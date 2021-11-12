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Михайло Добкін

Михайло Добкін - український політик, колишній голова Харківської обласної державної адміністрації. Добкін був членом Партії регіонів та "Опозиційного блоку".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Михайло Добкін".

Ігор Терехов офіційно став мером Харкова

Ігор Терехов офіційно став мером Харкова 12.11.2021

На позачерговій сесії Харківської міськради 11 листопада Ігор Терехов склав присягу та офіційно заступив на посаду міського голови Харкова.
Михайло Добкін оскаржуватиме результати виборів мера Харкова в суді

Михайло Добкін оскаржуватиме результати виборів мера Харкова в суді 02.11.2021

Ексголова Харківської ОДА Михайло Добкін, який посів друге місце на виборах мера Харкова, заявив про начебто фальсифікації голосування. Він має намір оскаржити результати в суді.

На виборах мера Харкова переміг Ігор Терехов

На виборах мера Харкова переміг Ігор Терехов 02.11.2021

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов стане наступним очільником Харкова. На позачергових виборах міського голови його підтримали майже 51% виборців.

В Харкові на виборах мера лідирує Ігор Терехов - екзитполи

В Харкові на виборах мера лідирує Ігор Терехов - екзитполи 31.10.2021

Виборчі дільниці в Харкові зачинилися о 20.00. За даними двох екзитполів, чинний виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов набирає понад 50 відсотків голосів.

У Харкові проходять вибори міського голови

У Харкові проходять вибори міського голови 31.10.2021

У Харкові 31 жовтня містяни обирають мера замість Геннадія Кернеса, який помер у грудні 2020 року. Також у неділю проходять вибори депутатів парламенту у двох виборчих округах Херсонської та Черкаської областей.

Терехов чи Добкін: у Харкові за крісло мера борються друзі Кернеса (відео)

Терехов чи Добкін: у Харкові за крісло мера борються "друзі Кернеса" (відео) 29.10.2021

31 жовтня в Харкові відбудуться позачергові вибори міського голови. Харків'янам, які тричі обирали мером Геннадія Кернеса, доведеться зробити вибір між його "друзями". Репортаж DW.

Добкін vs. Терехов: хто стане новим мером Харкова після Кернеса? (29.10.2021) 29.10.2021

В Харкові 31 жовтня пройдуть позачергові вибори мера. Кандидати змагаються за електорат померлого Геннадія Кернеса. Головний двобій відбувається між "правою рукою" Кернеса Ігорем Тереховим та одіозним Михайлом Добкіним, якому закидають проросійські позиції. Чи стикнеться місто з новими реваншистськими загрозами?
Вибори з проросійським реваншем загрожують Харкову (відео)

Вибори з проросійським реваншем загрожують Харкову (відео) 20.04.2021

У Харкові вже почалась запекла боротьба за крісло мера. Хто з кандидатів захищатиме зближення з Європою, а хто з Росією?
Вибори мера Харкова після Кернеса: які шанси у проєвропейських сил на кордоні з Росією (20.04.2021)

Вибори мера Харкова після Кернеса: які шанси у проєвропейських сил на кордоні з Росією (20.04.2021) 20.04.2021

Позачергові вибори мера Харкова - 31 жовтня. Але задовго до офіційного старту виборчої кампанії в місті вже почалась запекла боротьба за крісло мера. Які шанси у проєвропейських сил, у послідовників Кернеса, у "опоблоку" в Харкові?

Коментар: Смерть мера Кернеса - прощання Харкова з 90-ми

Коментар: Смерть мера Кернеса - прощання Харкова з 90-ми 18.12.2020

Смерть Геннадія Кернеса підводить чергову риску в новітній історії Харкова. Сергій Руденко - про непросту особистість харківського мера, який помер від наслідків інфікування коронавірусом.
Харків і місцеві вибори: реванш сепаратистів неможливий? (відео)

Харків і місцеві вибори: реванш сепаратистів неможливий? (відео) 22.10.2020

Місцева влада, за якої Харків ледь не став столицею самопроголошеної "ХНР", не змінюється останні 10 років. Чи є ризик, що після місцевих виборів у місті знов активізуються проросійські сили? Репортаж DW з Харкова.

Одіозні політики: хто не проходить, а хто повертається в Раду? (23.07.2019) 23.07.2019

У новому складі Верховної Ради вже не буде багатьох скандальних депутатів. Ефект "Слуги народу" залишив їх за бортом парламенту. Натомість дехто з одіозних старожил таки отримує заповітний мандат. Ось деякі з них.

Вибори до Ради: переможці, переможені, антирекорд явки і "мінування" (22.07.2019) 22.07.2019

Партія "Слуга народу" з великим відривом перемагає на дочасних парламентських виборах в Україні. Хто ще проходить до Верховної Ради? Що Зеленський сказав про Вакарчука? Та чи були порушення на виборах?

Добкін: Втеча Януковича до Харкова у 2014 році була офіційним візитом

Добкін: Втеча Януковича до Харкова у 2014 році була офіційним візитом 18.04.2018

Народний депутат Михайло Добкін заявив у суді, що втеча екс-президента України Віктора Януковича з Києва до Харкова на двох вертольотах 22 лютого 2014 була офіційним візитом.
Добкін розповів, що Новинський і Колесников внесли за нього заставу

Добкін розповів, що Новинський і Колесников внесли за нього заставу 19.07.2017

Політичні союзники екс-мера Харкова внесли за нього заставу, розповів Добкін. Він також пообіцяв оскаржити рішення щодо його арешту.
Новинський пообіцяв гроші для застави за Добкіна

Новинський пообіцяв гроші для застави за Добкіна 15.07.2017

Народний депутат Вадим Новинський заявив, що депутати від "Опозиційного блоку" зроблять все, щоб Михайло Добкін "жодної хвилини не перебував в ув'язненні у слідчому ізоляторі".
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