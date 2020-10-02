 Чому контрабанда на Закарпатті переживе ще не одного президента (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.10.2020

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Політика й суспільство

Чому контрабанда на Закарпатті переживе ще не одного президента (відео)

Побороти контрабанду та очистити митницю від хабарників і корупціонерів - з такими гучними закликами до Закарпаття періодично приїздить нове керівництво країни. Що змінилось за рік після візиту президента Зеленського?

Українська митниця не славиться непідкупністю (picture-alliance/Photoshot)

Кожна нова влада оголошує себе борцем з корупцією. І команда Володимира Зеленського не стала винятком. У липні 2019-го президент побував на Закарпатті, аби заявити про свої наміри побороти корупцію на кордоні. На митниці, зокрема, очільник країни перевіряв роботу сканувальних систем, які закупила попередня влада, але так і не запустила. Тоді Зеленський закликав усіх, хто не хоче працювати чесно, звільнятися. Минув рік, і керівництво країни могло б звітувати про перші досягнення у боротьбі з контрабандою на кордоні, але... Дивіться репортаж DW із Закарпаття:

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Нефьодов: Контрабанда масок стала популярнішою за цигарки

За минулі вихідні медичні маски стали в Україні найпопулярнішим товаром для контрабанди. Їх намагались вивезти у Польщу, Ізраїль та Швейцарію, заявив головний митник України Максим Нефьодов.  

На польсько-українському кордоні запобігли найбільшій за рік контрабанді бурштину

За попередніми даними, двоє українців нелегально переправили через річку Західний Буг більше 100 кілограмів бурштину на 50 тисяч євро. Польські прикордонники затримали їх і передали українським колегам.  

Аудіо й відео до теми

Максим Нефьодов: Зеленському банально розповідають казки (30.06.2020)  

Пластикове сміття на експорт: чому Закарпаття забруднює Європу (27.08.2020)  

Замість масових посадок - воля з обмеженнями. Міністр юстиції України про реформу правосуддя в інтерв'ю DW (16.06.2020)  

Провокація заворушень на Закарпатті: що змінилося за рік після терактів в Ужгороді (06.02.2019)  

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Чому контрабанда на Закарпатті переживе ще не одного президента (02.10.2020) 02.10.2020

Побороти контрабанду та очистити митницю від хабарників - з такими гучними закликами до Закарпаття періодично приїздить нове керівництво країни. Що змінилось за рік після візиту президента Зеленського до Закарпаття і чому не вдається побороти корупціонерів?

Maksym Nefyodov, künftiger Leiter des Zollamtes in der Ukraine

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Ексголова Державної митної служби України Максим Нефьодов оскаржує своє звільнення в суді 1 липня. Чи планує він повернутися на митницю, що встиг реформувати і чи поборов корупцію - дивіться в інтерв’ю DW.

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Максим Нефьодов про люстрацію на митниці та "екосистему" контрабанди 03.01.2020

Про особливості боротьби з контрабандою на українському кордоні, а також про кадрові чистки в новій українській митниці в інтерв'ю DW розповів керівник Держмитслужби України Максим Нефьодов.

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Українська митниця не славиться непідкупністю (picture-alliance/Photoshot)

Контрабанда на Закарпатті - була, є і буде? (відео)

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