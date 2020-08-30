Виборчий кодекс України регулює проведення й підготовку різних видів виборів в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "виборчий кодекс України".

Виборчий кодекс України було ухвалено 2019 року. Відповідний законопроєкт було подано на розгляд в 2015 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.