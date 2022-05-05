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Волонтери

Волонтери - люди, які безкорисливо й добровільно займаються суспільно-корисною діяльністю. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "волонтери".

Волонтери - люди, які безкорисливо й добровільно займаються суспільно-корисною діяльністю. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "волонтери".

Як мешканці Бучі гуртом відбудовують зруйновані оселі (05.05.2022) 05.05.2022

Буча повертається до життя й починає відбудову. Будівельники підприємства, яке до війни займалося ремонтами, вирішили безкоштовно допомагати містянам. Гроші на необхідні матеріали збирають у соцмережах.
Анджеліна Джолі у Львові: Акторка шукала укриття і зустрілась з біженцями

Анджеліна Джолі у Львові: Акторка шукала укриття і зустрілась з біженцями 30.04.2022

Коли голлівудська зірка і посолка ООН перебувала на залізничному вокзалі Львова, у місті пролунала сирена повітряної тривоги, тож їй довелося швидко шукати найближче бомбосховище.

Харків: життя у підвалах та евакуація під обстрілами (27.04.2022) 27.04.2022

Російські війська постійно обстрілюють житлові райони Харкова. Кількість загиблих і поранених серед мирного населення продовжує зростати. Волонтери допомагають людям евакуюватися і розносять харчі.

Як рятують з-під обстрілів на Луганщині "лежачих" і літніх (16.04.2022) 16.04.2022

Волонтери доправили до Львова літніх людей, "лежачих" та інвалідів з Лисичанська й Сєвєродонецька. Ці міста, за даними української розвідки, Путін наказав "зрівняти з землею".

Іноземні медики їдуть в Україну лікувати хворих і поранених (01.04.2022) 01.04.2022

У МОЗ України запрошують до роботи іноземних лікарів. Адже в умовах війни є гостра потреба в медичних руках для допомоги і на фронті, і в тилу. Кілька десятків іноземних медиків уже працюють в Україні. Що їх мотивує і які враження від українців - в репортажі DW.
Терабайти проти бомб: як айтішники захищають пам'ятки культури України

Терабайти проти бомб: як айтішники захищають пам'ятки культури України 25.03.2022

Волонтери з міжнародного проєкту "Врятувати українську культурну спадщину онлайн" намагаються зберегти культурні цінності, що через війну опинилися під загрозою знищення, архівуючи їх у цифровому вигляді.
Греція: коли відпустки від війни немає

Греція: коли відпустки від війни немає 25.03.2022

Зазвичай Греція - улюблене місце відпускників з Росії та України. Зараз все змінилося - війна Росії проти України торкнулася й Греції.

Безкоштовне житло, проїзд, сім-карти: як Берлін зустрічає українських біженців (24.03.2022) 24.03.2022

Понад 3 мільйони українців виїхали за кордон від початку війни. Чимало хто їде через Польщу в Берлін - ворота в Німеччину для тисяч українських біженців. DW перевірила, як українців зустрічають на вокзалі в німецькій столиці, побувала в місцях, де безкоштовно розселяють новоприбулих, і поспілкувалася з волонтерами, які збирають гуманітарну допомогу для українців.

Сумки, собаки, сльози: як вокзал Берліна перейшов на українську мову

Сумки, собаки, сльози: як вокзал Берліна перейшов на українську мову 22.03.2022

Столиця Німеччини переживає небувалий наплив біженців з України. Впоратися з ним місто може лише завдяки хвилі солідарності серед містян. Репортаж DW.
Як львівський вокзал зустрічає біженців (фоторепортаж)

Як львівський вокзал зустрічає біженців (фоторепортаж) 21.03.2022

До Львова щодня приїжджають сотні евакуйованих. Біля залізничного вокзалу облаштували пункти обігріву, на місці працюють волонтери. Про будні львівського вокзалу під час війни - у фотогалереї DW.
Як львівський вокзал зустрічає біженців

Як львівський вокзал зустрічає біженців 21.03.2022

До Львова щодня приїжджають сотні евакуйованих. Біля залізничного вокзалу облаштували пункти обігріву, на місці працюють волонтери. Про будні львівського вокзалу під час війни - у фотогалереї DW.
Вдома, в Києві: заможні кияни, що стали волонтерами

Вдома, в Києві: заможні кияни, що стали волонтерами 18.03.2022

Вони чи не першими могли виїхати, але твердо вирішили залишитися, щоби бути корисними місту і допомагати тим, хто зараз найбільше цього потребує. DW поспілкувалася з київськими підприємцями-волонтерами.
Старі й немічні в часи війни - як їм допомагають у Києві

Старі й немічні в часи війни - як їм допомагають у Києві 15.03.2022

Люди літнього віку, нетранспортабельні хворі й самотні під час війни виживають у Києві за допомоги волонтерів. Розбудова місцевих допомогових структур в столиці України поширюється по всіх районах.

Музика, що дає надію: львів'янка грає на піаніно біля львівського вокзалу (09.03.2022) 09.03.2022

Львів'янка Ольга з дитинства захоплюється музикою. Вона вирішила грати на піаніно для тисяч людей, які щодня прибувають на залізничний вокзал Львова, тікаючи від війни. Дівчина вірить, що прекрасне дарує надію.
8 березня у Києві під час війни: на вулицю не за квітами, а за їжею

8 березня у Києві під час війни: на вулицю не за квітами, а за їжею 08.03.2022

Відносний спокій в українській столиці 8 березня дозволив киянам поповнити харчові запаси. Забезпечувати життєдіяльність міста допомогають і волонтери. Репортаж DW.

Українські жінки - особлива сила в часи війни (08.03.2022) 08.03.2022

Українські жінки в умовах війни допомагають, чим можуть. Дехто воює, дехто перевозить гуманітарні вантажі. Наша розповідь про жінок у тилу, які випікають хліб для армії.
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