Поливає вогнем: що відомо про український "дрон-дракон"?

Арсенал ЗСУ поповнився новою розробкою - вогнеметним "дроном-драконом". Як його оцінюють на Заході? Що кажуть в Україні про обмеження на застосування і шкоду довкіллю? І як відповість РФ? DW зібрала те, що відомо.

Міністерство оборони України та низка блогерів днями оприлюднили в соцмережах кадри, на яких дрон "відпрацьовує" по лісових позиціях, де переховуються російські підрозділи. Під час руху він поливає лісосмугу чимось схожим на вогняний дощ. Побачене на екрані пояснюється хімічним ефектом розплавленого металу: активний компонент "драконового" боєкомплекту - це термітна суміш з алюмінієвого порошку та оксиду заліза. Її на пристрої, вочевидь, активує електродетонатор. Ця суміш горить за температури до 2,2 тисячі градусів за Цельсієм та може випалювати ледь не будь-який матеріал, навіть сталь, тим більше лісові окопи й техніку. DW зібрала те, що відомо про нові "дрони-дракони".

Точність та висока ефективність

Після появи кадрів у ЗМІ Збройних силах України (ЗСУ) підтвердили перші оперативні застосування "дронів-драконів" у бойових умовах: у 60-й окремій механізованій Інгулецькій бригаді прозвали новинку "крилами помсти" і заявили про здатність спалювати ворожі позиції з "точністю, якої не може досягти жодна інша зброя".

Серйозність загроз від цієї розробки визнав навіть російський агітпроп, що стається нечасто. "Вони, на жаль, справді ефективні, - цитує газета "Московський комсомолец" представленого "військовим експертом" відставного бойовика із лав так званої "ЛНР". - Займисті суміші в буквальному значенні випалюють позиції, лісові насадження, які демаскують наших військовослужбовців". Оприлюднені згодом у соцмережах зйомки підтверджують руйнівні наслідки роботи дрона-вогнемета від ЗСУ.

Наразі достеменно невідомо, на яких саме ділянках фронту ЗСУ вже застосовували цю новинку - у міноборони України показали кадри з Харківщини, але інформацію про цей винахід західним медіа не коментують. Утім, військовий аналітик та історик із фінської групи Black Bird Group, яка аналізує розвіддані з відкритих джерел, Еміль Кастехельмі повідомив, що за допомогою геолокацій вдалося підтвердити застосування цієї зброї ще й на запорізькій та донецькій ділянках фронту. Також зафіксовано принаймні одну "драконову" атаку у прикордонному регіоні Курської області, де від початку серпня триває операція ЗСУ.

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Винахід часів Першої світової війни

Застосування зброї на основі терміту саме по собі не є новим. Ще під час Першої світової війни німці скидали з дирижаблів Цепелін термітні бомби на Великобританію, використовуючи для цього винахід хіміка Ганса Ґольдшмідта (Hans Goldschmidt). Патент розроблювався спочатку в мирних, а не воєнних цілях, - для зварення залізничних колій. У Другій світовій війні термітні авіабомби використовували як нацистська Німеччина, так і союзники антигітлерівської коаліції.

Крім того, до групи запалювальної зброї належить білий фосфор та напалм. Останній досить широко використовувався армією США проти Японії під час Другої світової та у В'єтнамі, де США підтримували союзні ВПС Південного В'єтнаму, чиєю емблемою був дракон, а основним штурмовиком - літак Dragonfly ("Летючий дракон").

Про запалювальну зброю згадувалося в контексті багатьох воєнних конфліктів. У ході війни РФ проти України також багаторазово повідомлялося про заборонені елементи, в тому числі хімічну зброю. Серед іншого, армії РФ у різний час закидали застосування боєприпасів з білим фосфором: під час наступів на Маріуполь, Авдіївку, а також у Вугледарі тощо.

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Що каже міжнародне право?

Згідно з міжнародним правом, речовина терміт та його суміші не заборонені для ведення воєнних дій. Разом з тим, заборонено використовувати його проти цивільних цілей. Це зумовлено жахливими наслідками впливу на організм людини, пояснила у розмові з Deutsche Welle військова експертка з Королівського коледжу в Лондоні Марина Мірон. "Проблема застосування термітної суміші в тому, що вона досить невибіркова. Тому, хоча вона й не заборонена як така, третій протокол Конвенції про конкретні види звичайної зброї обмежує її використання суто військовими цілями, оскільки боєприпаси можуть спричиняти сильні опіки й пошкодження органів дихання".

У 1972 році Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, назвавши її "категорією зброї, на яку дивляться з жахом". Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch через пів століття, у своєму звіті від 2022 року , писала про високу смертоносність запалювальної зброї, вказуючи, що лікування від отриманих опіків може тривати місяцями.

Випалена земля

Понад 2,5 року війни РФ проти України призвели до появи великої кількості розробок та інновацій, особливо у галузі застосування БпЛА-технологій та дронів. Дмитро (Дімко) Жлуктенко з благодійного фонду "Лапка Дзиґи" забезпечує українських військових високотехнологічним обладнанням та спорядженням, серед якого й дрони. Зараз співзасновник фонду сам проходить військові тренування.

У розмові з DW з таємної локації в Україні він запевнив, що українські оператори використовують "дрони-дракони" виключно для ураження військових цілей, розташованих далеко від населених пунктів. "Росіяни використовують проти нас набагато більш смертоносну зброю, у тому числі й проти наших цивільних об'єктів. Тож я вважаю, що у нас все добре з точки зору відповідальності за цивільних осіб під час використання цієї зброї", - запевняє Жлуктенко.

Дмитро (Дімко) Жлуктенко під час розмови з DW Фото: DW

За його словами, тут важливо розуміти контекст: російські збройні формування масово окопалися в українських лісосмугах, які слугують їм у теплу пору року природним укриттям. "І основне завдання - знищити укриття та "викурити" їх з окопів. Зараз в українських лісах дуже сухо. Тож враховуючи, що росіяни сильно смітять довкола своїх позицій та не дуже дбало поводяться зі своїми боєкомплектами, все це дуже добре палає і просто змушує їх відступати", - пояснює Жлуктенко і додає, що гасити масштабні пожежі, спричинені українським "драконом", російським силам просто нічим.

У згаданому звіті правозахисників HRW також особливо наголошується на тяжких наслідках застосування цієї зброї для довкілля та посівів, адже термітна суміш випалює на своєму шляху буквально все. В Управлінні ООН з питань роззброєння (UNODA) також стверджують, що викликані цією зброєю пожежі "важко передбачити та стримати".

Та визнаючи очевидну шкоду для довкілля, український волонтер відверто каже, що на карту для нього зараз поставлено більше. "Мене більше хвилює звільнення України від російського вторгнення (ніж наслідки для довкілля. - Ред.). Я вважаю, що головна небезпека, з якою стикається Україна, це втрата суверенітету. Чесно кажучи, мене не хвилюють лісові пожежі чи щось подібне, якщо Україна залишається (територіально. - Ред.) цілісною", - зазначив Жлуктенко у розмові з DW. Він додав, що українські умільці неодмінно продовжать експериментувати з різними технологіями заради розгрому сил РФ у розв'язаній нею війні.

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Чим відповість РФ?

Хоча перші кадри з полю бою вразили багатьох, оглядачі поки не беруться прогнозувати вплив застосування "драконів" на перебіг воєнних дій. Він навряд чи витіснить FPV-дрони або авіацію для ударів по піхоті чи техніці, але може допомогти заощадити цінніші боєприпаси. Це також потенційний примножувач вогневої сили, зазначає Еміль Кастехельмі. Крім того, коли нізвідки з неба, ніби з пащі дракона, сиплеться незгасимий вогонь, це має спустошливий психологічний ефект на противника, додає фінський аналітик.

Також багато залежатиме від того, як відреагує армія РФ. У перші дні готових рішень у росіян, схоже, не було. Але російські "воєнкори" відразу ж замислилися над тим, як "вбити дракона". Кастехельмі прогнозує, що відповіддю сил РФ буде копіювання та відтворювання - через доступність базових технологій. За деякими даними, перші російські аналоги "драконів" вже готові.