балотується телеведучий Сергій Притула. Під час парламентських виборів він був номером 30 у списку партії, однак його місце виявилося непрохідним. Зараз Притула став головною сенсацією від "Голосу" на місцевих виборах. Загалом від цієї політсили у мери йтимуть 15 кандидатів, їх імена оголосять упродовж вересня.

Притула уже заявив, що не збирається поєднувати творчість і політику, і вже оголосив про завершення акторської кар'єри. Його ймовірним опонентом є телеведучий Андрій Пальчевський, який уже розгорнув активну передвиборну кампанію у столиці. За даними соціологічних досліджень Центру Разумкова за серпень, він посідав друге місце у рейтингу після мера Віталія Кличка (36 проти 8 відсотків відповідно серед усіх опитаних). При цьому у першій п'ятірці з приблизно однаковими шансами ексголова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов, кандидатка від "Слуги народу" Ірина Верещук та Сергій Притула (7, 5,5 та 5 відсотків відповідно).

Експерти кажуть, що Пальчевський розминається до парламентських виборів

Анлрій Пальчевський майже десять років працює на українському телебаченні у різних рейтингових проєктах, має авторські програми та виступає як експерт у різних політичних шоу. Окрім того він є власником медичного центру "Євролаб", де перед президентськими виборами здавав свої аналізи Володимир Зеленський. Цей факт дозволяв свого часу припустити товариські відносини між президентом та Пальчевським. Однак наразі цей кандидат та створена ним партія "Перемога Пальчевського" може повернути свою діяльність ще в будь-який бік, коментує DW директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала. Він звертає увагу, що зараз Пальчевський розгорнув бордову кампанію не лише у столиці та Київській області, а й у всій країні. "Я думаю, що насправді він готується на парламентські вибори, а це такий пробний варіант. Люди, які вкладають у нього гроші, просто дивляться, чи "вистрілить" цей кандидат", - пояснює політолог.

Нові обличчя та старі методи

Ключовою передумовою того, що в Україні на виборах з'являються такі кандидати, як Зеленський, Притула, Пальчевський чи Філімонов, є постійний запит на нові обличчя, вважає аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок. "Виборці насправді переважно не довіряють нікому зі старих політиків. Незалежно від того, чи це Петро Порошенко, чи Юлія Тимошенко, старим політикам українці не схильні довіряти. Тому є запит на оновлення, і він конвертується у появу таких кандидатів. Інша історія, що за рік в парламенті багато нових облич себе фактично дискредитували", - каже аналітик.

Водночас аналітик КВУ зауважує, що ідея нових облич набагато гірше працює на місцевих виборах у порівнянні з парламентськими. Власна популярність чи рейтинг Зеленського навряд допоможе кандидатам у мери, прогнозує фахівець. "Коли ми говоримо про місцеву владу, то все-таки потрібно розбиратися в комунальних послугах, міському транспорті, знати, звідки можна залучати кошти, як відремонтувати дороги тощо. Тому специфіка місцевих кампаній не надто підходить для нових облич, у яких зараз мало реальних шансів перемогти типових мерів-господарників", - каже Рибачок. За його словами, решта політсил використовують доволі очікувані стратегії у передвиборних кампаніях, які "дуже схожі до того, що було на останніх парламентських виборах".

Водночас Віталій Бала застерігає, що головним технологічним інструментом можуть стати силові структури. "Ще до початку старту виборчої кампанії ми бачили серйозне протистояння між міськими головами і центральною владою. Зокрема, з президентом Зеленським. Він давав їм характеристики, називаючи сепаратистами і бандитами без вироку суду. Ми бачили відкриття кримінальних справ, відсторонення деяких міських голів. Можуть бути випадки, коли міських голів можуть знімати з реєстрації або навіть не допускати", - прогнозує експерт. На його думку, на українських виборців чекає дуже "напружена та нечистоплотна" передвиборна гра.