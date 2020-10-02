Чому контрабанда на Закарпатті переживе ще не одного президента (відео)

Побороти контрабанду та очистити митницю від хабарників і корупціонерів - з такими гучними закликами до Закарпаття періодично приїздить нове керівництво країни. Що змінилось за рік після візиту президента Зеленського?
Кожна нова влада оголошує себе борцем з корупцією. І команда Володимира Зеленського не стала винятком. У липні 2019-го президент побував на Закарпатті, аби заявити про свої наміри побороти корупцію на кордоні. На митниці, зокрема, очільник країни перевіряв роботу сканувальних систем, які закупила попередня влада, але так і не запустила. Тоді Зеленський закликав усіх, хто не хоче працювати чесно, звільнятися. Минув рік, і керівництво країни могло б звітувати про перші досягнення у боротьбі з контрабандою на кордоні, але... Дивіться репортаж DW із Закарпаття:
За минулі вихідні медичні маски стали в Україні найпопулярнішим товаром для контрабанди. Їх намагались вивезти у Польщу, Ізраїль та Швейцарію, заявив головний митник України Максим Нефьодов.