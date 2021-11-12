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Михайло Добкін - український політик, колишній голова Харківської обласної державної адміністрації. Добкін був членом Партії регіонів та "Опозиційного блоку".
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Михайло Добкін".
В Харкові 31 жовтня пройдуть позачергові вибори мера. Кандидати змагаються за електорат померлого Геннадія Кернеса. Головний двобій відбувається між "правою рукою" Кернеса Ігорем Тереховим та одіозним Михайлом Добкіним, якому закидають проросійські позиції. Чи стикнеться місто з новими реваншистськими загрозами?
Позачергові вибори мера Харкова - 31 жовтня. Але задовго до офіційного старту виборчої кампанії в місті вже почалась запекла боротьба за крісло мера. Які шанси у проєвропейських сил, у послідовників Кернеса, у "опоблоку" в Харкові?
У новому складі Верховної Ради вже не буде багатьох скандальних депутатів. Ефект "Слуги народу" залишив їх за бортом парламенту. Натомість дехто з одіозних старожил таки отримує заповітний мандат. Ось деякі з них.