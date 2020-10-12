Коронавірус: чи стане Харків українським Бергамо? (відео)

Харків б’є усі антирекорди України за кількістю хворих на COVID-19. За день у лікарні міста та області надходять 600-700 нових пацієнтів, тоді як у травні 1000 випадків фіксували в цілому за місяць. Стрімко зростає і летальність. Абсолютно здорова людина, застерігають лікарі, може померти за 3-5 днів. Значною мірою перебіг хвороби залежить і від того, куди саме прибувають хворі. Чому, дізнавайтеся в репортажі DW з Харкова: