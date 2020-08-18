ЦВК України оголосила дату початку виборчого процесу місцевих виборів

Центральна виборча комісія (ЦВК) України в неділю, 30 серпня, оголосила, що виборчий процес місцевих виборів в країні почнеться 5 вересня.

"30 серпня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого комісія оголосила з 5 вересня 2020 початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року", - йдеться в повідомленні ЦВК.

При цьому комісія взяла до уваги постанову Верховної Ради України від 15 липня 2020 року "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році", постанови ЦВК "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020", "Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020" та "Про призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року".

Нагадаємо, що 30 липня набула чинності постанова Верховної Ради України про призначення виборів до органів місцевого самоврядування на неділю, 25 жовтня. Передбачено, що цього дня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на всій території України, крім анексованого Росією Криму та непідконтрольних Києву територій Донбасу. На засіданні 8 серпня ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів.