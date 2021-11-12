Михайло Добкін

Харків і місцеві вибори: реванш сепаратистів неможливий? (відео)

Місцева влада, за якої Харків ледь не став столицею самопроголошеної "ХНР", не змінюється останні 10 років. Чи є ризик, що після місцевих виборів у місті знов активізуються проросійські сили? Репортаж DW з Харкова.