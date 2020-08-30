Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Виборчий кодекс України

Виборчий кодекс України регулює проведення й підготовку різних видів виборів в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "виборчий кодекс України".

Виборчий кодекс України було ухвалено 2019 року. Відповідний законопроєкт було подано на розгляд в 2015 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЦВК України оголосила дату початку виборчого процесу місцевих виборів

ЦВК України оголосила дату початку виборчого процесу місцевих виборів 30.08.2020

Центральна виборча комісія України оголосила 5 вересня датою початку виборчого процесу місцевих виборів у країні.
Рада 30 квітня не планує розглядати призначення Саакашвілі

Рада 30 квітня не планує розглядати призначення Саакашвілі 29.04.2020

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 30 квітня не планує розглядати призначення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єра.
Президент України підписав Виборчий кодекс

Президент України підписав Виборчий кодекс 28.12.2019

Президент України Володимир Зеленський підписав Виборчий кодекс, який передбачає проведення парламентських виборів у 27 виборчих регіонах. Раніше Верховна Рада погодилася з усіма 17 пропозиціями від президента.
Рада підтримала пропозиції Зеленського до Виборчого кодексу

Рада підтримала пропозиції Зеленського до Виборчого кодексу 19.12.2019

Верховна Рада України підтримала пропозиції президента Володимира Зеленського до Виборчого кодексу та ухвалила його в цілому. Кодекс передбачає проведення парламентських виборів у 27 виборчих регіонах.
Гальмівний супорт: що спиняє виборчу реформу в Україні

Гальмівний супорт: що спиняє виборчу реформу в Україні 19.09.2019

Володимир Зеленський ветував Виборчий кодекс з "відкритими списками", на ухваленні якого наполягав, щойно став президентом. То ж чого чекати від нової влади?

Зеленський ветував Виборчий кодекс, ухвалений попередньою Радою

Зеленський ветував Виборчий кодекс, ухвалений попередньою Радою 14.09.2019

На думку президента Володимира Зеленського, ухвалений попередньою Верховною Радою Виборчий кодекс фактично зберігає стару виборчу систему, в якій обрання депутатів відбувається за закритими партійними списками.

Що треба знати про новий Виборчий кодекс

Що треба знати про новий Виборчий кодекс 11.07.2019

11 липня Верховна Рада України схвалила новий Виборчий кодекс. DW розповідає про те, які зміни цей документ вносить до процедури та порядку голосування на виборах.

Парубій: Рада може розглянути відкриті списки наступного тижня

Парубій: Рада може розглянути "відкриті списки" наступного тижня 27.05.2019

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що депутати ухвалять у другому читанні та в цілому проект Виборчого кодексу, який передбачає відкриті списки партій.

Як кандидати однаковими гаслами виборців агітують (20.03.2019) 20.03.2019

Підвищити зарплати, пенсії та зменшити тарифи - це типовий перелік гасел, які більшість кандидатів використовують на всіх виборах. То як же вибирати поміж них?

Вибори президента: 5 порушень, за які вас можуть покарати (18.03.2019) 18.03.2019

Незаконна агітація, підкуп, перешкоджання реалізації виборчого права - це не повний перелік порушень, за що виборця можуть покарати штрафом або навіть позбавити волі.

Підкуп виборців в Україні: взяв гречку - сів за ґрати

Підкуп виборців в Україні: взяв гречку - сів за ґрати 13.04.2018

6 років ув'язнення за підкуп виборців, 2 роки - за прийняття підкупу виборцем. Так уряд України хоче посилити відповідальність за порушення на виборах. Адже за минулі маніпуляції жоден порушник у в'язниці не опинився.
Верховна Рада підтримала у першому читанні проект Виборчого кодексу

Верховна Рада підтримала у першому читанні проект Виборчого кодексу 07.11.2017

Проект Виборчого кодексу об'єднує 5 законів, передбачає регіональні відкриті списки та 4-відсотковий прохідний бар'єр до парламенту.
Виборче законодавство в Україні: забута реформа

Виборче законодавство в Україні: забута реформа 21.10.2016

Ухвалити виборчий кодекс та заборонити передвиборчу політичну рекламу вимагають від української влади громадські активісти. Вони наголошують, що без цих змін Україна "ходитиме по колу".