Чому контрабанда на Закарпатті переживе ще не одного президента (відео)

Кожна нова влада оголошує себе борцем з корупцією. І команда Володимира Зеленського не стала винятком. У липні 2019-го президент побував на Закарпатті, аби заявити про свої наміри побороти корупцію на кордоні. На митниці, зокрема, очільник країни перевіряв роботу сканувальних систем, які закупила попередня влада, але так і не запустила. Тоді Зеленський закликав усіх, хто не хоче працювати чесно, звільнятися. Минув рік, і керівництво країни могло б звітувати про перші досягнення у боротьбі з контрабандою на кордоні, але... Дивіться репортаж DW із Закарпаття: